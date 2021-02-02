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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  The Pakistan Stock Exchange  >  Pakistan International Airlines Corporation Limited    PIAA   PK0003401012

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION LIMITED

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Pakistan International Airlines : First Quarter Report 2019

02/02/2021 | 03:38am EST
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Disclaimer

PIA - Pakistan International Airlines Corporation published this content on 02 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 February 2021 08:37:00 UTC.


© Publicnow 2021
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Sales 2019 165 B 1 028 M 1 028 M
Net income 2019 -55 979 M -349 M -349 M
Net Debt 2019 322 B 2 008 M 2 008 M
P/E ratio 2019 -0,62x
Yield 2019 -
Capitalization 24 554 M 153 M 153 M
EV / Sales 2018 2,48x
EV / Sales 2019 2,17x
Nbr of Employees -
Free-Float 4,01%
Chart PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION LIMITED
Duration : Period :
Pakistan International Airlines Corporation Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
NameTitle
Arshad Mahmood Malik President, CEO & Executive Director
Aslam R. Khan Chairman
Syed Aijaz Mazhar Chief Operating Officer
Khalilullah Shaikh Chief Financial Officer
Amir Ali Chief Technical Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION LIMITED-1.06%153
DELTA AIR LINES, INC.-5.94%24 021
RYANAIR HOLDINGS PLC-11.01%19 704
AIR CHINA LIMITED-9.84%14 451
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-4.11%12 510
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, INC.-7.66%12 454
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