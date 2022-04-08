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    NIKAS   GRS111003026

PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY

(NIKAS)
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04:19aPANAGIOTIS G NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL : Announcement pursuant to article 24, paragraph 2 (a) and (b) of Law 3461/2006
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Panagiotis G Nikas Societe Anonyme Industrial and Commercial : ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE MANDATORY TENDER OFFER BY "CRYRED INVESTMENTS LIMITED" FOR THE ACQUISITION OF THE TOTAL NUMBER OF COMMON, REGISTERED, VOTING SHARES OF "PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY" FOR CASH CONSIDERATION OF 1.24 EURO PER SHARE

04/08/2022 | 08:30am EDT
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ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE MANDATORY TENDER OFFER BY "CRYRED INVESTMENTS LIMITED" FOR THE ACQUISITION OF THE TOTAL NUMBER OF COMMON, REGISTERED, VOTING SHARES OF "PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY" FOR CASH CONSIDERATION OF 1.24 EURO PER SHARE

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE MANDATORY TENDER OFFER BY ?CRYRED INVESTMENTS LIMITED? FOR THE ACQUISITION OF THE TOTAL NUMBER OF COMMON, REGISTERED, VOTING SHARES OF ?PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY? FOR CASH CONSIDERATION OF 1.24 EURO PER SHARE

Disclaimer

P.G. Nikas SA published this content on 08 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 April 2022 12:29:02 UTC.


© Publicnow 2022
All news about PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY
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Financials
Sales 2020 57,8 M 63,0 M 63,0 M
Net income 2020 0,48 M 0,53 M 0,53 M
Net Debt 2020 17,0 M 18,6 M 18,6 M
P/E ratio 2020 137x
Yield 2020 -
Capitalization 65,9 M 71,9 M 71,9 M
EV / Sales 2019 1,47x
EV / Sales 2020 1,56x
Nbr of Employees 240
Free-Float 1,10%
Chart PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY
Duration : Period :
Panagiotis G. Nikas Societe Anonyme Industrial and Commercial Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBullishNeutral
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Angeliki Economou Vice Chairman & Chief Executive Officer
Artemis Ntousia Chief Financial Officer
Stergios Georgios Nezis Chairman
Stylianos A. Argyros Executive Director
Alexandros Vousvounis Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY0.00%72
TYSON FOODS, INC.4.91%33 144
HORMEL FOODS CORPORATION8.07%28 830
JBS S.A.-0.92%17 702
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.-10.30%15 418
WH GROUP LIMITED3.48%8 283