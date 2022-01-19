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WHO Says Emergency Committee Achieve The Call To Action To Have At Least 70% Of All Countries Populations Vaccinated By The Start Of July 2022

01/19/2022 | 12:53pm EST
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Jan 19 (Reuters) -

* WHO STATEMENT ON THE TENTH MEETING OF THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005) EMERGENCY COMMITTEE REGARDING CORONAVIRUS DISEASE PANDEMIC

* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE NOTED WITH CONCERN REPORTS OF VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS, PUBLIC HEALTH OFFICIALS, ENGAGED IN COVID-19 RESPONSE

* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE UNANIMOUSLY AGREED THAT THE COVID-19 PANDEMIC STILL CONSTITUTES AN EXTRAORDINARY EVENT

* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE ACHIEVE THE CALL TO ACTION TO HAVE AT LEAST 70% OF ALL COUNTRIES’ POPULATIONS VACCINATED BY THE START OF JULY 2022

* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS USE OF EVIDENCE-INFORMED PUBLIC HEALTH,SOCIAL MEASURES, THERAPEUTICS, DIAGNOSTICS, VACCINES FOR COVID-19

* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS A RISK-BASED APPROACH TO MASS GATHERING EVENTS BY EVALUATING, MITIGATING, AND COMMUNICATING RISKS

* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE SUGGESTS STATES SHOULD ENSURE SUFFICIENT SURGE CAPACITY FOR CRITICAL SARS-COV-2 CLINICAL CARE, POST COVID-19 CONDITION

* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS DO NOT REQUIRE PROOF OF VACCINATION AGAINST COVID-19 FOR INTERNATIONAL TRAVEL

* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE SUGGESTS LIFT OR EASE INTERNATIONAL TRAFFIC BANS AS THEY DO NOT PROVIDE ADDED VALUE

* WHO - COMMITTEE RECOMMENDS ALL VACCINES RECEIVED WHO EMERGENCY USE LISTING & ALL HETEROLOGOUS VACCINE COMBINATIONS AS PER SAGE RECOMMENDATIONS

* WHO-COMMITTEE SAYS CONDUCT EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF SARS-COV-2 TRANSMISSION AT HUMAN-ANIMAL INTERFACE, SURVEILLANCE ON POTENTIAL ANIMAL HOSTS Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]


© Reuters 2022
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