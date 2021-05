PATRIMOINE ET COMMERCE PATRIMOINE ET COMMERCE: Informations relatives au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions 04-Mai-2021 / 19:17 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Communiqué de presse - 4 mai 2021 Informations relatives au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF Boulogne-Billancourt, le 4 mai 2021 Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'au 30 avril 2021, le capital social de Patrimoine & Commerce se composait de 14.833.853 actions de EUR.10. Concernant le nombre total de droits de vote, celui-ci doit être calculé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. Au 30 avril 2021, il est constaté : 8 568 239 actions à droit de vote double, représentant un nombre total de 17.136.478 de voix. Le nombre total des voix au 30 avril 2021 est de 23 402 092. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Emmanuel DOVERGNE Eric Duval Tél. : 01 56 43 44 63 Tél. : 01 46 99 47 79 emmanuel.dovergne@keima.fr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : CP =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : PATRIMOINE ET COMMERCE 7 RUE NATIONALE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT France Téléphone : +33146994762 E-mail : contact@patrimoine-commerce.com Internet : https://www.patrimoine-commerce.com/ ISIN : FR0011027135 Ticker PAT Euronext : Catégorie AMF Total du nombre de droits de vote et du capital / Information relative au nombre total de droits de vote : et d'actions composant le capital EQS News ID : 1192502 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------

