Pattern S p A : 2022 - Consolidated half-year report as at 30.06.2022

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PATTERN SPA
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CONTENTS
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COMPANY OVERVIEW..................................................................................................................................................
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4
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COMPOSITION OF CORPORATE BODIES ......................................................................................................................
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SHAREHOLDER BASE ....................................................................................................................................................
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6
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PATTERN GROUP AND ITS HISTORY ............................................................................................................................
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7
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PATTERN GROUP IN FIGURES: HIGHLIGHTS FIRST HALF 2022 .................................................................................
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CORPORATE STRUCTURE OF THE GROUP ................................................................................................................
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9
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PATTERN SHARE PERFORMANCE IN FIRST HALF 2022 ...........................................................................................
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10
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INTERIM REPORT ON OPERATIONS AT 30 JUNE 2022 ..............................................................................................
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11
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MARKET SCENARIO AND RESULTS..........................................................................................................................
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12
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OUTLOOK FOR THE CURRENT YEAR .......................................................................................................................
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13
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MEDIUM-TERM STRATEGY .....................................................................................................................................
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13
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SIGNIFICANT EVENTS IN THE PERIOD .....................................................................................................................
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14
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GROUP CAPITAL EXPENDITURE ..............................................................................................................................
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17
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GROUP OPERATING AND FINANCIAL SITUATION...................................................................................................
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17
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MAIN RISKS AND UNCERTAINTIES TO WHICH THE GROUP IS EXPOSED ................................................................
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25
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ENVIRONMENTAL IMPACT OF OPERATIONS..........................................................................................................
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27
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EMPLOYEES AND IT SYSTEMS .................................................................................................................................
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28
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FINANCIAL DERIVATIVES.........................................................................................................................................
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30
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BRANCH OFFICES ....................................................................................................................................................
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30
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INTRAGROUP AND RELATED PARTY TRANSACTIONS .....................................................................................
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30
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CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AT 30 JUNE 2022.....................................................................
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32
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CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
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CONSOLIDATED INCOME STATEMENT .......................................................................................................................
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36
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS...........................................................................................................
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38
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INFORMATION ON THE ACQUISITION OF INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES ...............................................................
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40
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NOTES TO THE CONSOLIDATED HALF-YEARREPORT AT 30 JUNE 2022 ...................................................................
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FOREWORD.................................................................................................................................................................
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41
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SCOPE OF CONSOLIDATION ........................................................................................................................................
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1. CONSOLIDATION PRINCIPLES..................................................................................................................................
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2. PREPARATION STANDARDS ....................................................................................................................................
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3. VALUATION CRITERIA .............................................................................................................................................
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46
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4. ANALYSIS OF AND COMMENTS ON THE MAIN ITEMS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ............
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION ASSETS .......................................................................................................
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56
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INFORMATION ON THE INCOME STATEMENT .......................................................................................................
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77