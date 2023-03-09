Oracle Corp Expects To Continue Winning Subscription Driven Cloud Deals - Conf Call

March 9 (Reuters) - Oracle Corp:
* ORACLE CORP - EXPECT TO CONTINUE WINNING BIG CLOUD DEALS
THAT
ARE SUBSCRIPTION DRIVEN VERSUS LICENSE DRIVEN- CONF CALL
* ORACLE CORP - EXPECTS Q4 REVENUE GROWTH INCLUDING CERNER
OF 17%
TO 19% IN CONSTANT CURRENCY - CONF CALL
* ORACLE CORP - EXPECT Q4 TOTAL CLOUD GROWTH, EXCLUDING
CERNER OF
30% IN CONSTANT CURRENCY- CONF CALL
* ORACLE CORP - EXPECT NON-GAAP Q4 EPS BETWEEN $1.59 AND
$1.63 IN
CONSTANT CURRENCY - CONF CALL
* ORACLE CORP - EXPECT Q4 TOTAL CLOUD GROWTH, INCLUDING
CERNER OF
51% - 53% IN CONSTANT CURRENCY- CONF CALL
* ORACLE CORP'S LARRY ELLISON SAYS "EXPECT SIGNING OF
HEALTHCARE
CONTRACTS TO ACCELERATE OVER THE NEXT FEW QUARTERS" - CONF CALL
* ORACLE CORP - EXPECT Q4 REVENUE GROWTH OF 15% TO 17% IN
USD -
CONF CALL
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