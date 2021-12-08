Oriental Weavers Carpets E : (ORWE.CA) - AGM Decisions

2021/12/7 يف ةرهاقلا
ةيرصملا ةصروبلا/ ةداسلا
،،، دعب و ةبيط ةيحت
داجسلل نويقرشلا نوجاسنلا ةكرشل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا تارارق صخلم : عوضوملا
2021 ربمسيد 7 خيراتب
نويقرــشلا نوجاــسنلا ةكرــشل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا تارارق صخلمب ةطاحﻹاب لــضفتلا ىجري يف 2021 ربمــسيد 7 خيراتب ناــضمر نم رــشاعلا ةنيدمب ةكرــشلا رقمب تدقع ىتلا و داجــسلل :ىلي ام ترقا ىتلا و ارهظ فصن و ةيناثلا ةعاسلا مامت ٢٠٢٢-١-١ نم ةرتفلا نع ةقيقـشلا تاكرـشلا عم ةـضواعملا دوقع ماربا ىلع عامجﻻاب ةقفاوملا
يذيفنتلا سيئرلا ةتفـصب بلطملا دبع زيزعلا دبع حﻼـص / ذاتـسﻷا ضيوفتو ٢٠٢٢-١٢-٣١ ىلا
.اهيلع عيقوتلا يف بدتنملا وضعلاو
،،،،ريدقتلا و مارتحﻻا رفاو لوبقب اولضفت و
ىذيفنتلا سيئرلا و بدتنملا وضعلا بلطملا دبع زيزعلا دبع حﻼص