OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

24 June 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 23 June 2022 it had purchased a total of 125,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 125,000 Highest price paid (per ordinary share) £4.938 Lowest price paid (per ordinary share) £4.836 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8656

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 442,766,270 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 442,766,270.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:56 GBp 33 485.40 XLON xHaAbIB4gTc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:55 GBp 904 485.40 XLON xHaAbIB4gTV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:55 GBp 608 485.40 XLON xHaAbIB4gSf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:55 GBp 192 485.40 XLON xHaAbIB4gSj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:55 GBp 800 485.40 XLON xHaAbIB4gSX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:50 GBp 783 485.40 XLON xHaAbIB4gO2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:50 GBp 17 485.40 XLON xHaAbIB4gO4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:50 GBp 724 485.40 XLON xHaAbIB4gOH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:50 GBp 376 485.40 XLON xHaAbIB4gOJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:50 GBp 426 485.40 XLON xHaAbIB4gOT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:50 GBp 422 485.40 XLON xHaAbIB4gOV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:50 GBp 380 485.40 XLON xHaAbIB4gRX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:28:50 GBp 700 485.40 XLON xHaAbIB4gRZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:24:06 GBp 381 485.20 XLON xHaAbIB4NFs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:23:51 GBp 25 485.40 XLON xHaAbIB4NQG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:23:48 GBp 142 485.40 XLON xHaAbIB4KdB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:23:48 GBp 154 485.40 XLON xHaAbIB4KdD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:21:13 GBp 288 485.40 XLON xHaAbIB4IAS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:21:13 GBp 88 485.40 XLON xHaAbIB4IAU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:20:45 GBp 999 485.60 XLON xHaAbIB4Jyp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:18:55 GBp 32 485.40 XLON xHaAbIB4HFM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:18:54 GBp 203 485.40 XLON xHaAbIB4H9m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:18:54 GBp 139 485.40 XLON xHaAbIB4H9t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:18:28 GBp 116 485.40 XLON xHaAbIB4UkB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:18:28 GBp 365 485.40 XLON xHaAbIB4UkD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:18:28 GBp 252 485.40 XLON xHaAbIB4UkF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:15:30 GBp 35 485.40 XLON xHaAbIB4Tss OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:15:30 GBp 261 485.40 XLON xHaAbIB4Tsu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:06:35 GBp 16 485.20 XLON xHaAbIB44v8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:06:35 GBp 291 485.20 XLON xHaAbIB44vA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:05:37 GBp 624 485.40 XLON xHaAbIB45$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:05:37 GBp 1,424 485.60 XLON xHaAbIB45$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:05:10 GBp 257 486.00 XLON xHaAbIB45L4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:05:10 GBp 287 486.00 XLON xHaAbIB45L6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:04:38 GBp 352 486.00 XLON xHaAbIB42eS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:04:37 GBp 300 486.00 XLON xHaAbIB42ho OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:04:37 GBp 19 486.00 XLON xHaAbIB42hq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:04:00 GBp 410 485.80 XLON xHaAbIB428u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:04:00 GBp 515 485.80 XLON xHaAbIB428w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:01:07 GBp 172 485.60 XLON xHaAbIB416r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:00:49 GBp 257 485.80 XLON xHaAbIB41Oh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:00:49 GBp 18 485.80 XLON xHaAbIB41Oj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:00:10 GBp 562 485.80 XLON xHaAbIB4EKF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 16:00:10 GBp 731 485.60 XLON xHaAbIB4EKT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:48 GBp 114 485.80 XLON xHaAbIB4FuN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:48 GBp 144 485.80 XLON xHaAbIB4FuP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:48 GBp 269 485.80 XLON xHaAbIB4Fwk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:48 GBp 264 485.80 XLON xHaAbIB4FxE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:48 GBp 18 485.80 XLON xHaAbIB4FxG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:47 GBp 269 485.80 XLON xHaAbIB4Fwx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:47 GBp 263 485.80 XLON xHaAbIB4FwJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:47 GBp 174 485.80 XLON xHaAbIB4F5C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:47 GBp 410 485.80 XLON xHaAbIB4F5E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:47 GBp 264 485.80 XLON xHaAbIB4F5r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:47 GBp 258 485.80 XLON xHaAbIB4F5Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:59:06 GBp 245 485.80 XLON xHaAbIB4Cuh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:54:00 GBp 236 485.00 XLON xHaAbIB49jq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:51:38 GBp 478 484.80 XLON xHaAbIB5tj0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:51:38 GBp 872 484.80 XLON xHaAbIB5tj6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:49:43 GBp 162 484.80 XLON xHaAbIB5qVM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:49:43 GBp 524 484.80 XLON xHaAbIB5qVO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:49:43 GBp 186 484.80 XLON xHaAbIB5qVQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:45:12 GBp 222 484.80 XLON xHaAbIB5@pU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:44:17 GBp 1,004 484.80 XLON xHaAbIB5$uG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:44:17 GBp 216 484.80 XLON xHaAbIB5$uI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:39:28 GBp 89 484.40 XLON xHaAbIB5vcq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:39:28 GBp 368 484.40 XLON xHaAbIB5vcs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:39:17 GBp 1,110 484.60 XLON xHaAbIB5vru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:39:12 GBp 547 484.80 XLON xHaAbIB5v$h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:39:12 GBp 103 484.80 XLON xHaAbIB5v$j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:39:12 GBp 415 484.80 XLON xHaAbIB5v$l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:36:50 GBp 448 484.80 XLON xHaAbIB5awq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:36:50 GBp 87 484.80 XLON xHaAbIB5aws OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:36:50 GBp 49 485.00 XLON xHaAbIB5awu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:33:38 GBp 543 484.80 XLON xHaAbIB5WcH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:33:38 GBp 1,241 485.00 XLON xHaAbIB5WcN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:30:55 GBp 528 484.40 XLON xHaAbIB5kU2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:30:55 GBp 716 484.40 XLON xHaAbIB5kU4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:30:55 GBp 298 484.40 XLON xHaAbIB5kUz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:28:46 GBp 1,169 484.60 XLON xHaAbIB5j1y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:28:42 GBp 302 484.20 XLON xHaAbIB5jFL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:26:55 GBp 310 483.80 XLON xHaAbIB5eaY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:26:55 GBp 540 483.60 XLON xHaAbIB5eaW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:26:26 GBp 872 483.80 XLON xHaAbIB5e40 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:26:10 GBp 104 483.80 XLON xHaAbIB5eMw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:25:14 GBp 196 483.80 XLON xHaAbIB5fBY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:25:04 GBp 700 483.80 XLON xHaAbIB5Mb1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:25:04 GBp 253 483.80 XLON xHaAbIB5Mb3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:16:17 GBp 112 484.00 XLON xHaAbIB5S0t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:16:17 GBp 944 484.20 XLON xHaAbIB5S0v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:16:17 GBp 300 483.80 XLON xHaAbIB5S11 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:16:17 GBp 430 484.00 XLON xHaAbIB5S13 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:12:20 GBp 39 484.20 XLON xHaAbIB5PAN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:12:20 GBp 218 484.20 XLON xHaAbIB5PAP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:11:43 GBp 376 484.60 XLON xHaAbIB56@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:11:43 GBp 39 484.40 XLON xHaAbIB56@X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:11:43 GBp 186 484.40 XLON xHaAbIB56@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:11:25 GBp 859 484.80 XLON xHaAbIB56M2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:09:00 GBp 272 484.20 XLON xHaAbIB55Sx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:09:00 GBp 390 484.40 XLON xHaAbIB55Sz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:07:48 GBp 48 484.60 XLON xHaAbIB53ep OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:07:48 GBp 378 484.60 XLON xHaAbIB53er OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:07:48 GBp 972 484.80 XLON xHaAbIB53et OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:05:40 GBp 337 484.60 XLON xHaAbIB51sn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:04:02 GBp 262 483.80 XLON xHaAbIB5Fgs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:04:02 GBp 184 483.80 XLON xHaAbIB5Fgu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:04:02 GBp 637 484.00 XLON xHaAbIB5Fgw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:00:00 GBp 150 484.40 XLON xHaAbIB5BMF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:00:00 GBp 850 484.40 XLON xHaAbIB5BMH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:00:00 GBp 692 484.60 XLON xHaAbIB5BMM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 15:00:00 GBp 736 484.60 XLON xHaAbIB5BMO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:59:33 GBp 312 485.60 XLON xHaAbIB58qq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:59:33 GBp 904 485.60 XLON xHaAbIB58qs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:59:33 GBp 308 485.60 XLON xHaAbIB58qu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:59:33 GBp 107 485.60 XLON xHaAbIB58qw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:57:08 GBp 194 484.00 XLON xHaAbIB6ter OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:52:42 GBp 391 484.20 XLON xHaAbIB6@jL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:52:42 GBp 560 484.40 XLON xHaAbIB6@jN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:50:19 GBp 115 484.20 XLON xHaAbIB6zpj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:50:19 GBp 139 484.20 XLON xHaAbIB6zpl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:49:55 GBp 292 484.40 XLON xHaAbIB6zUB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:49:55 GBp 420 484.60 XLON xHaAbIB6zUH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:49:27 GBp 511 484.80 XLON xHaAbIB6wwQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:49:27 GBp 851 485.00 XLON xHaAbIB6wwS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:49:27 GBp 316 485.00 XLON xHaAbIB6wwU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:46:57 GBp 7 484.20 XLON xHaAbIB6uAi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:46:57 GBp 1,000 484.20 XLON xHaAbIB6uAk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:45:08 GBp 380 483.80 XLON xHaAbIB6cG7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:45:08 GBp 132 483.80 XLON xHaAbIB6cG9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:45:08 GBp 1,111 484.00 XLON xHaAbIB6cJc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:43:51 GBp 388 484.60 XLON xHaAbIB6aWz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:41:38 GBp 288 484.00 XLON xHaAbIB6YXi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:41:24 GBp 440 484.20 XLON xHaAbIB6Yqs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:41:13 GBp 296 484.40 XLON xHaAbIB6YvW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:41:13 GBp 39 484.20 XLON xHaAbIB6Y@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:37:38 GBp 296 484.20 XLON xHaAbIB6kd2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:37:38 GBp 30 484.20 XLON xHaAbIB6kdQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:37:23 GBp 266 484.20 XLON xHaAbIB6ksg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:36:46 GBp 824 484.80 XLON xHaAbIB6lah OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:36:46 GBp 176 484.40 XLON xHaAbIB6lb6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:36:46 GBp 142 484.40 XLON xHaAbIB6lb8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:36:46 GBp 396 484.60 XLON xHaAbIB6lbI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:34:48 GBp 617 485.20 XLON xHaAbIB6jEX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:34:48 GBp 480 485.00 XLON xHaAbIB6jFP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:34:48 GBp 195 485.20 XLON xHaAbIB6jFR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:34:48 GBp 189 485.20 XLON xHaAbIB6jFT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:34:48 GBp 77 485.20 XLON xHaAbIB6jFV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:32:01 GBp 408 484.80 XLON xHaAbIB6ffn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:32:01 GBp 583 485.00 XLON xHaAbIB6ffo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:32:01 GBp 235 485.00 XLON xHaAbIB6fkN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:31:36 GBp 481 485.20 XLON xHaAbIB6f6J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:31:36 GBp 177 485.20 XLON xHaAbIB6f6L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:30:20 GBp 580 485.00 XLON xHaAbIB6MTe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:27:51 GBp 323 485.20 XLON xHaAbIB6LIK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:27:51 GBp 400 485.40 XLON xHaAbIB6LIM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:27:51 GBp 137 485.40 XLON xHaAbIB6LIO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:27:51 GBp 1,226 485.60 XLON xHaAbIB6LIQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:20:18 GBp 296 486.00 XLON xHaAbIB6VQV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:20:18 GBp 677 486.00 XLON xHaAbIB6SbY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:19:47 GBp 831 486.20 XLON xHaAbIB6S4i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:12:49 GBp 453 486.20 XLON xHaAbIB6P7P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:11:40 GBp 411 486.40 XLON xHaAbIB66nW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:08:14 GBp 548 485.80 XLON xHaAbIB64EW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:08:14 GBp 783 486.00 XLON xHaAbIB64EY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:06:23 GBp 140 486.60 XLON xHaAbIB658J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:06:23 GBp 40 486.60 XLON xHaAbIB658L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:06:23 GBp 22 486.60 XLON xHaAbIB658N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 14:06:23 GBp 263 486.60 XLON xHaAbIB658P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:58:28 GBp 215 486.20 XLON xHaAbIB6Fgb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:58:26 GBp 451 486.20 XLON xHaAbIB6FsL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:58:26 GBp 646 486.40 XLON xHaAbIB6FsN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:58:26 GBp 391 486.40 XLON xHaAbIB6Fsr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:55:59 GBp 467 486.20 XLON xHaAbIB6DY2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:55:59 GBp 260 486.20 XLON xHaAbIB6DY4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:55:59 GBp 14 486.00 XLON xHaAbIB6DY6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:45:26 GBp 72 485.60 XLON xHaAbIB7owb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:45:26 GBp 152 485.60 XLON xHaAbIB7owZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:43:51 GBp 132 486.00 XLON xHaAbIB7pQR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:43:51 GBp 226 486.00 XLON xHaAbIB7pQT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:43:51 GBp 513 486.20 XLON xHaAbIB7pQV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:37:27 GBp 252 486.00 XLON xHaAbIB7y72 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:36:06 GBp 479 486.20 XLON xHaAbIB7zG3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:35:11 GBp 512 486.40 XLON xHaAbIB7wvL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:35:11 GBp 3 486.40 XLON xHaAbIB7wvN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:31:00 GBp 274 486.60 XLON xHaAbIB7clc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:30:42 GBp 99 486.80 XLON xHaAbIB7cvK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:30:42 GBp 192 486.80 XLON xHaAbIB7cvM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:29:15 GBp 468 487.00 XLON xHaAbIB7d5Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:29:15 GBp 266 487.20 XLON xHaAbIB7d5S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:29:15 GBp 400 487.20 XLON xHaAbIB7d5U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:25:48 GBp 661 487.20 XLON xHaAbIB7buE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:20:30 GBp 480 487.40 XLON xHaAbIB7Wmu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:20:30 GBp 319 487.60 XLON xHaAbIB7Wmw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:20:11 GBp 263 487.80 XLON xHaAbIB7W6N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:20:11 GBp 192 487.80 XLON xHaAbIB7W6P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:14:16 GBp 226 488.00 XLON xHaAbIB7jz9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:14:16 GBp 262 488.00 XLON xHaAbIB7jzB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:14:16 GBp 180 487.80 XLON xHaAbIB7jzx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:14:16 GBp 121 487.80 XLON xHaAbIB7jzz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:10:04 GBp 345 488.20 XLON xHaAbIB7fnu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:10:04 GBp 9 488.20 XLON xHaAbIB7fnw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:10:04 GBp 296 488.40 XLON xHaAbIB7fny OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:04:23 GBp 663 488.40 XLON xHaAbIB7IXm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:00:53 GBp 52 488.20 XLON xHaAbIB7GJy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:00:51 GBp 427 488.40 XLON xHaAbIB7GI@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:00:51 GBp 31 488.20 XLON xHaAbIB7GIl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:00:51 GBp 46 488.40 XLON xHaAbIB7GIs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 13:00:51 GBp 600 488.40 XLON xHaAbIB7GIu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:57:31 GBp 433 488.40 XLON xHaAbIB7UVw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:55:42 GBp 310 488.80 XLON xHaAbIB7VBQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:55:42 GBp 116 488.80 XLON xHaAbIB7VBS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:49:51 GBp 428 488.40 XLON xHaAbIB7QtL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:48:44 GBp 199 488.40 XLON xHaAbIB7QEY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:42:11 GBp 412 488.20 XLON xHaAbIB76uT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:42:11 GBp 586 488.40 XLON xHaAbIB76xm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:36:13 GBp 303 488.40 XLON xHaAbIB72nK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:35:59 GBp 100 488.40 XLON xHaAbIB725h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:35:42 GBp 578 488.60 XLON xHaAbIB72BX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:35:32 GBp 797 489.00 XLON xHaAbIB72Ul OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:34:14 GBp 688 489.00 XLON xHaAbIB70$O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:34:14 GBp 263 488.80 XLON xHaAbIB70@X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:34:14 GBp 409 489.00 XLON xHaAbIB70@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:20:46 GBp 651 488.80 XLON xHaAbIB78Ne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:20:46 GBp 353 489.00 XLON xHaAbIB78NZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:15:45 GBp 233 488.80 XLON xHaAbIB0t7o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:15:45 GBp 353 488.80 XLON xHaAbIB0t7q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:15:12 GBp 193 488.80 XLON xHaAbIB0tUg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:07:50 GBp 679 488.60 XLON xHaAbIB0nel OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:05:46 GBp 179 488.80 XLON xHaAbIB0@2R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:05:46 GBp 121 488.80 XLON xHaAbIB0@2T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:05:46 GBp 433 489.00 XLON xHaAbIB0@2V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:00:11 GBp 483 488.20 XLON xHaAbIB0wv0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:00:11 GBp 119 488.00 XLON xHaAbIB0wvK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:00:11 GBp 162 488.00 XLON xHaAbIB0wvM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 12:00:11 GBp 404 488.20 XLON xHaAbIB0wvO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:53:43 GBp 705 487.80 XLON xHaAbIB0dhp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:53:43 GBp 21 487.80 XLON xHaAbIB0dhr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:51:59 GBp 81 488.20 XLON xHaAbIB0ayE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:51:59 GBp 145 488.20 XLON xHaAbIB0ayG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:50:51 GBp 924 488.20 XLON xHaAbIB0bzP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:50:51 GBp 600 488.20 XLON xHaAbIB0bzR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:46:44 GBp 394 488.00 XLON xHaAbIB0Xcn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:46:44 GBp 316 488.00 XLON xHaAbIB0Xcp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:46:44 GBp 600 488.00 XLON xHaAbIB0Xcr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:46:20 GBp 403 488.00 XLON xHaAbIB0XIl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:31:15 GBp 278 486.60 XLON xHaAbIB0Kxv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:31:15 GBp 109 486.60 XLON xHaAbIB0Kxx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:30:27 GBp 248 486.60 XLON xHaAbIB0KPc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:30:27 GBp 357 486.80 XLON xHaAbIB0KPe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:30:27 GBp 296 486.80 XLON xHaAbIB0KUM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:30:27 GBp 1,286 487.00 XLON xHaAbIB0KUT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:28:38 GBp 490 487.00 XLON xHaAbIB0LO3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:14:49 GBp 388 486.20 XLON xHaAbIB0O5f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:14:04 GBp 107 486.20 XLON xHaAbIB0Pec OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 11:13:50 GBp 365 486.40 XLON xHaAbIB0Pmv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:57:22 GBp 55 486.20 XLON xHaAbIB0FAO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:57:22 GBp 286 486.20 XLON xHaAbIB0FAQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:57:17 GBp 489 486.40 XLON xHaAbIB0FNb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:48:45 GBp 288 486.40 XLON xHaAbIB08wJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:48:45 GBp 233 486.40 XLON xHaAbIB08wL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:42:53 GBp 633 486.40 XLON xHaAbIB1qI4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:42:53 GBp 52 486.20 XLON xHaAbIB1qIw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:42:53 GBp 282 486.20 XLON xHaAbIB1qIy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:41:03 GBp 276 487.00 XLON xHaAbIB1oXJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:39:11 GBp 227 487.00 XLON xHaAbIB1prM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:30:30 GBp 9 487.20 XLON xHaAbIB1zp0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:30:30 GBp 354 487.20 XLON xHaAbIB1zp2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:30:29 GBp 476 487.20 XLON xHaAbIB1zzU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:29:13 GBp 48 487.20 XLON xHaAbIB1woF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:25:47 GBp 414 487.20 XLON xHaAbIB1uJt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:25:11 GBp 228 487.40 XLON xHaAbIB1vkH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:25:11 GBp 356 487.40 XLON xHaAbIB1vkJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:21:59 GBp 410 487.60 XLON xHaAbIB1a3n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:21:59 GBp 247 488.20 XLON xHaAbIB1a3s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:21:59 GBp 356 488.40 XLON xHaAbIB1a3u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:21:02 GBp 11 488.40 XLON xHaAbIB1br3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:21:02 GBp 600 488.40 XLON xHaAbIB1br5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:17:40 GBp 234 488.00 XLON xHaAbIB1Z77 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:17:40 GBp 371 488.20 XLON xHaAbIB1Z79 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:17:40 GBp 365 488.40 XLON xHaAbIB1Z7z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:09:13 GBp 166 487.20 XLON xHaAbIB1jc6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:09:13 GBp 163 487.20 XLON xHaAbIB1jc8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:01:51 GBp 50 487.00 XLON xHaAbIB1fej OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:01:51 GBp 214 487.00 XLON xHaAbIB1fel OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 10:01:51 GBp 52 487.00 XLON xHaAbIB1fen OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:59:03 GBp 163 487.00 XLON xHaAbIB1Mof OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:59:03 GBp 146 487.00 XLON xHaAbIB1Moh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:50:56 GBp 288 487.00 XLON xHaAbIB1Iv2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:50:56 GBp 133 487.00 XLON xHaAbIB1Iv4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:50:56 GBp 330 487.00 XLON xHaAbIB1Ivz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:46:36 GBp 267 486.80 XLON xHaAbIB1G8O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:46:34 GBp 269 487.00 XLON xHaAbIB1GAW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:46:34 GBp 91 487.00 XLON xHaAbIB1GAY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:46:34 GBp 24 487.00 XLON xHaAbIB1GBU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:43:40 GBp 461 487.60 XLON xHaAbIB1HQb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:43:40 GBp 321 487.40 XLON xHaAbIB1HQZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:39:38 GBp 302 487.60 XLON xHaAbIB1VUW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:34:48 GBp 260 487.40 XLON xHaAbIB1RsJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:34:48 GBp 378 487.60 XLON xHaAbIB1RsK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:32:07 GBp 384 489.20 XLON xHaAbIB16aa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:29:29 GBp 352 489.60 XLON xHaAbIB14dG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:29:29 GBp 503 489.80 XLON xHaAbIB14dI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:24:05 GBp 439 489.60 XLON xHaAbIB13n6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:24:05 GBp 330 489.60 XLON xHaAbIB13nC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:24:05 GBp 506 489.80 XLON xHaAbIB13nE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:22:42 GBp 489 490.00 XLON xHaAbIB10Ye OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:18:23 GBp 327 489.60 XLON xHaAbIB1Ezw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:18:04 GBp 470 489.80 XLON xHaAbIB1E74 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:12:31 GBp 366 489.00 XLON xHaAbIB1DJb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:12:31 GBp 364 489.20 XLON xHaAbIB1DJh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:12:31 GBp 522 489.40 XLON xHaAbIB1DJj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:06:07 GBp 226 488.80 XLON xHaAbIB2sHQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:05:02 GBp 282 489.40 XLON xHaAbIB2tvj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:04:59 GBp 405 489.60 XLON xHaAbIB2txo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:02:11 GBp 296 489.60 XLON xHaAbIB2rdE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:01:22 GBp 150 489.80 XLON xHaAbIB2r96 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:01:22 GBp 325 490.00 XLON xHaAbIB2r9K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:01:22 GBp 75 489.80 XLON xHaAbIB2r9M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 09:00:14 GBp 514 488.80 XLON xHaAbIB2o8R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:59:25 GBp 216 489.40 XLON xHaAbIB2ppC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:59:25 GBp 133 489.40 XLON xHaAbIB2ppE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:57:50 GBp 231 489.20 XLON xHaAbIB2mPL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:57:47 GBp 486 489.20 XLON xHaAbIB2nbO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:52:48 GBp 31 488.40 XLON xHaAbIB2y4X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:52:48 GBp 419 488.40 XLON xHaAbIB2y4Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:48:38 GBp 398 488.40 XLON xHaAbIB2uvT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:48:38 GBp 571 488.60 XLON xHaAbIB2uvV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:46:35 GBp 200 488.60 XLON xHaAbIB2cZP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:45:51 GBp 347 488.80 XLON xHaAbIB2c07 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:45:51 GBp 499 489.00 XLON xHaAbIB2c09 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:41:14 GBp 42 487.80 XLON xHaAbIB2Y$Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:41:14 GBp 200 487.80 XLON xHaAbIB2Y$S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:41:05 GBp 388 488.00 XLON xHaAbIB2Y7G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:37:14 GBp 461 488.60 XLON xHaAbIB2khp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:35:34 GBp 44 489.00 XLON xHaAbIB2iso OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:35:34 GBp 161 489.00 XLON xHaAbIB2isq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:35:34 GBp 600 489.00 XLON xHaAbIB2isv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:35:34 GBp 331 488.80 XLON xHaAbIB2isy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:30:36 GBp 296 490.20 XLON xHaAbIB2e9M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:30:31 GBp 803 491.00 XLON xHaAbIB2eKZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:30:13 GBp 296 491.00 XLON xHaAbIB2fbE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:30:04 GBp 319 491.00 XLON xHaAbIB2feP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:25:41 GBp 395 489.20 XLON xHaAbIB2Ijp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:25:41 GBp 381 489.20 XLON xHaAbIB2IYR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:17:44 GBp 248 489.80 XLON xHaAbIB2T5Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:16:01 GBp 123 490.20 XLON xHaAbIB2QQR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:15:41 GBp 519 491.00 XLON xHaAbIB2R@w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:10:59 GBp 346 492.20 XLON xHaAbIB27Bf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:10:59 GBp 497 492.40 XLON xHaAbIB27Bh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:08:52 GBp 296 492.20 XLON xHaAbIB25i5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:06:39 GBp 242 493.60 XLON xHaAbIB22Qj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:06:39 GBp 406 493.80 XLON xHaAbIB22Ql OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 23-Jun-2022 08:03:11 GBp 343 493.40 XLON xHaAbIB21Le

END