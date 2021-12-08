Oriental Weavers Carpets E : (ORWE.CA) - AGM Decisions

2021/12/7 يف ةرهاقلا

ةيرصملا ةصروبلا/ ةداسلا

،،، دعب و ةبيط ةيحت

داجسلل نويقرشلا نوجاسنلا ةكرشل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا تارارق صخلم : عوضوملا

2021 ربمسيد 7 خيراتب

نويقرــشلا نوجاــسنلا ةكرــشل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا تارارق صخلمب ةطاحﻹاب لــضفتلا ىجري يف 2021 ربمــسيد 7 خيراتب ناــضمر نم رــشاعلا ةنيدمب ةكرــشلا رقمب تدقع ىتلا و داجــسلل :ىلي ام ترقا ىتلا و ارهظ فصن و ةيناثلا ةعاسلا مامت ٢٠٢٢-١-١ نم ةرتفلا نع ةقيقـشلا تاكرـشلا عم ةـضواعملا دوقع ماربا ىلع عامجﻻاب ةقفاوملا

يذيفنتلا سيئرلا ةتفـصب بلطملا دبع زيزعلا دبع حﻼـص / ذاتـسﻷا ضيوفتو ٢٠٢٢-١٢-٣١ ىلا

.اهيلع عيقوتلا يف بدتنملا وضعلاو

،،،،ريدقتلا و مارتحﻻا رفاو لوبقب اولضفت و

ىذيفنتلا سيئرلا و بدتنملا وضعلا بلطملا دبع زيزعلا دبع حﻼص