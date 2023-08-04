1
INDEX
LETTER TO STAKEHOLDERS
METHODOLOGY
THE COMPANY
PATTERN'S TIMELINE
THE GROUP TODAY
TECHNOLOGY AND INNOVATION
THE ITALIAN HUB OF LUXURY ENGINEERING & PRODUCTION
THE MEN'S AND WOMENWEAR'S CLOTHING HUB
THE LUXURY KNITWEAR HUB
SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE
ZANNI
NUOVA NICOL
THE LEATHER GOODS HUB
IDEE PARTNERS
PETRI&LOMBARDI
RGB SRL - BENEFIT COMPANY
6 THE INNOVATION & SEMI-FINISHED
GOODS PRODUCTION HUB
27
7
DYLOAN BOND FACTORY
27
10
SHAPEMODE
30
THE RESEARCH AND DEVELOPMENT HUB
31
10
D-HOUSE
31
13
14 THE 5 "E'S" OF PATTERN GROUP:
2021-24 STRATEGIC PLAN
32
18
CONSOLIDATED FINANCIALS
34
19
CREATION AND DISTRIBUTION OF ADDED VALUE
34
20
OUR SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY
20
38
23
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
38
23
MATERIALITY ANALYSIS
40
24
MATERIALITY MATRIX
41
PATTERN COMMITMENTS
44
24
25
ESG IMPACT REPORT
52
25
RATINGS CDP (CARBON DISCLOSURE PROJECT)
CLIMATE CHANGE
54
(E) ENVIRONMENTAL IMPACT
CARBON FOOTPRINT
PATTERN GROUP CONSOLIDATED GHG REPORT
GREENHOUSE GAS EMISSIONS REDUCTION STRATEGY
ENERGY EFFICIENCY SMART MOBILITY
CIRCULAR ECONOMY ACTION PLAN
CHEMICAL MANAGEMENT SYSTEM
CONSERVATION AND PROTECTION OF WATER RESOURCES
(S) SOCIAL IMPACT
SOCIAL REPORT
SOCIAL COMPLIANCE OF THE SUPPLY CHAIN RELATIONS WITH THE TERRITORY: SLOW FIBER PROTECTION OF MADE IN ITALY
COMMITMENT TOWARDS THE NEW GENERATIONS: CORPORATE ACADEMIES
56
(G) GOVERNANCE
108
56
QHSE INTEGRATED POLICY AND SA8000
108
60
SGI: A SHARED CULTURE THAT VALUES UNIQUENESS
111
66
DEVELOPMENT AND GROWTH OF OUR SUPERVISORY BODIES
111
ESEMPLARE
114
68
70
GLOSSARY
118
72
79
GRI INDEX
119
83
86
THANKS
124
NOTE ON OFFSETTING
125
89
100
104
104
106
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Pattern S.p.A. published this content on 04 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 August 2023 13:14:57 UTC.