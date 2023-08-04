1

INDEX

LETTER TO STAKEHOLDERS

METHODOLOGY

THE COMPANY

PATTERN'S TIMELINE

THE GROUP TODAY

TECHNOLOGY AND INNOVATION

THE ITALIAN HUB OF LUXURY ENGINEERING & PRODUCTION

THE MEN'S AND WOMENWEAR'S CLOTHING HUB

THE LUXURY KNITWEAR HUB

SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE

ZANNI

NUOVA NICOL

THE LEATHER GOODS HUB

IDEE PARTNERS

PETRI&LOMBARDI

RGB SRL - BENEFIT COMPANY

6 THE INNOVATION & SEMI-FINISHED

GOODS PRODUCTION HUB

27

7

DYLOAN BOND FACTORY

27

10

SHAPEMODE

30

THE RESEARCH AND DEVELOPMENT HUB

31

10

D-HOUSE

31

13

14 THE 5 "E'S" OF PATTERN GROUP:

2021-24 STRATEGIC PLAN

32

18

CONSOLIDATED FINANCIALS

34

19

CREATION AND DISTRIBUTION OF ADDED VALUE

34

20

OUR SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

20

38

23

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

38

23

MATERIALITY ANALYSIS

40

24

MATERIALITY MATRIX

41

PATTERN COMMITMENTS

44

24

25

ESG IMPACT REPORT

52

25

RATINGS CDP (CARBON DISCLOSURE PROJECT)

CLIMATE CHANGE

54

(E) ENVIRONMENTAL IMPACT

CARBON FOOTPRINT

PATTERN GROUP CONSOLIDATED GHG REPORT

GREENHOUSE GAS EMISSIONS REDUCTION STRATEGY

ENERGY EFFICIENCY SMART MOBILITY

CIRCULAR ECONOMY ACTION PLAN

CHEMICAL MANAGEMENT SYSTEM

CONSERVATION AND PROTECTION OF WATER RESOURCES

(S) SOCIAL IMPACT

SOCIAL REPORT

SOCIAL COMPLIANCE OF THE SUPPLY CHAIN RELATIONS WITH THE TERRITORY: SLOW FIBER PROTECTION OF MADE IN ITALY

COMMITMENT TOWARDS THE NEW GENERATIONS: CORPORATE ACADEMIES

56

(G) GOVERNANCE

108

56

QHSE INTEGRATED POLICY AND SA8000

108

60

SGI: A SHARED CULTURE THAT VALUES UNIQUENESS

111

66

DEVELOPMENT AND GROWTH OF OUR SUPERVISORY BODIES

111

ESEMPLARE

114

68

70

GLOSSARY

118

72

79

GRI INDEX

119

83

86

THANKS

124

NOTE ON OFFSETTING

125

89

100

104

104

106

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Pattern S.p.A. published this content on 04 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 August 2023 13:14:57 UTC.