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    PTR   IT0005378143

PATTERN S.P.A.

(PTR)
  Report
Delayed Borsa Italiana  -  09:19 2022-10-05 am EDT
5.840 EUR   +8.15%
11:02aPattern S P A : 2022 - Consolidated half-year report as at 30.06.2022
PU
09/27Pattern S.p.A. Reports Earnings Results for the Half Year Ended June 30, 2022
CI
09/26September, 26 2022 17 : 45 - pattern's board of directors approves the consolidated half-year report as at 30 june 2022
PU
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Pattern S p A : 2022 - Consolidated half-year report as at 30.06.2022

10/05/2022 | 11:02am EDT
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PATTERN SPA

PATTERN S.P.A.

Direction and coordination BO.MA. Holding S.r.l.

CONSOLIDATED HALF-YEAR REPORT

AT 30 JUNE 2022

registered office in Collegno, via Italia 6/a

authorized share capital € 1,436,292.90 of which € 1,407,555.00 subscribed and paid up

listed with the Turin Company Register no. 10072750010 tax code

R.E.A. no. 1103664

Half-Year Report at 30 June 2022

Page1

PATTERN SPA

CONTENTS

COMPANY OVERVIEW..................................................................................................................................................

4

COMPOSITION OF CORPORATE BODIES ......................................................................................................................

5

SHAREHOLDER BASE ....................................................................................................................................................

6

PATTERN GROUP AND ITS HISTORY ............................................................................................................................

7

PATTERN GROUP IN FIGURES: HIGHLIGHTS FIRST HALF 2022 .................................................................................

8

CORPORATE STRUCTURE OF THE GROUP ................................................................................................................

9

PATTERN SHARE PERFORMANCE IN FIRST HALF 2022 ...........................................................................................

10

INTERIM REPORT ON OPERATIONS AT 30 JUNE 2022 ..............................................................................................

11

MARKET SCENARIO AND RESULTS..........................................................................................................................

12

OUTLOOK FOR THE CURRENT YEAR .......................................................................................................................

13

MEDIUM-TERM STRATEGY .....................................................................................................................................

13

SIGNIFICANT EVENTS IN THE PERIOD .....................................................................................................................

14

GROUP CAPITAL EXPENDITURE ..............................................................................................................................

17

GROUP OPERATING AND FINANCIAL SITUATION...................................................................................................

17

MAIN RISKS AND UNCERTAINTIES TO WHICH THE GROUP IS EXPOSED ................................................................

25

ENVIRONMENTAL IMPACT OF OPERATIONS..........................................................................................................

27

EMPLOYEES AND IT SYSTEMS .................................................................................................................................

28

FINANCIAL DERIVATIVES.........................................................................................................................................

30

BRANCH OFFICES ....................................................................................................................................................

30

INTRAGROUP AND RELATED PARTY TRANSACTIONS .....................................................................................

30

CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AT 30 JUNE 2022.....................................................................

32

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT .......................................................................................................................

36

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS...........................................................................................................

38

INFORMATION ON THE ACQUISITION OF INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES ...............................................................

40

NOTES TO THE CONSOLIDATED HALF-YEARREPORT AT 30 JUNE 2022 ...................................................................

41

FOREWORD.................................................................................................................................................................

41

SCOPE OF CONSOLIDATION ........................................................................................................................................

41

1. CONSOLIDATION PRINCIPLES..................................................................................................................................

44

2. PREPARATION STANDARDS ....................................................................................................................................

45

3. VALUATION CRITERIA .............................................................................................................................................

46

4. ANALYSIS OF AND COMMENTS ON THE MAIN ITEMS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ............

56

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION ASSETS .......................................................................................................

56

INFORMATION ON THE INCOME STATEMENT .......................................................................................................

77

Half-Year Report at 30 June 2022

Page2

PATTERN SPA

5. OTHER INFORMATION ............................................................................................................................................

81

HEADCOUNT ...............................................................................................................................................................

81

FEES TO DIRECTORS AND STATUTORY AUDITORS ......................................................................................................

81

FEES TO THE INDEPENDENT AUDITORS......................................................................................................................

81

GUARANTEES, COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES.................................................................................

82

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES....................................................................................................................

82

AGREEMENTS NOT RESULTING FROM THE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION ...................................................

83

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ...............

83

OUTLOOK FOR THE YEAR ............................................................................................................................................

83

INFORMATION ON FINANCIAL DERIVATIVES PURSUANT TO ARTICLE 2427-BIS OF THE ITALIAN CIVIL CODE ...........

84

ANNEXES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS .....................................................................................

85

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (ANNEX A) ........................................................................

85

RECONCILIATION BETWEEN PARENT COMPANY EQUITY AND RESULTS AND CONSOLIDATED EQUITY AND

RESULTS (ANNEX B) ................................................................................................................................................

86

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND INCOME STATEMENT SHOWING THE CHANGES IN

THE YEAR (ANNEX C)...............................................................................................................................................

87

ANALYTICAL CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (ANNEX D)...................................................

90

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Half-Year Report at 30 June 2022

Page3

PATTERN SPA

COMPANY OVERVIEW

Registered office

PATTERN S.P.A.

registered office in via Italia 6/a 10093 - Collegno (TO) - Italy Tel. 011/4531597

Legal data

Joint stock company listed on Euronext Growth Milan

Authorized share capital € 1,436,292.90, of which € 1,426,292.90 subscribed and paid up, tax code, VAT no. and registration number with the Turin Company Register: 10072750010

R.E.A. of Turin no. 1103664

Direction and coordination:

BO.MA. Holding S.r.l.

Registered office in Via Ottavio Assarotti 10 10122 - Turin (TO) - Italy

Tax Code and VAT number: 12067380019

Half-Year Report at 30 June 2022

Page4

PATTERN SPA

COMPOSITION OF CORPORATE BODIES

Board of Directors(1)

Francesco Martorella

Chairman

Fulvio Botto

Vice Chairman

Luca Sburlati

Chief Executive Officer

Stefano Casini

Claudio Delunas

Innocenzo Tamborrini

Emilio Paolucci

Board of Statutory Auditors(1)

Davide Di Russo

Chairman

Lucia Margherita Calista Rota Standing Auditor

Lucia Maria Starola

Standing Auditor

Valerio Brescia

Alternate Auditor

Riccardo Cantino

Alternate Auditor

Independent Auditors(2)

PricewaterhouseCoopers S.p.A., in short PWC

DURATION

  1. The Board of Directors and the Board of Statutory Auditors were appointed by a resolution of the Shareholders' Meeting held on 28 April 2022 for three financial years, and will therefore expire with the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2024.
  2. The Independent Auditors' statutory audit assignment was granted by a resolution of the Shareholders' Meeting of 30 April 2021 for three financial years, and will therefore expire with the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2023.

Half-Year Report at 30 June 2022

Page5

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Disclaimer

Pattern S.p.A. published this content on 05 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2022 15:01:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales 2022 94,8 M 94,5 M 94,5 M
Net income 2022 3,60 M 3,59 M 3,59 M
Net Debt 2022 9,95 M 9,92 M 9,92 M
P/E ratio 2022 21,6x
Yield 2022 1,20%
Capitalization 77,0 M 76,8 M 76,8 M
EV / Sales 2022 0,92x
EV / Sales 2023 0,68x
Nbr of Employees 440
Free-Float 27,3%
Chart PATTERN S.P.A.
Duration : Period :
Pattern S.p.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends PATTERN S.P.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 2
Last Close Price 5,40 €
Average target price 7,80 €
Spread / Average Target 44,4%
EPS Revisions
Managers and Directors
Luca Sburlati Chief Executive Officer & Director
Innocenzo Tamborrini CFO, Director & Director-Administration
Francesco Martorella Chairman
Laura del Noce Group Director-ICT & CAD
Emilio Paolucci Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
PATTERN S.P.A.-20.59%77
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-11.03%323 642
LULULEMON ATHLETICA INC.-21.37%39 246
LI NING COMPANY LIMITED-29.12%20 154
VF CORPORATION-57.28%12 339
MONCLER S.P.A.-28.48%12 268