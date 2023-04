OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

14 April 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 13 April 2023 it had purchased a total of 138,468 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 138,468 Highest price paid (per ordinary share) £4.8300 Lowest price paid (per ordinary share) £4.7560 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.7942

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 428,195,531 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 428,195,531.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:26:15 GBp 292 479.20 XLON xHa9oQ03xNj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:26:15 GBp 287 479.80 XLON xHa9oQ03xNt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:26:15 GBp 251 479.80 XLON xHa9oQ03xNv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:26:11 GBp 417 479.40 XLON xHa9oQ03xT2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:26:08 GBp 953 479.60 XLON xHa9oQ03xU0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:25:02 GBp 567 479.40 XLON xHa9oQ03voX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:24:46 GBp 371 479.40 XLON xHa9oQ03v34 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:24:40 GBp 453 479.40 XLON xHa9oQ03vB2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:24:06 GBp 28 479.40 XLON xHa9oQ03cmb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:56 GBp 28 479.60 XLON xHa9oQ03c48 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:56 GBp 411 479.60 XLON xHa9oQ03c4T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:56 GBp 7 479.60 XLON xHa9oQ03c4V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:53 GBp 146 479.60 XLON xHa9oQ03c1H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:53 GBp 226 479.60 XLON xHa9oQ03c1J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:52 GBp 731 479.60 XLON xHa9oQ03c3i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:52 GBp 222 479.60 XLON xHa9oQ03c3k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:52 GBp 852 479.80 XLON xHa9oQ03c2x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:52 GBp 101 479.80 XLON xHa9oQ03c2z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:51 GBp 590 479.80 XLON xHa9oQ03c26 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:35 GBp 150 479.80 XLON xHa9oQ03cIG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:35 GBp 102 479.80 XLON xHa9oQ03cII OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:35 GBp 415 480.00 XLON xHa9oQ03cTT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:34 GBp 216 480.20 XLON xHa9oQ03cS3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:34 GBp 797 480.20 XLON xHa9oQ03cSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:34 GBp 156 480.20 XLON xHa9oQ03cSI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:23:12 GBp 297 480.20 XLON xHa9oQ03dhS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:22:59 GBp 521 480.20 XLON xHa9oQ03d$o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:22:59 GBp 74 480.20 XLON xHa9oQ03d$s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:21:40 GBp 220 480.20 XLON xHa9oQ03aBV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:18:55 GBp 953 480.40 XLON xHa9oQ03ZNN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:16:11 GBp 555 480.20 XLON xHa9oQ03k19 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:13:21 GBp 164 480.20 XLON xHa9oQ03jte OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:46 GBp 466 480.00 XLON xHa9oQ03e00 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:33 GBp 466 480.00 XLON xHa9oQ03eAL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:33 GBp 216 480.00 XLON xHa9oQ03eLd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:33 GBp 316 480.00 XLON xHa9oQ03eLG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:33 GBp 155 480.20 XLON xHa9oQ03eLV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:33 GBp 315 480.20 XLON xHa9oQ03eKb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:33 GBp 198 480.20 XLON xHa9oQ03eKX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:33 GBp 1,116 480.20 XLON xHa9oQ03eKZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:14 GBp 251 480.00 XLON xHa9oQ03fdB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:13 GBp 371 480.00 XLON xHa9oQ03fdE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:09:13 GBp 24 480.00 XLON xHa9oQ03fdG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:08:55 GBp 344 479.80 XLON xHa9oQ03fnp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:08:50 GBp 466 480.00 XLON xHa9oQ03fzS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:08:36 GBp 356 480.00 XLON xHa9oQ03f3@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:08:36 GBp 14 480.00 XLON xHa9oQ03f30 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:08:36 GBp 167 480.00 XLON xHa9oQ03f32 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:08:36 GBp 953 480.00 XLON xHa9oQ03f3C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:07:25 GBp 953 480.00 XLON xHa9oQ03Mwu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:07:25 GBp 509 480.00 XLON xHa9oQ03MwI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:05:31 GBp 250 480.00 XLON xHa9oQ03KjP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:05:31 GBp 800 480.20 XLON xHa9oQ03Kia OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:05:31 GBp 417 480.20 XLON xHa9oQ03Kiu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 16:05:31 GBp 953 480.40 XLON xHa9oQ03Ki8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:57:13 GBp 417 480.60 XLON xHa9oQ03VE1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:57:09 GBp 432 480.80 XLON xHa9oQ03VB@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:52 GBp 220 480.80 XLON xHa9oQ035lz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:28 GBp 259 480.80 XLON xHa9oQ0352w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:03 GBp 276 480.80 XLON xHa9oQ035Q2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:03 GBp 293 480.80 XLON xHa9oQ035Q4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:03 GBp 320 480.80 XLON xHa9oQ035QL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:03 GBp 250 480.80 XLON xHa9oQ035QN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:03 GBp 374 480.80 XLON xHa9oQ035QP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:03 GBp 93 480.60 XLON xHa9oQ032ba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:03 GBp 560 480.60 XLON xHa9oQ032bW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:47:03 GBp 300 480.60 XLON xHa9oQ032bY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:46:11 GBp 73 481.00 XLON xHa9oQ032Ha OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:46:11 GBp 227 481.00 XLON xHa9oQ032Hc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:46:11 GBp 300 481.00 XLON xHa9oQ032He OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:46:11 GBp 158 481.00 XLON xHa9oQ032HY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:45:46 GBp 101 480.60 XLON xHa9oQ033h9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:45:46 GBp 815 480.60 XLON xHa9oQ033hB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:45:46 GBp 37 480.60 XLON xHa9oQ033hF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:43:53 GBp 61 480.80 XLON xHa9oQ031by OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:19 GBp 417 480.00 XLON xHa9oQ03Cfc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:19 GBp 483 480.40 XLON xHa9oQ03Cfn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 3,089 480.40 XLON xHa9oQ03CeD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 250 480.40 XLON xHa9oQ03CeF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 828 480.40 XLON xHa9oQ03CeM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 696 480.40 XLON xHa9oQ03CeO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 600 480.40 XLON xHa9oQ03Cha OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 300 480.40 XLON xHa9oQ03ChZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 300 480.40 XLON xHa9oQ03ChX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 1,187 480.40 XLON xHa9oQ03Chk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 314 480.40 XLON xHa9oQ03Chm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 662 480.40 XLON xHa9oQ03Chs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 250 480.40 XLON xHa9oQ03Chu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 92 480.40 XLON xHa9oQ03Chw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 639 480.40 XLON xHa9oQ03Chy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 633 480.40 XLON xHa9oQ03Ch@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 819 480.40 XLON xHa9oQ03ChM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 33 480.40 XLON xHa9oQ03ChE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 600 480.40 XLON xHa9oQ03ChG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 250 480.40 XLON xHa9oQ03ChI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 92 480.40 XLON xHa9oQ03ChK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:18 GBp 235 480.40 XLON xHa9oQ03Cgz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:17 GBp 507 480.20 XLON xHa9oQ03Cr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:40:17 GBp 198 480.20 XLON xHa9oQ03Cr3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:36:56 GBp 367 480.20 XLON xHa9oQ03Bm@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:36:56 GBp 347 480.20 XLON xHa9oQ03Bm0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:36:56 GBp 239 480.20 XLON xHa9oQ03Bms OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:32:22 GBp 953 480.00 XLON xHa9oQ0yqa8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:31:41 GBp 912 480.00 XLON xHa9oQ0yqLy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 189 480.20 XLON xHa9oQ0ymaq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 189 480.20 XLON xHa9oQ0ymaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 103 480.20 XLON xHa9oQ0yma0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 116 480.20 XLON xHa9oQ0yma2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 127 480.20 XLON xHa9oQ0yma8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 224 480.20 XLON xHa9oQ0ymaA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 335 480.20 XLON xHa9oQ0ymdW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 156 480.20 XLON xHa9oQ0ymdY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 139 480.20 XLON xHa9oQ0ymdj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 202 480.20 XLON xHa9oQ0ymdl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 473 480.20 XLON xHa9oQ0ymdn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 48 480.20 XLON xHa9oQ0ymdC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 850 480.20 XLON xHa9oQ0ymdE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:23 GBp 953 480.00 XLON xHa9oQ0ymdP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:07 GBp 35 480.20 XLON xHa9oQ0ymq@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:28:04 GBp 707 480.00 XLON xHa9oQ0ymnn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:26:52 GBp 117 479.80 XLON xHa9oQ0yn5p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:24:03 GBp 202 479.40 XLON xHa9oQ0yyjl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:24:03 GBp 251 479.40 XLON xHa9oQ0yyjn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:24:03 GBp 360 479.40 XLON xHa9oQ0yyjp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:24:03 GBp 850 479.40 XLON xHa9oQ0yyjr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:13 GBp 52 479.40 XLON xHa9oQ0yzbp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:13 GBp 228 479.40 XLON xHa9oQ0yzbv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:12 GBp 589 479.40 XLON xHa9oQ0yzbE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:12 GBp 1,384 479.40 XLON xHa9oQ0yzbK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:12 GBp 1,363 479.40 XLON xHa9oQ0yzbT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:12 GBp 800 479.40 XLON xHa9oQ0yzbV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:12 GBp 251 479.40 XLON xHa9oQ0yzaX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:12 GBp 742 479.40 XLON xHa9oQ0yzaf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:12 GBp 748 479.40 XLON xHa9oQ0yzag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:02 GBp 291 479.00 XLON xHa9oQ0yzgD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:02 GBp 325 479.00 XLON xHa9oQ0yzgG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:23:02 GBp 296 479.00 XLON xHa9oQ0yzgK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:11:55 GBp 216 478.60 XLON xHa9oQ0yX$p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:04:16 GBp 125 477.80 XLON xHa9oQ0yMZA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:04:16 GBp 57 477.80 XLON xHa9oQ0yMZE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:04:16 GBp 370 477.80 XLON xHa9oQ0yMZG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:04:16 GBp 1 477.60 XLON xHa9oQ0yMZN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:04:16 GBp 379 477.60 XLON xHa9oQ0yMZP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:04:16 GBp 353 477.60 XLON xHa9oQ0yMYa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:04:16 GBp 300 477.60 XLON xHa9oQ0yMYc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:04:16 GBp 252 477.60 XLON xHa9oQ0yMYW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:04:16 GBp 48 477.60 XLON xHa9oQ0yMYY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:00:43 GBp 53 477.80 XLON xHa9oQ0yIWZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:00:43 GBp 842 477.80 XLON xHa9oQ0yIWb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:00:43 GBp 58 477.80 XLON xHa9oQ0yIWd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:00:03 GBp 417 478.00 XLON xHa9oQ0yIBy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:00:03 GBp 165 478.20 XLON xHa9oQ0yIBE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:00:03 GBp 140 478.20 XLON xHa9oQ0yIBG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:00:03 GBp 112 478.20 XLON xHa9oQ0yIBI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 15:00:03 GBp 953 478.40 XLON xHa9oQ0yIBK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:53:47 GBp 251 477.60 XLON xHa9oQ0yTC5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:53:47 GBp 353 477.60 XLON xHa9oQ0yTCR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:53:47 GBp 300 477.60 XLON xHa9oQ0yTCT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:53:47 GBp 300 477.60 XLON xHa9oQ0yTCV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:49:34 GBp 273 477.60 XLON xHa9oQ0y7aK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:49:33 GBp 395 477.60 XLON xHa9oQ0y7dr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:49:33 GBp 216 477.80 XLON xHa9oQ0y7dQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:47:25 GBp 53 477.60 XLON xHa9oQ0y2Zc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:47:25 GBp 524 477.60 XLON xHa9oQ0y2Ze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:47:24 GBp 226 477.60 XLON xHa9oQ0y2Y0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:47:20 GBp 641 477.80 XLON xHa9oQ0y2kA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:47:20 GBp 2 477.80 XLON xHa9oQ0y2kN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:47:20 GBp 68 477.80 XLON xHa9oQ0y2kP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:47:20 GBp 787 477.80 XLON xHa9oQ0y2kR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:46:03 GBp 456 478.00 XLON xHa9oQ0y3Qx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:46:03 GBp 133 478.00 XLON xHa9oQ0y3Qz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:45:24 GBp 363 478.20 XLON xHa9oQ0y0Oc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:45:23 GBp 523 478.40 XLON xHa9oQ0y0Rq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:45:23 GBp 1,299 479.00 XLON xHa9oQ0y0Ru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:45:23 GBp 700 479.00 XLON xHa9oQ0y0Rw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:45:23 GBp 251 479.00 XLON xHa9oQ0y0Ry OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:45:23 GBp 24 479.00 XLON xHa9oQ0y0Qd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:45:23 GBp 184 479.00 XLON xHa9oQ0y0Qf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:35:28 GBp 474 477.20 XLON xHa9oQ0zpoD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:35:28 GBp 106 477.20 XLON xHa9oQ0zpoF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:35:28 GBp 754 477.40 XLON xHa9oQ0zpoG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:35:26 GBp 162 477.60 XLON xHa9oQ0zp$X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:33:28 GBp 387 478.20 XLON xHa9oQ0zn5P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:33:28 GBp 640 478.40 XLON xHa9oQ0zn5R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:31:38 GBp 101 478.60 XLON xHa9oQ0z$0T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:31:38 GBp 191 478.60 XLON xHa9oQ0z$0V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:31:38 GBp 269 478.60 XLON xHa9oQ0z$3X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:30:37 GBp 411 479.00 XLON xHa9oQ0zyBZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:30:37 GBp 515 479.20 XLON xHa9oQ0zyBj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:30:37 GBp 294 479.00 XLON xHa9oQ0zyBo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:30:37 GBp 416 479.20 XLON xHa9oQ0zyBu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:26:03 GBp 324 479.60 XLON xHa9oQ0zv$Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:26:03 GBp 329 479.40 XLON xHa9oQ0zv$j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:26:03 GBp 754 479.60 XLON xHa9oQ0zv$n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:24:30 GBp 378 479.80 XLON xHa9oQ0zcuw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:24:30 GBp 30 479.80 XLON xHa9oQ0zcuy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:22:21 GBp 543 479.80 XLON xHa9oQ0zdQa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:22:21 GBp 57 479.80 XLON xHa9oQ0zdQr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:22:21 GBp 481 479.80 XLON xHa9oQ0zdQt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:19:12 GBp 548 479.60 XLON xHa9oQ0zYv2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:19:12 GBp 8 479.60 XLON xHa9oQ0zYv4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:19:12 GBp 2 479.60 XLON xHa9oQ0zYv6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:11:30 GBp 633 479.40 XLON xHa9oQ0zjWY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:10:30 GBp 563 479.40 XLON xHa9oQ0zgf0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:10:29 GBp 421 479.20 XLON xHa9oQ0zgfB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:05:14 GBp 3 479.40 XLON xHa9oQ0zNOa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:05:14 GBp 161 479.40 XLON xHa9oQ0zNOY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:04:50 GBp 106 479.40 XLON xHa9oQ0zK$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:04:50 GBp 56 479.40 XLON xHa9oQ0zK$c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:02:52 GBp 241 479.40 XLON xHa9oQ0zIon OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:02:52 GBp 23 479.40 XLON xHa9oQ0zIop OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:01:49 GBp 90 479.40 XLON xHa9oQ0zJMi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:01:49 GBp 40 479.40 XLON xHa9oQ0zJMk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 14:01:49 GBp 70 479.40 XLON xHa9oQ0zJMm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:55:38 GBp 428 478.20 XLON xHa9oQ0zTtB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:55:38 GBp 26 478.20 XLON xHa9oQ0zTtD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:54:38 GBp 497 478.40 XLON xHa9oQ0zQeC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:54:01 GBp 43 478.60 XLON xHa9oQ0zQUn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:54:01 GBp 299 478.60 XLON xHa9oQ0zQUp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:52:50 GBp 250 478.60 XLON xHa9oQ0zRS@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:52:50 GBp 197 478.60 XLON xHa9oQ0zRS0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:52:50 GBp 294 478.60 XLON xHa9oQ0zRSE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:52:50 GBp 83 478.60 XLON xHa9oQ0zRSR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:52:50 GBp 320 478.60 XLON xHa9oQ0zRST OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:52:50 GBp 361 478.60 XLON xHa9oQ0zRSV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:35:46 GBp 466 477.40 XLON xHa9oQ0zAYb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:35:46 GBp 389 477.20 XLON xHa9oQ0zAYj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:35:46 GBp 557 477.40 XLON xHa9oQ0zAYt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:33:15 GBp 499 477.60 XLON xHa9oQ0z8cE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:33:15 GBp 487 478.00 XLON xHa9oQ0z8cI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:33:15 GBp 315 478.00 XLON xHa9oQ0z8cK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:29:50 GBp 389 477.20 XLON xHa9oQ0@tU$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:22:02 GBp 352 477.00 XLON xHa9oQ0@@6J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:22:02 GBp 125 477.00 XLON xHa9oQ0@@6L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:19:02 GBp 4 477.00 XLON xHa9oQ0@yx4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:19:02 GBp 326 477.00 XLON xHa9oQ0@yx6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:18:02 GBp 136 477.20 XLON xHa9oQ0@zYt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:18:02 GBp 259 477.20 XLON xHa9oQ0@zYv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:12:27 GBp 339 477.20 XLON xHa9oQ0@u6@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:12:25 GBp 489 477.40 XLON xHa9oQ0@u0d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:12:24 GBp 238 477.60 XLON xHa9oQ0@u02 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:12:24 GBp 216 477.80 XLON xHa9oQ0@u0F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:12:24 GBp 241 477.60 XLON xHa9oQ0@u0K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:12:24 GBp 346 477.80 XLON xHa9oQ0@u0M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:12:24 GBp 350 478.00 XLON xHa9oQ0@u3X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:11:50 GBp 348 478.20 XLON xHa9oQ0@uSC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 13:08:13 GBp 343 477.60 XLON xHa9oQ0@c8v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:56:17 GBp 355 475.60 XLON xHa9oQ0@Wq2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:56:17 GBp 210 475.60 XLON xHa9oQ0@WqD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:56:17 GBp 149 475.80 XLON xHa9oQ0@WqF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:56:17 GBp 155 475.80 XLON xHa9oQ0@WqH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:46:04 GBp 408 477.00 XLON xHa9oQ0@iA1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:43:34 GBp 232 478.00 XLON xHa9oQ0@jSY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:38:57 GBp 345 478.00 XLON xHa9oQ0@efh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:38:46 GBp 150 478.00 XLON xHa9oQ0@erA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:38:46 GBp 273 478.00 XLON xHa9oQ0@erC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:38:18 GBp 235 478.40 XLON xHa9oQ0@e1I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:38:18 GBp 27 478.40 XLON xHa9oQ0@e1K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:38:18 GBp 92 478.40 XLON xHa9oQ0@e1M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:36:23 GBp 162 478.40 XLON xHa9oQ0@fm1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:33:23 GBp 237 478.40 XLON xHa9oQ0@MAP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:33:23 GBp 103 478.40 XLON xHa9oQ0@MAR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:33:23 GBp 92 478.40 XLON xHa9oQ0@MAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:32:24 GBp 162 478.40 XLON xHa9oQ0@Nsr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:29:43 GBp 216 478.00 XLON xHa9oQ0@KTx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:29:22 GBp 263 478.20 XLON xHa9oQ0@LXe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:29:22 GBp 307 478.00 XLON xHa9oQ0@LXl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:17:46 GBp 406 478.20 XLON xHa9oQ0@TbX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:17:46 GBp 428 478.80 XLON xHa9oQ0@Tbj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:17:46 GBp 67 478.80 XLON xHa9oQ0@Tbl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:17:46 GBp 382 478.80 XLON xHa9oQ0@Tbn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:17:46 GBp 281 478.40 XLON xHa9oQ0@Tbz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:04:34 GBp 285 478.80 XLON xHa9oQ0@5TC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:03:13 GBp 353 479.00 XLON xHa9oQ0@28P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 12:00:07 GBp 38 479.20 XLON xHa9oQ0@0O7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:27 GBp 234 479.20 XLON xHa9oQ0@1vd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:25 GBp 55 479.20 XLON xHa9oQ0@1uh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:25 GBp 239 479.40 XLON xHa9oQ0@1us OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:25 GBp 188 479.40 XLON xHa9oQ0@1uu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 14 479.80 XLON xHa9oQ0@19E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 850 479.80 XLON xHa9oQ0@19G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 203 479.80 XLON xHa9oQ0@19P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 91 479.80 XLON xHa9oQ0@19R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 393 479.80 XLON xHa9oQ0@18H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 388 479.80 XLON xHa9oQ0@18R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 398 479.80 XLON xHa9oQ0@1BZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 147 479.80 XLON xHa9oQ0@1Bs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 234 479.80 XLON xHa9oQ0@1Bu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 90 479.80 XLON xHa9oQ0@1B1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 300 479.80 XLON xHa9oQ0@1B3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 389 479.80 XLON xHa9oQ0@1BA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 7 479.80 XLON xHa9oQ0@1BC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 84 479.80 XLON xHa9oQ0@1BL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 300 479.80 XLON xHa9oQ0@1BN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:01 GBp 393 479.80 XLON xHa9oQ0@1Ah OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:00 GBp 90 479.80 XLON xHa9oQ0@1A@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:00 GBp 300 479.80 XLON xHa9oQ0@1A0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:00 GBp 225 479.80 XLON xHa9oQ0@1A6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:00 GBp 169 479.80 XLON xHa9oQ0@1A8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:59:00 GBp 397 479.80 XLON xHa9oQ0@1LW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:58:30 GBp 269 479.40 XLON xHa9oQ0@EdA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:55:26 GBp 264 479.40 XLON xHa9oQ0@Ckz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:36:18 GBp 268 479.00 XLON xHa9oQ0$pJF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:34:44 GBp 267 479.20 XLON xHa9oQ0$njy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:25:30 GBp 423 478.40 XLON xHa9oQ0$xXp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:13:22 GBp 266 478.20 XLON xHa9oQ0$Ysc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:11:42 GBp 267 478.40 XLON xHa9oQ0$Zhj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:10:39 GBp 126 478.40 XLON xHa9oQ0$ZKa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:10:39 GBp 139 478.40 XLON xHa9oQ0$ZKY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:08:29 GBp 267 478.60 XLON xHa9oQ0$WHZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:08:22 GBp 16 478.80 XLON xHa9oQ0$WS$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:08:22 GBp 247 478.80 XLON xHa9oQ0$WS1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:03:42 GBp 261 479.00 XLON xHa9oQ0$lyg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 11:00:03 GBp 193 479.00 XLON xHa9oQ0$jnX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:56:41 GBp 54 479.20 XLON xHa9oQ0$h1K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:49:56 GBp 403 478.80 XLON xHa9oQ0$NzG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:44:41 GBp 275 478.40 XLON xHa9oQ0$I1$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:43:11 GBp 275 478.00 XLON xHa9oQ0$JmR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:41:18 GBp 234 478.00 XLON xHa9oQ0$Gmh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:41:18 GBp 183 478.00 XLON xHa9oQ0$Gmj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:41:18 GBp 322 478.00 XLON xHa9oQ0$Gmw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:41:17 GBp 323 478.00 XLON xHa9oQ0$Gpe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:41:14 GBp 216 478.00 XLON xHa9oQ0$GzZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:41:14 GBp 324 478.00 XLON xHa9oQ0$Gzc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:40:37 GBp 326 478.00 XLON xHa9oQ0$GLN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:40:37 GBp 327 478.00 XLON xHa9oQ0$GKQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:40:36 GBp 328 478.00 XLON xHa9oQ0$GHO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:40:36 GBp 192 478.00 XLON xHa9oQ0$GG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:40:36 GBp 137 478.00 XLON xHa9oQ0$GG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:39:43 GBp 126 478.00 XLON xHa9oQ0$Hqr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:39:43 GBp 201 478.00 XLON xHa9oQ0$Hqt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:34:13 GBp 3 478.00 XLON xHa9oQ0$VUK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:34:13 GBp 325 478.00 XLON xHa9oQ0$VUT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:33:05 GBp 171 478.20 XLON xHa9oQ0$Swm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:33:05 GBp 372 478.20 XLON xHa9oQ0$Swo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:33:05 GBp 421 478.20 XLON xHa9oQ0$Swq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:33:05 GBp 328 478.00 XLON xHa9oQ0$Sw3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:10:15 GBp 29 478.00 XLON xHa9oQ0$069 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:10:15 GBp 278 478.00 XLON xHa9oQ0$06B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:03:50 GBp 205 478.20 XLON xHa9oQ0$CEL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:02:56 GBp 300 478.20 XLON xHa9oQ0$Dep OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:02:56 GBp 170 478.80 XLON xHa9oQ0$Dev OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 10:02:56 GBp 235 478.80 XLON xHa9oQ0$Dex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:59:00 GBp 248 478.80 XLON xHa9oQ0$Byu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:59:00 GBp 138 478.80 XLON xHa9oQ0$Byw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:59:00 GBp 253 478.80 XLON xHa9oQ0$Byy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:57:51 GBp 162 478.80 XLON xHa9oQ0$BOB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:57:51 GBp 1,553 478.80 XLON xHa9oQ0$BOU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:57:51 GBp 600 478.80 XLON xHa9oQ0$BRW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:57:51 GBp 498 478.80 XLON xHa9oQ0$BRY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:57:51 GBp 72 478.60 XLON xHa9oQ0$BRc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:57:49 GBp 296 478.20 XLON xHa9oQ0$8d3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:54:03 GBp 13 478.20 XLON xHa9oQ0$9GT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:54:03 GBp 7 478.20 XLON xHa9oQ0$9GV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:54:03 GBp 97 478.20 XLON xHa9oQ0$9JX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:45:02 GBp 109 477.60 XLON xHa9oQ0umqg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:45:02 GBp 150 477.60 XLON xHa9oQ0umqi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:43:46 GBp 260 477.80 XLON xHa9oQ0unap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:43:46 GBp 258 477.80 XLON xHa9oQ0unaD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:29:03 GBp 430 477.60 XLON xHa9oQ0uu4R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:29:03 GBp 540 477.60 XLON xHa9oQ0uu4T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:26:14 GBp 216 477.60 XLON xHa9oQ0uca9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:25:43 GBp 464 477.20 XLON xHa9oQ0ucys OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:17:42 GBp 244 476.80 XLON xHa9oQ0uZ53 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:17:42 GBp 92 476.80 XLON xHa9oQ0uZ55 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:17:42 GBp 323 476.80 XLON xHa9oQ0uZ57 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:12:47 GBp 216 477.40 XLON xHa9oQ0uk1k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:11:41 GBp 216 477.80 XLON xHa9oQ0ulX6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:10:42 GBp 167 478.00 XLON xHa9oQ0ulMk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:10:42 GBp 49 478.00 XLON xHa9oQ0ulMm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:08:10 GBp 334 478.60 XLON xHa9oQ0uhR6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:06:29 GBp 242 480.00 XLON xHa9oQ0uMDT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:04:45 GBp 145 480.00 XLON xHa9oQ0uN3K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:04:45 GBp 129 480.00 XLON xHa9oQ0uN3M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:04:28 GBp 140 480.00 XLON xHa9oQ0uNHC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:04:28 GBp 114 480.00 XLON xHa9oQ0uNHE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:03:41 GBp 20 480.60 XLON xHa9oQ0uKt3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:03:41 GBp 441 480.60 XLON xHa9oQ0uKt5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:03:41 GBp 172 480.60 XLON xHa9oQ0uKt7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:03:41 GBp 76 480.60 XLON xHa9oQ0uKt9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:03:41 GBp 47 480.60 XLON xHa9oQ0uKtB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:00:35 GBp 219 480.20 XLON xHa9oQ0uIsO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:00:35 GBp 286 480.40 XLON xHa9oQ0uImW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 09:00:35 GBp 32 480.40 XLON xHa9oQ0uImY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:57:54 GBp 190 480.80 XLON xHa9oQ0uGZ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:57:54 GBp 225 480.40 XLON xHa9oQ0uGZ7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:57:54 GBp 356 480.60 XLON xHa9oQ0uGZ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:55:06 GBp 179 480.40 XLON xHa9oQ0uHTH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:54:31 GBp 560 481.00 XLON xHa9oQ0uUtd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 354 481.00 XLON xHa9oQ0uUT1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 3 481.00 XLON xHa9oQ0uUT3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 198 481.00 XLON xHa9oQ0uUTV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 696 481.00 XLON xHa9oQ0uUSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 600 481.00 XLON xHa9oQ0uUSw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 27 481.00 XLON xHa9oQ0uUSy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 313 481.00 XLON xHa9oQ0uUS@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 712 481.20 XLON xHa9oQ0uUS7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 416 481.20 XLON xHa9oQ0uUS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 330 481.00 XLON xHa9oQ0uUSB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 250 481.00 XLON xHa9oQ0uUSD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 213 481.00 XLON xHa9oQ0uUVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 36 481.00 XLON xHa9oQ0uUVY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:53:25 GBp 249 481.00 XLON xHa9oQ0uUU4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:51:02 GBp 249 481.20 XLON xHa9oQ0uSlL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:51:02 GBp 249 481.40 XLON xHa9oQ0uSkj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:49:31 GBp 247 481.40 XLON xHa9oQ0uTio OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:39:08 GBp 216 481.00 XLON xHa9oQ0u77m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:38:16 GBp 31 481.20 XLON xHa9oQ0u4ae OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:38:16 GBp 250 481.20 XLON xHa9oQ0u4ag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:38:16 GBp 172 481.20 XLON xHa9oQ0u4ai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:38:16 GBp 168 481.20 XLON xHa9oQ0u4ak OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:38:16 GBp 850 481.20 XLON xHa9oQ0u4am OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:38:16 GBp 217 481.20 XLON xHa9oQ0u4a7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:38:16 GBp 216 481.20 XLON xHa9oQ0u4aN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:38:16 GBp 217 481.60 XLON xHa9oQ0u4d3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:36:32 GBp 168 482.20 XLON xHa9oQ0u5WW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:36:32 GBp 249 482.20 XLON xHa9oQ0u5WY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:36:32 GBp 154 482.20 XLON xHa9oQ0u5Wa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:36:32 GBp 550 482.20 XLON xHa9oQ0u5Wc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:36:20 GBp 220 482.20 XLON xHa9oQ0u5qI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:36:20 GBp 220 482.20 XLON xHa9oQ0u5qP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:36:20 GBp 220 482.20 XLON xHa9oQ0u5qS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:36:06 GBp 221 482.20 XLON xHa9oQ0u5yt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:36:06 GBp 221 482.20 XLON xHa9oQ0u5yw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:35:52 GBp 222 482.20 XLON xHa9oQ0u54H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:35:52 GBp 216 482.40 XLON xHa9oQ0u54K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:35:41 GBp 85 482.40 XLON xHa9oQ0u52T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:26:22 GBp 218 481.40 XLON xHa9oQ0uE0L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:22:22 GBp 216 480.60 XLON xHa9oQ0uCIL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:21:13 GBp 216 480.80 XLON xHa9oQ0uDHS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:21:13 GBp 216 480.80 XLON xHa9oQ0uDGd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:20:40 GBp 217 481.40 XLON xHa9oQ0uAmy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:16:57 GBp 216 482.00 XLON xHa9oQ0u9US OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:11:48 GBp 216 481.80 XLON xHa9oQ0vpMf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:11:47 GBp 216 482.60 XLON xHa9oQ0vpHa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:10:46 GBp 216 483.00 XLON xHa9oQ0vnlT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:08:54 GBp 85 481.00 XLON xHa9oQ0v$te OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:08:54 GBp 100 481.00 XLON xHa9oQ0v$ti OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:08:45 GBp 216 481.60 XLON xHa9oQ0v$m2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:08:45 GBp 216 481.80 XLON xHa9oQ0v$m8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Apr-2023 08:03:10 GBp 216 480.40 XLON xHa9oQ0vuaz

END