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    ORWE   EGS33041C012

ORIENTAL WEAVERS CARPETS COMPANY (S.A.E)

(ORWE)
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Oriental Weavers Carpets E : (ORWE.CA) - AGM Decisions

12/08/2021 | 03:22am EST
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2021/12/7 يف ةرهاقلا

ةيرصملا ةصروبلا/ ةداسلا

،،، دعب و ةبيط ةيحت

داجسلل نويقرشلا نوجاسنلا ةكرشل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا تارارق صخلم : عوضوملا

2021 ربمسيد 7 خيراتب

نويقرــشلا نوجاــسنلا ةكرــشل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا تارارق صخلمب ةطاحﻹاب لــضفتلا ىجري يف 2021 ربمــسيد 7 خيراتب ناــضمر نم رــشاعلا ةنيدمب ةكرــشلا رقمب تدقع ىتلا و داجــسلل :ىلي ام ترقا ىتلا و ارهظ فصن و ةيناثلا ةعاسلا مامت ٢٠٢٢-١-١ نم ةرتفلا نع ةقيقـشلا تاكرـشلا عم ةـضواعملا دوقع ماربا ىلع عامجﻻاب ةقفاوملا

يذيفنتلا سيئرلا ةتفـصب بلطملا دبع زيزعلا دبع حﻼـص / ذاتـسﻷا ضيوفتو ٢٠٢٢-١٢-٣١ ىلا

.اهيلع عيقوتلا يف بدتنملا وضعلاو

،،،،ريدقتلا و مارتحﻻا رفاو لوبقب اولضفت و

ىذيفنتلا سيئرلا و بدتنملا وضعلا بلطملا دبع زيزعلا دبع حﻼص

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Disclaimer

Oriental Weavers Carpet Co. SAE published this content on 08 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 December 2021 08:21:00 UTC.


© Publicnow 2021
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Sales 2021 11 240 M 718 M 718 M
Net income 2021 1 003 M 64,1 M 64,1 M
Net cash 2021 158 M 10,1 M 10,1 M
P/E ratio 2021 6,86x
Yield 2021 13,1%
Capitalization 5 594 M 356 M 357 M
EV / Sales 2021 0,48x
EV / Sales 2022 0,41x
Nbr of Employees -
Free-Float 30,5%
Chart ORIENTAL WEAVERS CARPETS COMPANY (S.A.E)
Duration : Period :
Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ORIENTAL WEAVERS CARPETS COMPANY (S.A.E)
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 5
Last Close Price 8,41 EGP
Average target price 10,78 EGP
Spread / Average Target 28,2%
EPS Revisions
Managers and Directors
Salah Abdel Aziz Abdel Motalab Chief Executive Officer, Executive Director & MD
Mohamed Katary Abdullah Katary Executive Director & Director-Financial Affairs
Yasmine Mohamed Farid Fouad Khamis Non-Executive Chairman
Mahmoud Amin Mahmoud Saad Executive Director & Operations Director
Amr M. F. Mohamed Fouad Khamis Executive Director, VP-Manufacturing & Operations
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ORIENTAL WEAVERS CARPETS COMPANY (S.A.E)22.77%356
MOHAWK INDUSTRIES, INC.22.63%12 146
NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD.20.71%4 152
INTERFACE, INC.45.81%924
BALTA GROUP NV29.55%115
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.-22.14%16