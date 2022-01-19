Jan 19 (Reuters) -
* WHO STATEMENT ON THE TENTH MEETING OF THE INTERNATIONAL
HEALTH
REGULATIONS (2005) EMERGENCY COMMITTEE REGARDING CORONAVIRUS
DISEASE PANDEMIC
* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE NOTED WITH CONCERN REPORTS OF
VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS, PUBLIC HEALTH OFFICIALS,
ENGAGED IN COVID-19 RESPONSE
* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE UNANIMOUSLY AGREED THAT THE
COVID-19 PANDEMIC STILL CONSTITUTES AN EXTRAORDINARY EVENT
* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE ACHIEVE THE CALL TO ACTION
TO HAVE
AT LEAST 70% OF ALL COUNTRIES’ POPULATIONS VACCINATED BY THE
START OF JULY 2022
* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS USE OF EVIDENCE-INFORMED
PUBLIC
HEALTH,SOCIAL MEASURES, THERAPEUTICS, DIAGNOSTICS, VACCINES FOR
COVID-19
* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS A RISK-BASED APPROACH TO
MASS
GATHERING EVENTS BY EVALUATING, MITIGATING, AND COMMUNICATING
RISKS
* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE SUGGESTS STATES SHOULD
ENSURE
SUFFICIENT SURGE CAPACITY FOR CRITICAL SARS-COV-2 CLINICAL CARE,
POST COVID-19 CONDITION
* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS DO NOT REQUIRE PROOF OF
VACCINATION AGAINST COVID-19 FOR INTERNATIONAL TRAVEL
* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE SUGGESTS LIFT OR EASE
INTERNATIONAL
TRAFFIC BANS AS THEY DO NOT PROVIDE ADDED VALUE
* WHO - COMMITTEE RECOMMENDS ALL VACCINES RECEIVED WHO
EMERGENCY
USE LISTING & ALL HETEROLOGOUS VACCINE COMBINATIONS AS PER SAGE
RECOMMENDATIONS
* WHO-COMMITTEE SAYS CONDUCT EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATIONS
OF
SARS-COV-2 TRANSMISSION AT HUMAN-ANIMAL INTERFACE, SURVEILLANCE
ON POTENTIAL ANIMAL HOSTS
Source text for Eikon:
Further company coverage: [ ]