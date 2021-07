PATRIMOINE ET COMMERCE PATRIMOINE ET COMMERCE: Déclaration sur le dividende en actions 30-Juil-2021 / 19:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dividende en actions Renforcement des fonds propres de 6,4 MEUR Boulogne-Billancourt, le 30 juillet 2021 L'assemblée générale annuelle de Patrimoine & Commerce qui s'est tenue à huis clos le 17 juin 2021, a approuvé le versement d'un dividende de 1,25 euros par action. L'option entre le paiement du dividende en actions nouvelles de la société ou le paiement en numéraire a également en numéraire a également été validé. L'option pour le paiement en actions nouvelles du dividende 2020 va se traduire par la création de 369.222 actions nouvelles ordinaires. Par cette opération, Patrimoine & Commerce renforce ses fonds propres à hauteur de 6,4 MEUR. Le montant du dividende payé en numéraire sera mis en paiement le 30 juillet 2021. =---------------------------------- À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Emmanuel DOVERGNE Eric Duval Tél. : 01 56 43 44 63 Tél. : 01 46 99 47 79 emmanuel.dovergne@keima.fr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : cp =------------------------------------------------------------------------------ Langue : Français Entreprise : PATRIMOINE ET COMMERCE 7 RUE NATIONALE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT France Téléphone : +33146994762 E-mail : contact@patrimoine-commerce.com Internet : https://www.patrimoine-commerce.com/ ISIN : FR0011027135 Ticker Euronext : PAT Catégorie AMF : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats EQS News ID : 1222904 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------

