Orsero S p A : Calendario Finanziario 2021/Financial Calendar 2021

ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta. Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

FINANCIAL CALENDAR 2021

Milan, 17 December 2020 - Orsero S.p.A announces the financial calendar 2021, as approved by today's Board of Directors:

Tuesday,16 March 2021 Board of Directors Approval of the draft of the Separate Financial Statement and the Consolidated Financial Report as at 31 December 2020 Thursday, 29 April 2021 Ordinary Shareholders' Meeting (single call) Approval of the Separate Financial Statement as at 31 December 2020 Wednesday, 12 May 2021 Board of Directors Approval of the Intermediate Consolidated Financial Report as at 31 March 2021 Monday, 13 September 2021 Board of Directors Approval of the Half-Year Consolidated Financial Report as at 30 June 2021 Wednesday, 10 November Board of Directors 2021 Approval of the Intermediate Financial Report as at 30 September 2021

In case of changes to the abovementioned dates, it will be communicated promptly.

The presentation of financial data to investors and financial analysts will normally take place within the business day following the approval of the same by the competent body.

It should be remembered that Orsero, as a company listed on the STAR Segment of the Electronic Share Market (MTA), will publish financial information as of March 31, 2021 and September 30, 2021 - pursuant to art. 2.2.3, paragraph 3 of the Rules of Borsa Italiana - within 45 days from the end of the first and third quarter of the financial year (with exemption from the publication of data relating to the fourth quarter provided that the annual financial report, together with the other documents referred to 154-ter, first paragraph, of the Consolidated Law on Finance (TUF) , is made available within 90 days of the end of the financial year).

The financial calendar is also available on the company website www.orserogroup.it in section "Investors/Financial Calendar".

ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables. The Orsero Group was created more than 50 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business both in terms of area covered, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Costa Rica and Colombia, and in terms of product categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business model also includes the import of bananas and pineapples using its own ships owned, as well as the production of fruit. In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the passion of a large Italian family-run company for high-end produce.

