PCC Exol S A : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A.

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, NIP 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 172.649.601 zł w pełni wpłaconym ('Spółka'), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505), ('KSH'), zwołuje na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 15:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA ('Walne Zgromadzenie'). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I piętro, sala 'Brzeg Dolny'.

1. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 14 września 2020 roku.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (14 września 2020 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu

14 września 2020 roku.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż 15 września 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji Spółki na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 14 września 2020 roku, i które nie zostaną odebrane przed zakończeniem dnia Walnego Zgromadzenia tj. 30 września 2020 roku, lub zaświadczeń złożonych Spółce wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w przypadku akcji mających postać dokumentu) oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.

Wraz z żądaniem przesłania listy:

a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi - zobowiązani są potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,

b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi - zobowiązani są załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,

c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza - zobowiązany jest dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

3. Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (nie później niż 9 września 2020 roku). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir.exol@pcc.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a dodatkowo w przypadku:

a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,

b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

4. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przysięgle na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir.exol@pcc.eu lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Wzór formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce 'Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia' oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zostaje następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w przypadku jego braku datę urodzenia akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać firmę, siedzibę i nr KRS lub innego rejestru akcjonariusza oraz dane określone w zdaniu poprzedzającym dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu, najpóźniej do dnia 29 września 2020 roku, do godz. 15:00.

Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce 'Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia' oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 29 września 2020 roku, do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując:

- osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i PESEL pełnomocnika, a w przypadku jego braku datę urodzenia pełnomocnika - gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub

- firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.

Ponadto akcjonariusz, pełnomocnik lub osoby działające w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną, zobowiązani są przedstawić Spółce odpowiednio następujące dokumenty dotyczące akcjonariusza i pełnomocnika oraz osób działających w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną:

- do wglądu: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości;

- kopię odpisu aktualnego lub pełnego z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.pcc-exol.pl w zakładce 'Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia'.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.pl w zakładce 'Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia'.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

11. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji imiennych, świadectw tymczasowych i zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: 'Uprawnieni') uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: 'Dane') jest PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: 'Administrator').

II. Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu.

III. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się przez e-mail: iod.exol@pcc.eu.

IV. W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.

V. Administrator przetwarza Dane w celu:

- realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z papierów wartościowych;

- realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w ramach udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski kierowane do Spółki, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji;

- realizacji umowy o nabycie papierów wartościowych;

- wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia;

- podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości;

- związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.

VI. Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:

- realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z nabycia i posiadania akcji Administratora, Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);

- niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;

- prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

VII. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Spółkę w realizacji umów, wysyłaniu wiadomości e-mail, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także podmiotom realizującym przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom - w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej PCC.

Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA, Giełdzie Papierów Wartościowych SA, a także właściwym organom, na ich żądanie, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dane mogą zostać przekazywane także do biura informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczej, podmiotom nabywającym wierzytelności, urzędowi rejestracji patentowej oraz innym podmiotom określonym przez przepisy prawa.

IX. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw Uprawnionych wynikających z papierów wartościowych, przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa - w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

X. Jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu Danych do miejsca poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

- stosowanie określonych klauzul umownych zwanych 'standardowymi klauzulami umownymi', które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub

- transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo - adres wskazany w pkt. III.

XI. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Jeżeli podstawą przetwarzania Danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo jej odwołania w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem zgody.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji i głosów