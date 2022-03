Pattern S p A : 2021 - financial report at 31.06.2021

PATTERN S.P.A.

Direction and coordination BO.MA. Holding S.r.l.

CONSOLIDATED HALF-YEAR REPORT AT

30 JUNE 2021

registered office in Collegno, via Italia 6/a authorized share capital € 1,436,292.90 of which € 1,407,555.00 subscribed and paid up

listed with the Turin Company Register no. 10072750010 tax code

R.E.A. no. 1103664

CONTENTS

COMPANY OVERVIEW ....................................................................................................................................... 4

COMPOSITION OF CORPORATE BODIES ............................................................................................................ 5

INTERIM REPORT ON OPERATIONS AT 30 JUNE 2021 ...................................................................................... 6

1. THE PATTERN GROUP AND THE MARKET SCENARIO .................................................................................. 8

2. SIGNIFICANT EVENTS IN THE PERIOD ...................................................................................................... 10

3. GROUP INVESTMENTS ............................................................................................................................. 13

4. GROUP OPERATING AND FINANCIAL SITUATION .................................................................................... 13

5. OPERATING AND FINANCIAL FORECASTS FOR THE SECOND HALF OF THE YEAR .................................... 20

6. MAIN RISKS AND UNCERTAINTIES TO WHICH THE GROUP IS EXPOSED .................................................. 20

7. ENVIRONMENTAL IMPACT OF OPERATIONS ........................................................................................... 24

8. EMPLOYEES, MODEL "231" AND INFORMATION SYSTEMS ..................................................................... 25

9. TREASURY SHARES AND SHARES OF PARENT COMPANIES ..................................................................... 27

10. FINANCIAL DERIVATIVES ........................................................................................................................ 27

11. BRANCH OFFICES ................................................................................................................................... 27

12. INTRAGROUP AND RELATED PARTY TRANSACTIONS ............................................................................ 27

CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AT 30 JUNE 2021 .......................................................... 29

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION - ASSETS ........................................................................................... 30

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION - LIABILITIES ..................................................................................... 31

INCOME STATEMENT ................................................................................................................................... 32

STATEMENT OF CASH FLOWS- - INDIRECT METHOD .................................................................................. 33

INFORMATION ON THE PURCHASE OF SUBSIDIARIES ............................................................................. 35

NOTES TO THE CONSOLIDATED HALF-YEAR REPORT AT 30 JUNE 2021 ........................................................ 36

FOREWORD .................................................................................................................................................. 36

SCOPE OF CONSOLIDATION ......................................................................................................................... 36

1. CONSOLIDATION PRINCIPLES ................................................................................................................... 38

2. PREPARATION PRINCIPLES ....................................................................................................................... 39

3. VALUATION CRITERIA ............................................................................................................................... 41

4. ANALYSIS OF AND COMMENTS ON THE MAIN ITEMS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS51

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION ..................................................................................................... 51

INCOME STATEMENT ............................................................................................................................... 70

5. OTHER INFORMATION ............................................................................................................................. 73

HEADCOUNT ............................................................................................................................................ 73

FEES TO DIRECTORS AND STATUTORY AUDITORS ................................................................................... 74

FEES TO THE INDEPENDENT AUDITORS ................................................................................................... 74

GUARANTEES, COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES ............................................................. 74

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES ................................................................................................ 75

AGREEMENTS NOT RESULTING FROM THE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION ................................ 75 SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS…..75

BUSINESS OUTLOOK ................................................................................................................................ 75

INFORMATION ON FINANCIAL DERIVATIVES PURSUANT TO ARTICLE 2427-BIS OF THE ITALIAN CIVIL CODE

................................................................................................................................................................. 76

RECLASSIFIED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND RECLASSIFIED INCOME STATEMENT ........... 76

ANNEXES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ........................................................................ 79

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (ANNEX A) .............................................................. 79

RECONCILIATION BETWEEN PARENT COMPANY EQUITY AND RESULTS AND CONSOLIDATED EQUITY AND

RESULTS (ANNEX B) ...................................................................................................................................... 80

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND INCOME STATEMENT SHOWING THE

CHANGES (ANNEX C) .................................................................................................................................... 81

ANALYTICAL CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (ANNEX D) ........................................ 84

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

COMPANY OVERVIEW

Registered office

PATTERN S.P.A.

registered office in via Italia 6/a 10093 - Collegno (TO) - Italy Tel. 011/4531597

Legal data

Joint-stock company listed on the AIM

Authorized share capital € 1,436,292.90, of which € 1,407,555.00 subscribed and paid up, tax code, VAT no. and registration number with the Turin Company Register: 10072750010

R.E.A. of Turin no. 1103664

Direction and coordination: BO.MA. Holding S.r.l.

Registered office in Via Ottavio Assarotti 10 10122 - Turin (TO) - Italy

Tax Code and VAT number: 12067380019

COMPOSITION OF CORPORATE BODIES

Board of Directors(1)

Francesco Martorella Fulvio BottoChairman Vice Chairman

Luca Sburlati Innocenzo Tamborrini Stefano Casini

Chief Executive Officer

Anna Maria Roscini Emilio Paolucci

Board of Statutory Auditors(1)

Lucia Maria Starola Alcide Casini

Lucia Margherita Calista Rota Cristiano Casini

Riccardo Cantino

Chairman Standing Auditor Standing Auditor Alternate Auditor Alternate Auditor

Independent Auditors(2)

PricewaterhouseCoopers S.p.A., in short PWC

DURATION

(1) The Board of Directors and the Board of Statutory Auditors were appointed by a resolution of the Shareholders'

Meeting held on 28 June 2019 for three financial years, and will therefore expire with the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2021.

(2) The Independent Auditors' statutory audit assignment was granted by a resolution of the Shareholders' Meeting of

30 April 2021 for three years, and will therefore expire with the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements at 31 December 2023.