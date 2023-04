OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

4 April 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 3 April 2023 it had purchased a total of 139,724 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 139,724 Highest price paid (per ordinary share) £4.8600 Lowest price paid (per ordinary share) £4.7480 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8032

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 429,165,034 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 429,165,034.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 03-Apr-2023 16:25:03 GBp 1,086 479.20 XLON xHa9nyIgErv 03-Apr-2023 16:23:03 GBp 1,118 479.40 XLON xHa9nyIgC74 03-Apr-2023 16:21:00 GBp 560 479.80 XLON xHa9nyIgAsX 03-Apr-2023 16:20:59 GBp 400 479.80 XLON xHa9nyIgAms 03-Apr-2023 16:20:59 GBp 633 479.80 XLON xHa9nyIgAmy 03-Apr-2023 16:20:56 GBp 912 480.00 XLON xHa9nyIgA@d 03-Apr-2023 16:20:15 GBp 182 479.80 XLON xHa9nyIgAVn 03-Apr-2023 16:16:48 GBp 171 479.20 XLON xHa9nyIhs8q 03-Apr-2023 16:16:48 GBp 400 479.20 XLON xHa9nyIhs8s 03-Apr-2023 16:16:48 GBp 356 479.20 XLON xHa9nyIhs8u 03-Apr-2023 16:16:48 GBp 400 479.20 XLON xHa9nyIhs8w 03-Apr-2023 16:16:48 GBp 161 479.20 XLON xHa9nyIhs8y 03-Apr-2023 16:16:45 GBp 170 479.40 XLON xHa9nyIhsLT 03-Apr-2023 16:16:45 GBp 2 479.40 XLON xHa9nyIhsLV 03-Apr-2023 16:16:24 GBp 162 479.40 XLON xHa9nyIhtl7 03-Apr-2023 16:15:56 GBp 256 479.40 XLON xHa9nyIhtFT 03-Apr-2023 16:15:56 GBp 103 479.40 XLON xHa9nyIhtFV 03-Apr-2023 16:11:58 GBp 135 479.20 XLON xHa9nyIhppQ 03-Apr-2023 16:11:58 GBp 1,316 479.20 XLON xHa9nyIhppS 03-Apr-2023 16:11:58 GBp 198 479.40 XLON xHa9nyIhpoX 03-Apr-2023 16:11:58 GBp 6 479.40 XLON xHa9nyIhpoZ 03-Apr-2023 16:11:30 GBp 28 479.40 XLON xHa9nyIhpKT 03-Apr-2023 16:11:30 GBp 128 479.40 XLON xHa9nyIhpKV 03-Apr-2023 16:11:09 GBp 192 479.40 XLON xHa9nyIhmcS 03-Apr-2023 16:10:41 GBp 207 479.40 XLON xHa9nyIhmwa 03-Apr-2023 16:10:13 GBp 146 479.40 XLON xHa9nyIhmNI 03-Apr-2023 16:10:13 GBp 11 479.40 XLON xHa9nyIhmNK 03-Apr-2023 16:09:52 GBp 138 479.40 XLON xHa9nyIhngN 03-Apr-2023 16:09:52 GBp 60 479.40 XLON xHa9nyIhngP 03-Apr-2023 16:06:03 GBp 153 479.40 XLON xHa9nyIhyyG 03-Apr-2023 16:06:03 GBp 247 479.40 XLON xHa9nyIhyyI 03-Apr-2023 16:06:03 GBp 363 479.40 XLON xHa9nyIhyyK 03-Apr-2023 16:06:03 GBp 1,226 479.20 XLON xHa9nyIhy$h 03-Apr-2023 16:06:03 GBp 10 479.20 XLON xHa9nyIhy$j 03-Apr-2023 15:59:06 GBp 253 478.60 XLON xHa9nyIhc77 03-Apr-2023 15:59:06 GBp 357 478.60 XLON xHa9nyIhc79 03-Apr-2023 15:59:03 GBp 420 478.60 XLON xHa9nyIhc0u 03-Apr-2023 15:57:35 GBp 1,177 479.00 XLON xHa9nyIhdGN 03-Apr-2023 15:55:20 GBp 1,125 478.80 XLON xHa9nyIhbC6 03-Apr-2023 15:52:45 GBp 44 479.20 XLON xHa9nyIhZOX 03-Apr-2023 15:52:45 GBp 210 479.20 XLON xHa9nyIhZPV 03-Apr-2023 15:52:45 GBp 256 479.00 XLON xHa9nyIhZOa 03-Apr-2023 15:52:45 GBp 89 479.00 XLON xHa9nyIhZOc 03-Apr-2023 15:52:45 GBp 400 479.00 XLON xHa9nyIhZOe 03-Apr-2023 15:52:45 GBp 400 479.00 XLON xHa9nyIhZOg 03-Apr-2023 15:52:45 GBp 362 479.00 XLON xHa9nyIhZOi 03-Apr-2023 15:51:02 GBp 347 478.80 XLON xHa9nyIhXJF 03-Apr-2023 15:51:02 GBp 400 478.80 XLON xHa9nyIhXJG 03-Apr-2023 15:49:40 GBp 175 478.80 XLON xHa9nyIhkNh 03-Apr-2023 15:49:40 GBp 213 479.00 XLON xHa9nyIhkNw 03-Apr-2023 15:49:40 GBp 308 479.00 XLON xHa9nyIhkNy 03-Apr-2023 15:41:27 GBp 1,364 479.40 XLON xHa9nyIhfNs 03-Apr-2023 15:41:20 GBp 1,288 479.60 XLON xHa9nyIhfTD 03-Apr-2023 15:39:52 GBp 455 479.60 XLON xHa9nyIhNnI 03-Apr-2023 15:38:16 GBp 225 479.80 XLON xHa9nyIhKT8 03-Apr-2023 15:38:02 GBp 398 480.00 XLON xHa9nyIhLfs 03-Apr-2023 15:38:02 GBp 572 480.20 XLON xHa9nyIhLfz 03-Apr-2023 15:38:02 GBp 317 480.20 XLON xHa9nyIhLf@ 03-Apr-2023 15:38:02 GBp 332 480.00 XLON xHa9nyIhLf6 03-Apr-2023 15:38:02 GBp 44 480.00 XLON xHa9nyIhLf8 03-Apr-2023 15:38:02 GBp 866 480.20 XLON xHa9nyIhLfA 03-Apr-2023 15:26:48 GBp 593 479.80 XLON xHa9nyIhRcd 03-Apr-2023 15:26:48 GBp 291 479.80 XLON xHa9nyIhRcf 03-Apr-2023 15:26:27 GBp 612 479.80 XLON xHa9nyIhRn8 03-Apr-2023 15:26:27 GBp 193 479.80 XLON xHa9nyIhRnN 03-Apr-2023 15:25:41 GBp 203 480.20 XLON xHa9nyIhRSQ 03-Apr-2023 15:25:41 GBp 291 480.40 XLON xHa9nyIhRSS 03-Apr-2023 15:25:36 GBp 594 480.60 XLON xHa9nyIhRRy 03-Apr-2023 15:23:47 GBp 618 480.80 XLON xHa9nyIhPuU 03-Apr-2023 15:23:31 GBp 728 481.00 XLON xHa9nyIhPLy 03-Apr-2023 15:21:28 GBp 363 480.80 XLON xHa9nyIh7Hm 03-Apr-2023 15:21:27 GBp 885 481.00 XLON xHa9nyIh7Jr 03-Apr-2023 15:21:27 GBp 1,457 481.20 XLON xHa9nyIh7J9 03-Apr-2023 15:20:39 GBp 246 481.40 XLON xHa9nyIh4v8 03-Apr-2023 15:20:11 GBp 271 481.40 XLON xHa9nyIh4MY 03-Apr-2023 15:19:35 GBp 321 481.40 XLON xHa9nyIh5ok 03-Apr-2023 15:19:03 GBp 274 481.60 XLON xHa9nyIh5BA 03-Apr-2023 15:16:55 GBp 313 480.00 XLON xHa9nyIh34z 03-Apr-2023 15:16:38 GBp 450 480.40 XLON xHa9nyIh38o 03-Apr-2023 15:16:38 GBp 543 480.20 XLON xHa9nyIh38v 03-Apr-2023 15:16:38 GBp 208 480.20 XLON xHa9nyIh38x 03-Apr-2023 15:16:35 GBp 522 480.40 XLON xHa9nyIh3K4 03-Apr-2023 15:16:35 GBp 400 480.40 XLON xHa9nyIh3K6 03-Apr-2023 15:15:40 GBp 978 480.40 XLON xHa9nyIh0ui 03-Apr-2023 15:11:09 GBp 404 480.00 XLON xHa9nyIhCKW 03-Apr-2023 15:11:09 GBp 793 480.00 XLON xHa9nyIhCKY 03-Apr-2023 15:11:09 GBp 158 480.00 XLON xHa9nyIhCKa 03-Apr-2023 15:08:03 GBp 954 480.20 XLON xHa9nyIh8fD 03-Apr-2023 15:08:03 GBp 348 480.20 XLON xHa9nyIh8fF 03-Apr-2023 15:07:53 GBp 596 480.40 XLON xHa9nyIh8zp 03-Apr-2023 15:07:03 GBp 55 480.40 XLON xHa9nyIh9gB 03-Apr-2023 15:07:03 GBp 270 480.40 XLON xHa9nyIh9gC 03-Apr-2023 15:06:20 GBp 922 480.20 XLON xHa9nyIaszC 03-Apr-2023 15:01:25 GBp 158 479.80 XLON xHa9nyIamhS 03-Apr-2023 15:01:25 GBp 193 479.80 XLON xHa9nyIamgb 03-Apr-2023 15:01:25 GBp 321 480.00 XLON xHa9nyIamgc 03-Apr-2023 15:01:25 GBp 733 480.20 XLON xHa9nyIamgh 03-Apr-2023 15:00:57 GBp 1,351 480.40 XLON xHa9nyIamBN 03-Apr-2023 15:00:37 GBp 762 480.60 XLON xHa9nyIamS0 03-Apr-2023 15:00:37 GBp 153 480.60 XLON xHa9nyIamS8 03-Apr-2023 15:00:37 GBp 3 480.60 XLON xHa9nyIamSD 03-Apr-2023 15:00:37 GBp 3,280 480.60 XLON xHa9nyIamSQ 03-Apr-2023 15:00:37 GBp 86 480.60 XLON xHa9nyIamSS 03-Apr-2023 15:00:37 GBp 698 480.20 XLON xHa9nyIamVu 03-Apr-2023 15:00:37 GBp 224 480.20 XLON xHa9nyIamVw 03-Apr-2023 14:59:37 GBp 84 480.40 XLON xHa9nyIa@fT 03-Apr-2023 14:59:37 GBp 204 480.40 XLON xHa9nyIa@ek 03-Apr-2023 14:52:10 GBp 206 480.00 XLON xHa9nyIavXs 03-Apr-2023 14:52:10 GBp 186 480.00 XLON xHa9nyIavXu 03-Apr-2023 14:52:10 GBp 163 480.00 XLON xHa9nyIavX5 03-Apr-2023 14:52:10 GBp 218 480.00 XLON xHa9nyIavX7 03-Apr-2023 14:52:08 GBp 33 480.00 XLON xHa9nyIavWk 03-Apr-2023 14:52:08 GBp 247 480.00 XLON xHa9nyIavWm 03-Apr-2023 14:52:08 GBp 97 480.00 XLON xHa9nyIavWz 03-Apr-2023 14:52:08 GBp 247 480.00 XLON xHa9nyIavW$ 03-Apr-2023 14:52:08 GBp 150 480.00 XLON xHa9nyIavW1 03-Apr-2023 14:52:08 GBp 97 480.00 XLON xHa9nyIavW3 03-Apr-2023 14:52:08 GBp 403 479.60 XLON xHa9nyIavWA 03-Apr-2023 14:48:23 GBp 922 479.40 XLON xHa9nyIaauj 03-Apr-2023 14:44:02 GBp 201 479.40 XLON xHa9nyIaWEA 03-Apr-2023 14:44:02 GBp 335 479.60 XLON xHa9nyIaWEE 03-Apr-2023 14:44:02 GBp 208 479.80 XLON xHa9nyIaWEG 03-Apr-2023 14:43:29 GBp 1,373 479.80 XLON xHa9nyIaXZK 03-Apr-2023 14:43:19 GBp 156 480.00 XLON xHa9nyIaXhy 03-Apr-2023 14:43:03 GBp 174 480.00 XLON xHa9nyIaXy3 03-Apr-2023 14:42:44 GBp 202 479.40 XLON xHa9nyIaXCg 03-Apr-2023 14:42:44 GBp 400 479.40 XLON xHa9nyIaXCi 03-Apr-2023 14:42:40 GBp 1 478.60 XLON xHa9nyIaXES 03-Apr-2023 14:42:40 GBp 156 478.60 XLON xHa9nyIaX9Y 03-Apr-2023 14:42:40 GBp 4,327 478.60 XLON xHa9nyIaX9j 03-Apr-2023 14:42:40 GBp 1,006 478.60 XLON xHa9nyIaX9l 03-Apr-2023 14:42:40 GBp 400 478.60 XLON xHa9nyIaX9n 03-Apr-2023 14:42:40 GBp 1,306 478.60 XLON xHa9nyIaX9p 03-Apr-2023 14:41:33 GBp 1,069 477.80 XLON xHa9nyIakN8 03-Apr-2023 14:39:06 GBp 610 477.80 XLON xHa9nyIaivL 03-Apr-2023 14:37:30 GBp 400 477.80 XLON xHa9nyIagbn 03-Apr-2023 14:37:30 GBp 235 477.80 XLON xHa9nyIagbt 03-Apr-2023 14:37:05 GBp 8 477.40 XLON xHa9nyIag3z 03-Apr-2023 14:37:05 GBp 249 477.40 XLON xHa9nyIag3$ 03-Apr-2023 14:37:05 GBp 920 477.40 XLON xHa9nyIag31 03-Apr-2023 14:37:05 GBp 302 477.40 XLON xHa9nyIag33 03-Apr-2023 14:37:04 GBp 598 477.40 XLON xHa9nyIag2Y 03-Apr-2023 14:37:04 GBp 200 477.00 XLON xHa9nyIag2f 03-Apr-2023 14:37:04 GBp 196 477.00 XLON xHa9nyIag2h 03-Apr-2023 14:37:04 GBp 178 477.20 XLON xHa9nyIag2j 03-Apr-2023 14:37:04 GBp 400 477.20 XLON xHa9nyIag2l 03-Apr-2023 14:37:04 GBp 400 477.20 XLON xHa9nyIag2n 03-Apr-2023 14:30:58 GBp 613 476.80 XLON xHa9nyIaKzH 03-Apr-2023 14:30:55 GBp 494 476.80 XLON xHa9nyIaK@s 03-Apr-2023 14:30:55 GBp 400 476.80 XLON xHa9nyIaK@F 03-Apr-2023 14:30:55 GBp 592 476.80 XLON xHa9nyIaKvW 03-Apr-2023 14:30:34 GBp 11 476.80 XLON xHa9nyIaKNM 03-Apr-2023 14:30:08 GBp 400 476.40 XLON xHa9nyIaLeR 03-Apr-2023 14:24:34 GBp 8 475.80 XLON xHa9nyIaHaT 03-Apr-2023 14:24:34 GBp 2 475.80 XLON xHa9nyIaHaV 03-Apr-2023 14:24:34 GBp 17 475.80 XLON xHa9nyIaHdX 03-Apr-2023 14:24:34 GBp 2 475.80 XLON xHa9nyIaHdZ 03-Apr-2023 14:23:24 GBp 58 475.60 XLON xHa9nyIaHFu 03-Apr-2023 14:12:11 GBp 434 475.00 XLON xHa9nyIaRS$ 03-Apr-2023 14:12:11 GBp 502 475.00 XLON xHa9nyIaRS1 03-Apr-2023 14:12:11 GBp 409 474.80 XLON xHa9nyIaRSz 03-Apr-2023 14:07:47 GBp 17 475.40 XLON xHa9nyIa65M 03-Apr-2023 14:06:11 GBp 29 475.40 XLON xHa9nyIa74n 03-Apr-2023 14:00:29 GBp 231 475.40 XLON xHa9nyIa2BI 03-Apr-2023 14:00:16 GBp 208 475.60 XLON xHa9nyIa2IK 03-Apr-2023 13:57:23 GBp 307 475.80 XLON xHa9nyIa0su 03-Apr-2023 13:57:23 GBp 399 476.00 XLON xHa9nyIa0s9 03-Apr-2023 13:57:23 GBp 110 476.20 XLON xHa9nyIa0sB 03-Apr-2023 13:57:23 GBp 400 476.20 XLON xHa9nyIa0sD 03-Apr-2023 13:57:23 GBp 400 476.20 XLON xHa9nyIa0sF 03-Apr-2023 13:51:34 GBp 417 476.20 XLON xHa9nyIaFz7 03-Apr-2023 13:48:01 GBp 207 477.60 XLON xHa9nyIaD$I 03-Apr-2023 13:48:01 GBp 204 477.60 XLON xHa9nyIaD$R 03-Apr-2023 13:48:01 GBp 81 477.80 XLON xHa9nyIaD$T 03-Apr-2023 13:48:01 GBp 257 477.80 XLON xHa9nyIaD$V 03-Apr-2023 13:48:01 GBp 659 478.00 XLON xHa9nyIaD@X 03-Apr-2023 13:46:10 GBp 655 478.00 XLON xHa9nyIaAye 03-Apr-2023 13:46:10 GBp 27 478.00 XLON xHa9nyIaAyg 03-Apr-2023 13:46:10 GBp 682 478.00 XLON xHa9nyIaAym 03-Apr-2023 13:44:52 GBp 754 478.20 XLON xHa9nyIaBWk 03-Apr-2023 13:33:01 GBp 136 478.20 XLON xHa9nyIbrhB 03-Apr-2023 13:33:01 GBp 407 478.20 XLON xHa9nyIbrhD 03-Apr-2023 13:31:36 GBp 969 478.40 XLON xHa9nyIboY6 03-Apr-2023 13:31:05 GBp 964 478.40 XLON xHa9nyIbou9 03-Apr-2023 13:29:59 GBp 282 478.20 XLON xHa9nyIbpl5 03-Apr-2023 13:29:59 GBp 310 478.20 XLON xHa9nyIbpl7 03-Apr-2023 13:29:59 GBp 219 478.20 XLON xHa9nyIbpl9 03-Apr-2023 13:29:37 GBp 670 477.60 XLON xHa9nyIbppn 03-Apr-2023 13:29:37 GBp 293 477.40 XLON xHa9nyIbppp 03-Apr-2023 13:12:48 GBp 977 476.60 XLON xHa9nyIbxpl 03-Apr-2023 13:01:29 GBp 295 477.60 XLON xHa9nyIbatu 03-Apr-2023 13:01:29 GBp 149 477.80 XLON xHa9nyIbat2 03-Apr-2023 13:01:29 GBp 203 477.80 XLON xHa9nyIbat4 03-Apr-2023 13:01:29 GBp 804 478.00 XLON xHa9nyIbat6 03-Apr-2023 12:56:00 GBp 341 478.20 XLON xHa9nyIbZa0 03-Apr-2023 12:56:00 GBp 76 478.20 XLON xHa9nyIbZa2 03-Apr-2023 12:56:00 GBp 154 478.40 XLON xHa9nyIbZa4 03-Apr-2023 12:56:00 GBp 800 478.40 XLON xHa9nyIbZa6 03-Apr-2023 12:54:16 GBp 396 478.60 XLON xHa9nyIbWal 03-Apr-2023 12:41:50 GBp 333 478.40 XLON xHa9nyIbjfS 03-Apr-2023 12:41:25 GBp 389 477.60 XLON xHa9nyIbjti 03-Apr-2023 12:40:55 GBp 777 477.80 XLON xHa9nyIbju6 03-Apr-2023 12:33:09 GBp 320 478.00 XLON xHa9nyIbedc 03-Apr-2023 12:28:13 GBp 234 479.20 XLON xHa9nyIbMbV 03-Apr-2023 12:28:13 GBp 89 479.40 XLON xHa9nyIbMaW 03-Apr-2023 12:28:13 GBp 223 479.40 XLON xHa9nyIbMaY 03-Apr-2023 12:28:13 GBp 314 479.60 XLON xHa9nyIbMat 03-Apr-2023 12:28:13 GBp 400 479.60 XLON xHa9nyIbMav 03-Apr-2023 12:19:31 GBp 163 480.00 XLON xHa9nyIbLx2 03-Apr-2023 12:19:31 GBp 123 480.20 XLON xHa9nyIbLx7 03-Apr-2023 12:19:31 GBp 112 480.20 XLON xHa9nyIbLx9 03-Apr-2023 12:19:14 GBp 698 480.20 XLON xHa9nyIbL1f 03-Apr-2023 12:15:34 GBp 129 480.20 XLON xHa9nyIbIOA 03-Apr-2023 12:15:34 GBp 342 480.20 XLON xHa9nyIbIOC 03-Apr-2023 12:15:34 GBp 271 480.20 XLON xHa9nyIbIOE 03-Apr-2023 12:08:35 GBp 167 480.00 XLON xHa9nyIbHwI 03-Apr-2023 12:06:46 GBp 126 480.60 XLON xHa9nyIbUp$ 03-Apr-2023 12:06:43 GBp 313 480.80 XLON xHa9nyIbUzi 03-Apr-2023 12:06:39 GBp 558 481.00 XLON xHa9nyIbUy4 03-Apr-2023 12:05:08 GBp 797 481.00 XLON xHa9nyIbUUL 03-Apr-2023 12:03:52 GBp 250 481.20 XLON xHa9nyIbV24 03-Apr-2023 12:01:36 GBp 244 481.60 XLON xHa9nyIbSKX 03-Apr-2023 12:01:36 GBp 363 481.40 XLON xHa9nyIbSLT 03-Apr-2023 12:01:36 GBp 275 481.60 XLON xHa9nyIbSLV 03-Apr-2023 11:57:50 GBp 302 481.80 XLON xHa9nyIbQpx 03-Apr-2023 11:57:50 GBp 42 481.80 XLON xHa9nyIbQpz 03-Apr-2023 11:57:39 GBp 354 482.00 XLON xHa9nyIbQzL 03-Apr-2023 11:57:39 GBp 218 482.00 XLON xHa9nyIbQzN 03-Apr-2023 11:57:38 GBp 541 482.20 XLON xHa9nyIbQyn 03-Apr-2023 11:56:23 GBp 335 482.40 XLON xHa9nyIbQVm 03-Apr-2023 11:56:23 GBp 202 482.40 XLON xHa9nyIbQVo 03-Apr-2023 11:52:47 GBp 538 482.60 XLON xHa9nyIbOsy 03-Apr-2023 11:42:05 GBp 537 480.60 XLON xHa9nyIb4@O 03-Apr-2023 11:37:58 GBp 167 480.80 XLON xHa9nyIb2WX 03-Apr-2023 11:37:48 GBp 425 481.20 XLON xHa9nyIb2ZO 03-Apr-2023 11:37:48 GBp 347 481.20 XLON xHa9nyIb2ZQ 03-Apr-2023 11:37:48 GBp 70 481.20 XLON xHa9nyIb2ZS 03-Apr-2023 11:37:48 GBp 280 481.20 XLON xHa9nyIb2Yj 03-Apr-2023 11:37:48 GBp 190 480.80 XLON xHa9nyIb2Ym 03-Apr-2023 11:37:48 GBp 511 481.00 XLON xHa9nyIb2Yo 03-Apr-2023 11:32:11 GBp 485 481.20 XLON xHa9nyIb0kg 03-Apr-2023 11:20:45 GBp 205 481.00 XLON xHa9nyIbDtW 03-Apr-2023 11:13:28 GBp 316 481.00 XLON xHa9nyIb8GS 03-Apr-2023 11:13:28 GBp 179 481.20 XLON xHa9nyIb8GU 03-Apr-2023 11:13:28 GBp 275 481.20 XLON xHa9nyIb8JW 03-Apr-2023 11:13:01 GBp 208 481.40 XLON xHa9nyIb9XR 03-Apr-2023 11:12:41 GBp 400 481.40 XLON xHa9nyIb9ql 03-Apr-2023 11:12:14 GBp 227 481.40 XLON xHa9nyIb9vF 03-Apr-2023 11:12:13 GBp 460 481.40 XLON xHa9nyIb9xh 03-Apr-2023 11:10:33 GBp 121 481.40 XLON xHa9nyIcssP 03-Apr-2023 11:07:35 GBp 605 481.80 XLON xHa9nyIctFJ 03-Apr-2023 11:07:35 GBp 126 481.60 XLON xHa9nyIctFM 03-Apr-2023 11:07:35 GBp 328 481.60 XLON xHa9nyIctFO 03-Apr-2023 11:03:09 GBp 296 481.80 XLON xHa9nyIcr8Z 03-Apr-2023 11:03:07 GBp 205 482.00 XLON xHa9nyIcrBi 03-Apr-2023 11:02:57 GBp 144 482.00 XLON xHa9nyIcrGl 03-Apr-2023 10:55:51 GBp 324 482.20 XLON xHa9nyIcnWk 03-Apr-2023 10:55:51 GBp 299 482.40 XLON xHa9nyIcnWs 03-Apr-2023 10:55:07 GBp 13 482.40 XLON xHa9nyIcnuH 03-Apr-2023 10:55:06 GBp 474 482.60 XLON xHa9nyIcnx5 03-Apr-2023 10:45:49 GBp 780 481.80 XLON xHa9nyIcwkO 03-Apr-2023 10:45:08 GBp 4 482.20 XLON xHa9nyIcwuH 03-Apr-2023 10:45:08 GBp 178 482.20 XLON xHa9nyIcwuJ 03-Apr-2023 10:45:08 GBp 204 482.20 XLON xHa9nyIcwuP 03-Apr-2023 10:45:08 GBp 1 482.20 XLON xHa9nyIcwxk 03-Apr-2023 10:45:08 GBp 101 482.00 XLON xHa9nyIcwxA 03-Apr-2023 10:45:08 GBp 222 482.00 XLON xHa9nyIcwxC 03-Apr-2023 10:45:08 GBp 222 482.20 XLON xHa9nyIcwxE 03-Apr-2023 10:45:08 GBp 241 482.20 XLON xHa9nyIcwxG 03-Apr-2023 10:37:31 GBp 369 482.20 XLON xHa9nyIcvBG 03-Apr-2023 10:29:58 GBp 310 482.00 XLON xHa9nyIcbr5 03-Apr-2023 10:28:03 GBp 158 482.40 XLON xHa9nyIcYcr 03-Apr-2023 10:27:38 GBp 215 482.80 XLON xHa9nyIcYrM 03-Apr-2023 10:27:15 GBp 310 483.00 XLON xHa9nyIcY$@ 03-Apr-2023 10:26:00 GBp 293 483.20 XLON xHa9nyIcZc1 03-Apr-2023 10:23:13 GBp 283 483.40 XLON xHa9nyIcW3k 03-Apr-2023 10:23:13 GBp 386 483.60 XLON xHa9nyIcW3p 03-Apr-2023 10:22:16 GBp 201 484.20 XLON xHa9nyIcXWB 03-Apr-2023 10:22:16 GBp 464 484.20 XLON xHa9nyIcXWD 03-Apr-2023 10:19:33 GBp 423 484.20 XLON xHa9nyIckyQ 03-Apr-2023 10:19:25 GBp 156 484.20 XLON xHa9nyIckxk 03-Apr-2023 10:17:31 GBp 178 484.20 XLON xHa9nyIclua 03-Apr-2023 10:17:31 GBp 53 484.20 XLON xHa9nyIcluc 03-Apr-2023 10:15:37 GBp 403 484.20 XLON xHa9nyIci7t 03-Apr-2023 10:13:58 GBp 204 484.20 XLON xHa9nyIcj@r 03-Apr-2023 10:13:58 GBp 3 484.20 XLON xHa9nyIcj@t 03-Apr-2023 10:13:58 GBp 3 484.20 XLON xHa9nyIcj@v 03-Apr-2023 10:13:05 GBp 156 484.20 XLON xHa9nyIcjLg 03-Apr-2023 10:10:52 GBp 442 484.20 XLON xHa9nyIcgQW 03-Apr-2023 10:10:52 GBp 115 484.20 XLON xHa9nyIcgRU 03-Apr-2023 10:09:34 GBp 189 484.00 XLON xHa9nyIch96 03-Apr-2023 10:09:34 GBp 155 484.00 XLON xHa9nyIch9G 03-Apr-2023 10:09:34 GBp 1 484.00 XLON xHa9nyIch9I 03-Apr-2023 10:09:33 GBp 159 484.00 XLON xHa9nyIch9R 03-Apr-2023 10:09:33 GBp 451 484.00 XLON xHa9nyIch8W 03-Apr-2023 10:09:33 GBp 326 484.00 XLON xHa9nyIch8Y 03-Apr-2023 10:09:33 GBp 301 483.80 XLON xHa9nyIch8v 03-Apr-2023 10:09:33 GBp 434 484.00 XLON xHa9nyIch8x 03-Apr-2023 10:00:42 GBp 427 483.80 XLON xHa9nyIcNUU 03-Apr-2023 09:59:08 GBp 121 483.80 XLON xHa9nyIcKCL 03-Apr-2023 09:59:08 GBp 87 483.80 XLON xHa9nyIcKCN 03-Apr-2023 09:58:36 GBp 318 484.20 XLON xHa9nyIcKVa 03-Apr-2023 09:58:36 GBp 274 484.20 XLON xHa9nyIcKVY 03-Apr-2023 09:58:36 GBp 303 483.80 XLON xHa9nyIcKVg 03-Apr-2023 09:58:36 GBp 300 484.00 XLON xHa9nyIcKVm 03-Apr-2023 09:58:36 GBp 433 484.20 XLON xHa9nyIcKVo 03-Apr-2023 09:44:57 GBp 56 483.20 XLON xHa9nyIcUHx 03-Apr-2023 09:44:57 GBp 408 483.20 XLON xHa9nyIcUHz 03-Apr-2023 09:39:13 GBp 177 482.40 XLON xHa9nyIcTDN 03-Apr-2023 09:39:13 GBp 18 482.80 XLON xHa9nyIcTDR 03-Apr-2023 09:39:13 GBp 850 482.80 XLON xHa9nyIcTDT 03-Apr-2023 09:39:13 GBp 337 482.60 XLON xHa9nyIcTCY 03-Apr-2023 09:36:40 GBp 153 482.80 XLON xHa9nyIcQA$ 03-Apr-2023 09:36:40 GBp 3 482.80 XLON xHa9nyIcQA1 03-Apr-2023 09:34:46 GBp 215 482.80 XLON xHa9nyIcR6i 03-Apr-2023 09:33:50 GBp 168 482.80 XLON xHa9nyIcObC 03-Apr-2023 09:33:49 GBp 77 482.80 XLON xHa9nyIcOaJ 03-Apr-2023 09:33:49 GBp 79 482.80 XLON xHa9nyIcOaL 03-Apr-2023 09:31:55 GBp 261 482.80 XLON xHa9nyIcOVo 03-Apr-2023 09:31:55 GBp 101 482.80 XLON xHa9nyIcOVq 03-Apr-2023 09:30:01 GBp 377 482.80 XLON xHa9nyIcP9F 03-Apr-2023 09:30:01 GBp 41 482.80 XLON xHa9nyIcP9H 03-Apr-2023 09:29:04 GBp 174 482.80 XLON xHa9nyIc6kz 03-Apr-2023 09:27:43 GBp 327 482.40 XLON xHa9nyIc694 03-Apr-2023 09:25:16 GBp 244 482.40 XLON xHa9nyIc7GI 03-Apr-2023 09:23:12 GBp 602 482.40 XLON xHa9nyIc4Tf 03-Apr-2023 09:23:12 GBp 225 482.00 XLON xHa9nyIc4To 03-Apr-2023 09:23:12 GBp 325 482.20 XLON xHa9nyIc4Tx 03-Apr-2023 09:16:43 GBp 66 482.40 XLON xHa9nyIc045 03-Apr-2023 09:16:43 GBp 536 482.40 XLON xHa9nyIc047 03-Apr-2023 09:15:46 GBp 163 482.40 XLON xHa9nyIc0Pg 03-Apr-2023 09:13:52 GBp 2 482.40 XLON xHa9nyIc1K$ 03-Apr-2023 09:13:52 GBp 311 482.40 XLON xHa9nyIc1Kz 03-Apr-2023 09:08:40 GBp 256 482.60 XLON xHa9nyIcCx4 03-Apr-2023 09:08:40 GBp 201 482.40 XLON xHa9nyIcCx6 03-Apr-2023 09:06:22 GBp 358 482.80 XLON xHa9nyIcDHX 03-Apr-2023 09:06:22 GBp 241 482.60 XLON xHa9nyIcDMR 03-Apr-2023 09:06:22 GBp 104 482.60 XLON xHa9nyIcDMT 03-Apr-2023 09:06:22 GBp 136 482.80 XLON xHa9nyIcDMV 03-Apr-2023 09:03:04 GBp 9 482.20 XLON xHa9nyIcB3f 03-Apr-2023 09:03:03 GBp 286 482.20 XLON xHa9nyIcB24 03-Apr-2023 09:03:02 GBp 197 482.40 XLON xHa9nyIcBDg 03-Apr-2023 09:03:02 GBp 400 482.40 XLON xHa9nyIcBDi 03-Apr-2023 09:02:28 GBp 156 482.80 XLON xHa9nyIc8XO 03-Apr-2023 09:01:31 GBp 72 482.80 XLON xHa9nyIc8Um 03-Apr-2023 09:01:31 GBp 140 482.80 XLON xHa9nyIc8Uo 03-Apr-2023 08:59:37 GBp 402 482.80 XLON xHa9nyIdsYD 03-Apr-2023 08:57:02 GBp 63 483.00 XLON xHa9nyIdtUh 03-Apr-2023 08:57:02 GBp 528 483.00 XLON xHa9nyIdtUj 03-Apr-2023 08:57:02 GBp 61 483.00 XLON xHa9nyIdtUl 03-Apr-2023 08:57:02 GBp 747 482.80 XLON xHa9nyIdtUu 03-Apr-2023 08:57:02 GBp 10 482.80 XLON xHa9nyIdtUw 03-Apr-2023 08:52:58 GBp 194 482.60 XLON xHa9nyIdoCf 03-Apr-2023 08:52:01 GBp 193 482.60 XLON xHa9nyIdplP 03-Apr-2023 08:51:04 GBp 178 482.60 XLON xHa9nyIdpPZ 03-Apr-2023 08:50:07 GBp 156 482.40 XLON xHa9nyIdmDe 03-Apr-2023 08:49:07 GBp 618 482.20 XLON xHa9nyIdnwS 03-Apr-2023 08:47:58 GBp 349 482.20 XLON xHa9nyId@uz 03-Apr-2023 08:42:30 GBp 403 481.00 XLON xHa9nyIdzQn 03-Apr-2023 08:42:28 GBp 16 481.00 XLON xHa9nyIdwaC 03-Apr-2023 08:40:30 GBp 400 481.20 XLON xHa9nyIdxNi 03-Apr-2023 08:37:22 GBp 191 480.40 XLON xHa9nyIdc4o 03-Apr-2023 08:37:22 GBp 152 480.60 XLON xHa9nyIdc4q 03-Apr-2023 08:37:22 GBp 123 480.60 XLON xHa9nyIdc4s 03-Apr-2023 08:35:18 GBp 198 483.00 XLON xHa9nyIddRL 03-Apr-2023 08:35:18 GBp 284 483.20 XLON xHa9nyIddRN 03-Apr-2023 08:33:36 GBp 264 484.00 XLON xHa9nyIdbMI 03-Apr-2023 08:33:36 GBp 278 483.60 XLON xHa9nyIdbMP 03-Apr-2023 08:33:36 GBp 400 483.80 XLON xHa9nyIdbMR 03-Apr-2023 08:33:01 GBp 156 483.80 XLON xHa9nyIdY@r 03-Apr-2023 08:32:15 GBp 114 483.00 XLON xHa9nyIdZ$m 03-Apr-2023 08:32:15 GBp 42 483.00 XLON xHa9nyIdZ$o 03-Apr-2023 08:32:15 GBp 160 483.00 XLON xHa9nyIdZ$C 03-Apr-2023 08:32:08 GBp 7 482.80 XLON xHa9nyIdZ3G 03-Apr-2023 08:31:02 GBp 109 482.20 XLON xHa9nyIdWC1 03-Apr-2023 08:31:02 GBp 47 482.20 XLON xHa9nyIdWC3 03-Apr-2023 08:31:02 GBp 253 482.20 XLON xHa9nyIdWC9 03-Apr-2023 08:31:02 GBp 66 482.20 XLON xHa9nyIdWCB 03-Apr-2023 08:31:02 GBp 612 482.20 XLON xHa9nyIdWCN 03-Apr-2023 08:30:07 GBp 237 481.00 XLON xHa9nyIdXzg 03-Apr-2023 08:28:22 GBp 237 481.20 XLON xHa9nyIdknX 03-Apr-2023 08:28:00 GBp 164 481.40 XLON xHa9nyIdk0G 03-Apr-2023 08:28:00 GBp 1 481.60 XLON xHa9nyIdk0P 03-Apr-2023 08:28:00 GBp 400 481.60 XLON xHa9nyIdk0R 03-Apr-2023 08:26:43 GBp 236 481.80 XLON xHa9nyIdl2M 03-Apr-2023 08:20:59 GBp 188 481.80 XLON xHa9nyIdh$S 03-Apr-2023 08:20:59 GBp 208 482.00 XLON xHa9nyIdh$U 03-Apr-2023 08:15:50 GBp 330 481.80 XLON xHa9nyIdNA$ 03-Apr-2023 08:15:50 GBp 208 482.00 XLON xHa9nyIdNA1 03-Apr-2023 08:15:17 GBp 172 483.20 XLON xHa9nyIdKqN 03-Apr-2023 08:15:17 GBp 290 483.40 XLON xHa9nyIdKqQ 03-Apr-2023 08:15:17 GBp 172 483.60 XLON xHa9nyIdKtX 03-Apr-2023 08:15:17 GBp 289 483.80 XLON xHa9nyIdKtZ 03-Apr-2023 08:12:14 GBp 187 484.20 XLON xHa9nyIdI7N 03-Apr-2023 08:12:14 GBp 208 484.40 XLON xHa9nyIdI7P 03-Apr-2023 08:12:14 GBp 274 484.60 XLON xHa9nyIdI6k 03-Apr-2023 08:10:05 GBp 267 484.60 XLON xHa9nyIdGrS 03-Apr-2023 08:10:05 GBp 208 484.80 XLON xHa9nyIdGrU 03-Apr-2023 08:10:04 GBp 189 485.80 XLON xHa9nyIdGqq 03-Apr-2023 08:10:04 GBp 462 486.00 XLON xHa9nyIdGqx 03-Apr-2023 08:09:09 GBp 592 484.00 XLON xHa9nyIdHdi 03-Apr-2023 08:09:09 GBp 1,396 484.00 XLON xHa9nyIdHdk 03-Apr-2023 08:09:09 GBp 108 484.00 XLON xHa9nyIdHdm 03-Apr-2023 08:09:09 GBp 412 484.00 XLON xHa9nyIdHdP

