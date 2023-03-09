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Oracle Corp Expects To Continue Winning Subscription Driven Cloud Deals - Conf Call

03/09/2023 | 05:26pm EST
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March 9 (Reuters) - Oracle Corp:

* ORACLE CORP - EXPECT TO CONTINUE WINNING BIG CLOUD DEALS THAT ARE SUBSCRIPTION DRIVEN VERSUS LICENSE DRIVEN- CONF CALL

* ORACLE CORP - EXPECTS Q4 REVENUE GROWTH INCLUDING CERNER OF 17% TO 19% IN CONSTANT CURRENCY - CONF CALL

* ORACLE CORP - EXPECT Q4 TOTAL CLOUD GROWTH, EXCLUDING CERNER OF 30% IN CONSTANT CURRENCY- CONF CALL

* ORACLE CORP - EXPECT NON-GAAP Q4 EPS BETWEEN $1.59 AND $1.63 IN CONSTANT CURRENCY - CONF CALL

* ORACLE CORP - EXPECT Q4 TOTAL CLOUD GROWTH, INCLUDING CERNER OF 51% - 53% IN CONSTANT CURRENCY- CONF CALL

* ORACLE CORP'S LARRY ELLISON SAYS "EXPECT SIGNING OF HEALTHCARE CONTRACTS TO ACCELERATE OVER THE NEXT FEW QUARTERS" - CONF CALL

* ORACLE CORP - EXPECT Q4 REVENUE GROWTH OF 15% TO 17% IN USD - CONF CALL Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2023
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