Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi : 31.03.2022 GK Hazır Bulunanlar Listesi

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PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
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31.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
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NO
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PAY SAHİBİ
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1
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ESAS HOLDİNG A.Ş.
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2
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ENSIGN PEAK ADVISORS INC.
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3
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CC AMPERSAND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND
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4
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GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS MARKETBETA EMERGING MARKETS EQUITY ETF
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5
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MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN
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6
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VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND
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7
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CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.
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8
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CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II
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9
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EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII
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10
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VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND
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11
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AQUILA EMERGING MARKETS FUND
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12
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U.S. GLOBAL JETS ETF
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13
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CF DV ACWI EX-U.S.IMI FUND
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14
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PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
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CONNOR CLARK AND LUNN UCITS ICAV
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16
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BEST INVESTMENT CORPORATION
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GOVERNMENT OF NORVWAY
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THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
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ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND
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20
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LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM
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STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
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FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND
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VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II-INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO
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KAISER PERMANENTE GROUP TRUST
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ISHARES EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF
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26
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STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-U.S. INDEX PORTFOLIO
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27
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ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
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28
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UBS US GROUP TRUST
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VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND
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NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS QUANTITATIVE
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LEGAL AND GENERAL ICAV
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SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
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ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
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NTGI-QM COMMON DAILYALL COU WOR EX-US IN MA IN FU LE
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SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
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AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF
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INTERNATIONAL MONETARY FUND
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SMALL CAP WORLD FUND INC
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BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS
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LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
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STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
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EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B
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VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST
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VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF
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VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II
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46
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VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX
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47
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HANDELSBANKEN EMERGING MARKETS INDEX
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48
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ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND
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CDN ACWI ALPHA TILTS FUND
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CAPITAL INTERNATIONAL FUND SICAV
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DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST
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EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC
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ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
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EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.INDEX NON-LENDABLE FUND
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FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETSFACTOR TILT INDEX FU
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EMERGING MARKETS EQUITY FUND.
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CC AND L Q EMERGINGMARKETS EQUITY FUND
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CC AND L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND
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CC AND L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
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60
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JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND
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61
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HANDELSBANKEN GLOBAL INDEX CRITERIA
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62
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CC AND L Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
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63
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LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT
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STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TR
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MERCER QIF FUND PUBLIC LIMITED COMPANY
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ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
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67
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THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
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COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND
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INTERNATIONAL MONETARY FUND
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70
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AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGINGMARKETS FUND
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72
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CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITYCOMMON TRUST US
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73
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VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
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74
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IRISH LIFE ASSURANCE PLC
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DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF