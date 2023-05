Résultats Annuels 2022 et Perspectives 2023

Voisins Le Bretonneux, le 16 mai 2023 –19h00

RESULTATS ANNUELS 2022 ET PERSPECTIVES 2023

Informations financières résumées pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Comptes consolidés arrêtés par le conseil d’administration en date du 12 mai 2023.

(Les procédures d’audit par les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.)

En k€ - normes IFRS 2022



2021



Variation Chiffre d'affaires 3 468 2 264 +53% Charges opérationnelles nettes : Charges de personnel -3 574 -3 149 Autres charges d'exploitation : Fabrication, sous-traitance et variation des stocks -1 435 -1 073 Frais de déplacements et de missions -873 -604 Charges locatives et d’entretien -508 -422 Autres charges d’exploitation -1 432 -957 Dotations aux dépréciations 88 -55 Dotations aux amortissements



-467



-500



Total des charges opérationnelles nettes - 8 201 - 6 760 +21% Résultat opérationnel -4 733 -4 496 +5% Résultat financier -1 475 -108 Impôts sur les résultats - - Résultat net -6 208 -4 604 +35%

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 s’élève à 3 468 k€, un peu en-dessous des attentes de la société, mais en progression de 53% par rapport aux 2 264 k€ réalisés en 2021.

Charges opérationnelles

Le total des charges opérationnelles est en hausse de 21% par rapport à l’exercice précédent ce qui reflète la croissance du chiffre d’affaires.

Ainsi, les charges de fabrication et de sous-traitance sont en hausse de 34% et les frais de déplacements et missions sont en hausse de 45%.

Les travaux de recherche et développement liés aux nouvelles solutions Orège développées pour améliorer le rendement des « digesteurs anaérobiques » confiés à l’INRAE ont pesé sur les autres charges d’exploitation, tout comme l’initiation de la couverture du titre Orège en 2022 par deux brokers.

Financement et Trésorerie

Au 31 décembre 2022, la trésorerie du Groupe Orège s’élève à 450 k€ (374 k€ au 31 décembre 2021).

Les dettes financières s’élèvent à 36 513 k€, dont 35 144 k€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire (à fin 2021 respectivement : 28 494 k€ et 26 631 k€). Depuis fin 2022, une nouvelle avance de 3 800 k€ a été engagée avec Eren Industries qui devrait permettre au Groupe Orège de couvrir l’intégralité des besoins en financement pour 2023. L’échéance de remboursement de ces avances en compte courant a été repoussée au 31 décembre 2024.

Activité

La croissance de l'activité au second semestre 2022 se poursuit sur les premiers mois de 2023. Cependant, deux projets aux États-Unis, qui devaient initialement être déployés entre T4 2022 et T1 2023, ont été décalés, à priori l’un sur S2 2023 et l’autre sur 2024.

Au Royaume-Uni, Orège a enregistré ses premières ventes à deux nouvelles « Water Companies » au second semestre (quatre SLGF au total).

Chaînes d'approvisionnements perturbées et crise ukrainienne

Les tensions liées à la chaîne d'approvisionnements avaient conduit Orège à anticiper la fabrication de plusieurs unités. Dans ces conditions, le Groupe n’anticipe plus de risque de perturbation sur l’activité 2023 mais reste néanmoins vigilant au vu de la poursuite de la guerre en Ukraine et de l'environnement inflationniste.

Perspectives 2023

En mars 2023 et dans la continuité des recherches réalisées avec l’INRAE, Orège a initié des essais à l’échelle industrielle au Royaume Uni avec une « Water Company » de premier plan pour qualifier et quantifier les bénéfices de ses solutions développées pour améliorer les performances des digesteurs anaérobiques des STEPs, notamment l’augmentation de la production de biogaz. Les essais sont prévus sur une période de 5 à 6 mois, mais les premiers résultats obtenus sont très prometteurs. Orège communiquera prochainement sur ces essais, leurs retombées commerciales ainsi que sur son nouveau plan de développement stratégique reposant largement sur ces solutions.

