OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

19 May 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 18 May 2023 it had purchased a total of 85,019 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 85,019 Highest price paid (per ordinary share) £5.1100 Lowest price paid (per ordinary share) £5.0500 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.0764

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 425,287,034 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 425,287,034.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 18-May-2023 16:25:53 GBp 83 510.00 XLON xea9eoJqbkR 18-May-2023 16:25:53 GBp 700 510.00 XLON xea9eoJqbkT 18-May-2023 16:25:53 GBp 230 510.00 XLON xea9eoJqbkV 18-May-2023 16:25:27 GBp 1,329 510.00 XLON xea9eoJqb4R 18-May-2023 16:25:27 GBp 30 510.00 XLON xea9eoJqb4T 18-May-2023 16:23:16 GBp 137 509.50 XLON xea9eoJqZi7 18-May-2023 16:22:28 GBp 256 510.00 XLON xea9eoJqZMS 18-May-2023 16:22:11 GBp 431 510.00 XLON xea9eoJqWic 18-May-2023 16:22:11 GBp 700 510.00 XLON xea9eoJqWie 18-May-2023 16:21:32 GBp 912 510.00 XLON xea9eoJqWBN 18-May-2023 16:20:23 GBp 73 509.50 XLON xea9eoJqX2n 18-May-2023 16:20:23 GBp 1,257 509.50 XLON xea9eoJqX2p 18-May-2023 16:20:23 GBp 13 509.50 XLON xea9eoJqX2r 18-May-2023 16:20:23 GBp 660 509.50 XLON xea9eoJqX2v 18-May-2023 16:20:21 GBp 2,475 509.00 XLON xea9eoJqXCo 18-May-2023 16:20:21 GBp 21 509.00 XLON xea9eoJqXCq 18-May-2023 16:20:21 GBp 336 509.00 XLON xea9eoJqXCs 18-May-2023 16:20:21 GBp 139 509.00 XLON xea9eoJqXCu 18-May-2023 16:20:21 GBp 235 509.00 XLON xea9eoJqXCw 18-May-2023 16:20:21 GBp 123 509.00 XLON xea9eoJqXCy 18-May-2023 16:20:21 GBp 109 509.00 XLON xea9eoJqXC@ 18-May-2023 16:20:21 GBp 304 509.00 XLON xea9eoJqXC0 18-May-2023 16:05:31 GBp 206 508.50 XLON xea9eoJqK4@ 18-May-2023 16:05:31 GBp 50 508.50 XLON xea9eoJqK40 18-May-2023 16:05:30 GBp 1,454 509.00 XLON xea9eoJqK1W 18-May-2023 16:05:30 GBp 202 509.00 XLON xea9eoJqK1Y 18-May-2023 16:05:30 GBp 700 509.00 XLON xea9eoJqK1a 18-May-2023 16:05:30 GBp 276 509.00 XLON xea9eoJqK1c 18-May-2023 16:05:30 GBp 800 509.00 XLON xea9eoJqK1e 18-May-2023 16:05:30 GBp 315 509.00 XLON xea9eoJqK1g 18-May-2023 16:05:30 GBp 1,131 508.50 XLON xea9eoJqK1s 18-May-2023 15:51:57 GBp 710 508.00 XLON xea9eoJqSuJ 18-May-2023 15:51:57 GBp 202 508.00 XLON xea9eoJqSuL 18-May-2023 15:51:57 GBp 655 508.00 XLON xea9eoJqSuN 18-May-2023 15:51:57 GBp 368 508.00 XLON xea9eoJqSuP 18-May-2023 15:51:57 GBp 800 508.00 XLON xea9eoJqSuR 18-May-2023 15:51:57 GBp 1,131 507.50 XLON xea9eoJqSuU 18-May-2023 15:48:00 GBp 533 508.00 XLON xea9eoJqQDk 18-May-2023 15:47:33 GBp 545 508.00 XLON xea9eoJqQUV 18-May-2023 15:35:57 GBp 693 507.00 XLON xea9eoJq3eJ 18-May-2023 15:34:02 GBp 1,173 507.50 XLON xea9eoJq0p$ 18-May-2023 15:34:02 GBp 132 507.50 XLON xea9eoJq0p1 18-May-2023 15:32:38 GBp 475 507.50 XLON xea9eoJq1jY 18-May-2023 15:31:21 GBp 771 507.50 XLON xea9eoJq1Hk 18-May-2023 15:31:21 GBp 686 507.50 XLON xea9eoJq1Hm 18-May-2023 15:31:21 GBp 212 507.50 XLON xea9eoJq1Ho 18-May-2023 15:30:52 GBp 211 508.00 XLON xea9eoJqEiK 18-May-2023 15:30:05 GBp 506 508.00 XLON xea9eoJqE3H 18-May-2023 15:30:05 GBp 75 508.00 XLON xea9eoJqE3J 18-May-2023 15:30:05 GBp 356 508.00 XLON xea9eoJqE2Z 18-May-2023 15:30:05 GBp 47 508.00 XLON xea9eoJqE2d 18-May-2023 15:30:05 GBp 560 508.00 XLON xea9eoJqE2f 18-May-2023 15:27:59 GBp 181 507.00 XLON xea9eoJqFLz 18-May-2023 15:19:23 GBp 1,162 507.50 XLON xea9eoJq9eT 18-May-2023 15:18:41 GBp 1,444 508.00 XLON xea9eoJq92I 18-May-2023 15:17:57 GBp 132 508.50 XLON xea9eoJq9UG 18-May-2023 15:17:57 GBp 513 508.50 XLON xea9eoJq9UI 18-May-2023 15:17:57 GBp 33 508.50 XLON xea9eoJq9UK 18-May-2023 15:15:19 GBp 592 508.00 XLON xea9eoJrtmG 18-May-2023 15:13:36 GBp 256 508.00 XLON xea9eoJrq4H 18-May-2023 15:11:45 GBp 242 507.50 XLON xea9eoJrrD5 18-May-2023 15:10:37 GBp 614 507.50 XLON xea9eoJron5 18-May-2023 15:10:37 GBp 605 507.50 XLON xea9eoJronA 18-May-2023 15:10:37 GBp 614 507.50 XLON xea9eoJronP 18-May-2023 15:10:37 GBp 607 507.50 XLON xea9eoJronU 18-May-2023 15:10:37 GBp 591 507.50 XLON xea9eoJromc 18-May-2023 15:10:36 GBp 591 507.50 XLON xea9eoJromq 18-May-2023 15:10:36 GBp 290 507.50 XLON xea9eoJrom9 18-May-2023 15:10:36 GBp 322 507.50 XLON xea9eoJromB 18-May-2023 14:53:41 GBp 256 506.50 XLON xea9eoJrdPr 18-May-2023 14:53:33 GBp 691 506.50 XLON xea9eoJrada 18-May-2023 14:53:33 GBp 352 506.50 XLON xea9eoJradY 18-May-2023 14:50:03 GBp 526 506.50 XLON xea9eoJrYur 18-May-2023 14:50:03 GBp 229 506.50 XLON xea9eoJrYut 18-May-2023 14:47:51 GBp 84 507.00 XLON xea9eoJrWyb 18-May-2023 14:47:51 GBp 624 507.00 XLON xea9eoJrWyd 18-May-2023 14:47:51 GBp 829 507.00 XLON xea9eoJrWyf 18-May-2023 14:47:51 GBp 344 507.00 XLON xea9eoJrWyh 18-May-2023 14:47:51 GBp 799 506.50 XLON xea9eoJrWyo 18-May-2023 14:46:02 GBp 19 507.00 XLON xea9eoJrX44 18-May-2023 14:46:02 GBp 1,400 507.00 XLON xea9eoJrX46 18-May-2023 14:46:02 GBp 613 507.00 XLON xea9eoJrX4S 18-May-2023 14:38:51 GBp 212 506.50 XLON xea9eoJrglL 18-May-2023 14:38:51 GBp 572 506.50 XLON xea9eoJrgkq 18-May-2023 14:38:51 GBp 348 506.50 XLON xea9eoJrgks 18-May-2023 14:36:28 GBp 192 506.50 XLON xea9eoJrhFt 18-May-2023 14:36:28 GBp 630 506.50 XLON xea9eoJrhF6 18-May-2023 14:34:13 GBp 798 506.50 XLON xea9eoJrf12 18-May-2023 14:34:13 GBp 489 506.50 XLON xea9eoJrf14 18-May-2023 14:34:13 GBp 759 506.50 XLON xea9eoJrf1E 18-May-2023 14:33:01 GBp 452 506.50 XLON xea9eoJrMCT 18-May-2023 14:33:01 GBp 330 506.50 XLON xea9eoJrMCV 18-May-2023 14:33:01 GBp 799 506.50 XLON xea9eoJrMFY 18-May-2023 14:32:17 GBp 301 506.50 XLON xea9eoJrNiM 18-May-2023 14:31:02 GBp 746 506.00 XLON xea9eoJrKf1 18-May-2023 14:10:26 GBp 1,048 506.00 XLON xea9eoJr7qD 18-May-2023 14:09:06 GBp 219 506.00 XLON xea9eoJr4oN 18-May-2023 14:07:42 GBp 219 506.00 XLON xea9eoJr5wG 18-May-2023 14:06:18 GBp 245 506.00 XLON xea9eoJr2x0 18-May-2023 14:04:54 GBp 219 506.00 XLON xea9eoJr3zp 18-May-2023 14:03:30 GBp 253 506.00 XLON xea9eoJr0qq 18-May-2023 13:56:03 GBp 391 505.50 XLON xea9eoJrCi1 18-May-2023 13:56:03 GBp 252 505.50 XLON xea9eoJrCi3 18-May-2023 13:48:02 GBp 394 506.00 XLON xea9eoJr87U 18-May-2023 13:47:02 GBp 357 506.00 XLON xea9eoJr8VT 18-May-2023 13:46:21 GBp 799 506.00 XLON xea9eoJr9i7 18-May-2023 13:46:21 GBp 263 506.00 XLON xea9eoJr9iJ 18-May-2023 13:44:36 GBp 266 506.00 XLON xea9eoJssj4 18-May-2023 13:42:51 GBp 19 506.00 XLON xea9eoJstbR 18-May-2023 13:42:51 GBp 205 506.00 XLON xea9eoJstbT 18-May-2023 13:41:06 GBp 224 506.00 XLON xea9eoJstQg 18-May-2023 13:39:21 GBp 234 506.00 XLON xea9eoJsqEk 18-May-2023 13:34:26 GBp 333 506.00 XLON xea9eoJso8D 18-May-2023 13:33:45 GBp 363 506.00 XLON xea9eoJsoR$ 18-May-2023 13:33:45 GBp 525 506.50 XLON xea9eoJsoR1 18-May-2023 12:53:55 GBp 404 507.00 XLON xea9eoJsYYk 18-May-2023 12:53:14 GBp 500 507.00 XLON xea9eoJsYsl 18-May-2023 12:52:25 GBp 12 507.00 XLON xea9eoJsY1R 18-May-2023 12:51:58 GBp 184 507.00 XLON xea9eoJsYKC 18-May-2023 12:47:57 GBp 181 507.00 XLON xea9eoJsWvP 18-May-2023 12:45:51 GBp 692 507.00 XLON xea9eoJsXjY 18-May-2023 12:45:43 GBp 193 507.50 XLON xea9eoJsXiV 18-May-2023 12:43:11 GBp 239 507.00 XLON xea9eoJskta 18-May-2023 12:43:11 GBp 67 507.00 XLON xea9eoJsktc 18-May-2023 12:43:11 GBp 10 507.00 XLON xea9eoJsktg 18-May-2023 12:37:03 GBp 869 507.50 XLON xea9eoJsi63 18-May-2023 12:37:03 GBp 108 507.50 XLON xea9eoJsi65 18-May-2023 12:37:03 GBp 316 507.50 XLON xea9eoJsi67 18-May-2023 12:37:03 GBp 156 507.50 XLON xea9eoJsi69 18-May-2023 12:37:03 GBp 539 507.50 XLON xea9eoJsi6B 18-May-2023 12:37:03 GBp 219 507.50 XLON xea9eoJsi6F 18-May-2023 12:37:03 GBp 58 507.50 XLON xea9eoJsi1j 18-May-2023 12:37:03 GBp 356 507.50 XLON xea9eoJsi1l 18-May-2023 12:37:03 GBp 400 507.00 XLON xea9eoJsi1o 18-May-2023 12:33:36 GBp 64 507.50 XLON xea9eoJsj79 18-May-2023 12:27:41 GBp 380 507.50 XLON xea9eoJsheb 18-May-2023 12:17:21 GBp 58 507.50 XLON xea9eoJsM@H 18-May-2023 12:10:54 GBp 37 507.50 XLON xea9eoJsK53 18-May-2023 12:10:54 GBp 1,337 507.50 XLON xea9eoJsK5V 18-May-2023 12:05:00 GBp 64 507.50 XLON xea9eoJsI4B 18-May-2023 11:56:19 GBp 169 508.00 XLON xea9eoJsHNI 18-May-2023 11:56:19 GBp 44 508.00 XLON xea9eoJsHNK 18-May-2023 11:54:25 GBp 231 508.00 XLON xea9eoJsUzt 18-May-2023 11:51:53 GBp 93 508.00 XLON xea9eoJsVgE 18-May-2023 11:51:53 GBp 12 508.00 XLON xea9eoJsVgG 18-May-2023 11:51:53 GBp 28 508.00 XLON xea9eoJsVgI 18-May-2023 11:51:53 GBp 183 508.00 XLON xea9eoJsVgK 18-May-2023 11:50:18 GBp 412 508.00 XLON xea9eoJsVUr 18-May-2023 11:50:18 GBp 156 508.00 XLON xea9eoJsVUt 18-May-2023 11:50:18 GBp 170 508.00 XLON xea9eoJsVUv 18-May-2023 11:50:18 GBp 118 507.50 XLON xea9eoJsVU0 18-May-2023 11:50:18 GBp 276 507.50 XLON xea9eoJsVU2 18-May-2023 11:37:24 GBp 197 508.00 XLON xea9eoJsObk 18-May-2023 11:37:24 GBp 365 508.50 XLON xea9eoJsObm 18-May-2023 11:28:16 GBp 500 505.00 XLON xea9eoJs4X2 18-May-2023 11:24:23 GBp 641 505.50 XLON xea9eoJs52v 18-May-2023 11:24:23 GBp 610 506.00 XLON xea9eoJs523 18-May-2023 11:18:47 GBp 328 506.00 XLON xea9eoJs3vr 18-May-2023 11:18:19 GBp 1,254 506.50 XLON xea9eoJs31M 18-May-2023 11:18:19 GBp 27 506.50 XLON xea9eoJs31O 18-May-2023 11:18:19 GBp 26 506.50 XLON xea9eoJs31T 18-May-2023 10:58:57 GBp 2 506.00 XLON xea9eoJsDIY 18-May-2023 10:58:57 GBp 2 506.00 XLON xea9eoJsDId 18-May-2023 10:49:35 GBp 371 505.00 XLON xea9eoJs8D2 18-May-2023 10:49:35 GBp 136 505.00 XLON xea9eoJs8D4 18-May-2023 10:49:35 GBp 74 505.50 XLON xea9eoJs8D8 18-May-2023 10:49:35 GBp 219 505.50 XLON xea9eoJs8DC 18-May-2023 10:44:50 GBp 43 505.50 XLON xea9eoJtsbo 18-May-2023 10:44:50 GBp 23 505.50 XLON xea9eoJtsbq 18-May-2023 10:44:50 GBp 9 505.50 XLON xea9eoJtsbs 18-May-2023 10:44:50 GBp 156 505.50 XLON xea9eoJtsbu 18-May-2023 10:44:50 GBp 87 505.50 XLON xea9eoJtsbw 18-May-2023 10:29:53 GBp 438 506.00 XLON xea9eoJtoMv 18-May-2023 10:27:32 GBp 412 506.00 XLON xea9eoJtpva 18-May-2023 10:27:32 GBp 312 506.00 XLON xea9eoJtpvk 18-May-2023 10:17:11 GBp 387 506.50 XLON xea9eoJt@TJ 18-May-2023 10:16:20 GBp 275 507.00 XLON xea9eoJt$iN 18-May-2023 10:12:59 GBp 264 507.00 XLON xea9eoJtyjx 18-May-2023 10:08:37 GBp 217 506.00 XLON xea9eoJtzuF 18-May-2023 10:08:37 GBp 39 506.00 XLON xea9eoJtzuH 18-May-2023 10:08:37 GBp 192 506.50 XLON xea9eoJtzuJ 18-May-2023 10:08:37 GBp 96 506.50 XLON xea9eoJtzxa 18-May-2023 10:08:37 GBp 330 506.50 XLON xea9eoJtzxY 18-May-2023 09:47:15 GBp 226 506.50 XLON xea9eoJtaqj 18-May-2023 09:47:15 GBp 224 506.50 XLON xea9eoJtaql 18-May-2023 09:41:04 GBp 208 506.50 XLON xea9eoJtYg@ 18-May-2023 09:41:04 GBp 80 506.50 XLON xea9eoJtYgy 18-May-2023 09:37:15 GBp 345 507.00 XLON xea9eoJtZ0A 18-May-2023 09:36:13 GBp 421 507.50 XLON xea9eoJtZNw 18-May-2023 09:35:29 GBp 64 508.00 XLON xea9eoJtZQ7 18-May-2023 09:35:29 GBp 152 508.00 XLON xea9eoJtZQ9 18-May-2023 09:31:41 GBp 202 508.00 XLON xea9eoJtWTh 18-May-2023 09:31:41 GBp 7 508.00 XLON xea9eoJtWTj 18-May-2023 09:31:41 GBp 75 508.00 XLON xea9eoJtWTn 18-May-2023 09:19:14 GBp 398 508.00 XLON xea9eoJtivk 18-May-2023 09:19:14 GBp 405 508.00 XLON xea9eoJtivv 18-May-2023 09:17:45 GBp 142 509.00 XLON xea9eoJtiAM 18-May-2023 09:17:45 GBp 168 509.00 XLON xea9eoJtiAO 18-May-2023 09:17:40 GBp 89 509.00 XLON xea9eoJtiKr 18-May-2023 09:17:40 GBp 499 509.00 XLON xea9eoJtiKt 18-May-2023 09:08:30 GBp 93 509.00 XLON xea9eoJtgS3 18-May-2023 09:08:30 GBp 99 509.00 XLON xea9eoJtgS7 18-May-2023 09:08:30 GBp 192 509.00 XLON xea9eoJtgSL 18-May-2023 09:06:22 GBp 583 509.00 XLON xea9eoJth7Q 18-May-2023 09:06:22 GBp 5 509.00 XLON xea9eoJth7S 18-May-2023 08:58:37 GBp 256 507.00 XLON xea9eoJtfLn 18-May-2023 08:58:20 GBp 256 507.50 XLON xea9eoJtfHq 18-May-2023 08:52:07 GBp 110 508.00 XLON xea9eoJtNCD 18-May-2023 08:52:07 GBp 82 508.00 XLON xea9eoJtNCF 18-May-2023 08:52:07 GBp 433 508.00 XLON xea9eoJtNCU 18-May-2023 08:52:07 GBp 96 508.00 XLON xea9eoJtNFW 18-May-2023 08:43:53 GBp 256 507.50 XLON xea9eoJtLMW 18-May-2023 08:32:08 GBp 105 507.00 XLON xea9eoJtH3b 18-May-2023 08:32:08 GBp 265 507.00 XLON xea9eoJtH3Z 18-May-2023 08:32:08 GBp 323 507.00 XLON xea9eoJtH34 18-May-2023 08:32:08 GBp 97 507.00 XLON xea9eoJtH36 18-May-2023 08:27:58 GBp 318 507.50 XLON xea9eoJtVjn 18-May-2023 08:21:57 GBp 207 509.00 XLON xea9eoJtTXt 18-May-2023 08:21:57 GBp 300 509.50 XLON xea9eoJtTXv 18-May-2023 08:17:52 GBp 519 509.50 XLON xea9eoJtTUB 18-May-2023 08:17:52 GBp 144 509.50 XLON xea9eoJtTUD 18-May-2023 08:17:52 GBp 202 509.50 XLON xea9eoJtTUF 18-May-2023 08:15:36 GBp 1,004 511.00 XLON xea9eoJtQwP 18-May-2023 08:15:36 GBp 275 511.00 XLON xea9eoJtQwR 18-May-2023 08:15:35 GBp 801 509.00 XLON xea9eoJtQ5Z 18-May-2023 08:15:35 GBp 1,387 509.00 XLON xea9eoJtQ5h

