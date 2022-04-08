Panagiotis G Nikas Societe Anonyme Industrial and Commercial : ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE MANDATORY TENDER OFFER BY "CRYRED INVESTMENTS LIMITED" FOR THE ACQUISITION OF THE TOTAL NUMBER OF COMMON, REGISTERED, VOTING SHARES OF "PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY" FOR CASH CONSIDERATION OF 1.24 EURO PER SHARE
04/08/2022 | 08:30am EDT
ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE MANDATORY TENDER OFFER BY "CRYRED INVESTMENTS LIMITED" FOR THE ACQUISITION OF THE TOTAL NUMBER OF COMMON, REGISTERED, VOTING SHARESOF "PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY" FOR CASH CONSIDERATION OF 1.24 EURO PER SHARE