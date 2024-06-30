June 29 (Reuters) -
* WESTJET- AMFA STRIKE CONTINUES, TRIGGERING FURTHER CANCELLATIONS, DISRUPTING OVER 49,000 TRAVELLERS OVER JULY LONG WEEKEND
* WESTJET -CONTINUES TO SEEK PATH TO RESOLUTION
* WESTJET- HAS CANCELLED A TOTAL OF 407 FLIGHTS TO MAINTAIN STABILITY ACROSS ITS REMAINING OPERATION.
* WESTJET- WILL CONTINUE PARKING AIRCRAFT THROUGHOUT REMAINDER OF EVENING AND TOMORROW SUNDAY, JUNE 30, 2024
* WESTJET-WORKING TO SAFELY REDUCE ITS OPERATING FLEET TO APPROXIMATELY 30 AIRCRAFT BY TOMORROW EVENING. Source text for Eikon: Further company coverage: