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PEGASUS HAVA TASIMACILIGI ANONIM SIRKETI

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Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi : 31.03.2022 GK Hazır Bulunanlar Listesi

04/01/2022 | 02:18pm EDT
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PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

31.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO

PAY SAHİBİ

1

ESAS HOLDİNG A.Ş.

2

ENSIGN PEAK ADVISORS INC.

3

CC AMPERSAND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND

4

GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS MARKETBETA EMERGING MARKETS EQUITY ETF

5

MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN

6

VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND

7

CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.

8

CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II

9

EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII

10

VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND

11

AQUILA EMERGING MARKETS FUND

12

U.S. GLOBAL JETS ETF

13

CF DV ACWI EX-U.S.IMI FUND

14

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

15

CONNOR CLARK AND LUNN UCITS ICAV

16

BEST INVESTMENT CORPORATION

17

GOVERNMENT OF NORVWAY

18

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

19

ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND

20

LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM

21

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS

22

FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND

23

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II-INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO

24

KAISER PERMANENTE GROUP TRUST

25

ISHARES EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF

26

STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-U.S. INDEX PORTFOLIO

27

ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF

28

UBS US GROUP TRUST

29

VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND

30

NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS QUANTITATIVE

31

LEGAL AND GENERAL ICAV

32

SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY

33

ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY

34

NTGI-QM COMMON DAILYALL COU WOR EX-US IN MA IN FU LE

35

SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF

36

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF

37

INTERNATIONAL MONETARY FUND

38

SMALL CAP WORLD FUND INC

39

BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS

40

LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

41

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS

42

EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B

43

VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST

44

VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF

45

VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II

46

VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX

47

HANDELSBANKEN EMERGING MARKETS INDEX

48

ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND

49

CDN ACWI ALPHA TILTS FUND

50

CAPITAL INTERNATIONAL FUND SICAV

51

DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST

52

EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC

53

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF

54

EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.INDEX NON-LENDABLE FUND

55

FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETSFACTOR TILT INDEX FU

56

EMERGING MARKETS EQUITY FUND.

57

CC AND L Q EMERGINGMARKETS EQUITY FUND

58

CC AND L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND

59

CC AND L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

60

JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND

61

HANDELSBANKEN GLOBAL INDEX CRITERIA

62

CC AND L Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP

63

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT

64

STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TR

65

MERCER QIF FUND PUBLIC LIMITED COMPANY

66

ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

67

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

68

COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND

69

INTERNATIONAL MONETARY FUND

70

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND

71

PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGINGMARKETS FUND

72

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITYCOMMON TRUST US

73

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND

74

IRISH LIFE ASSURANCE PLC

75

DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF

Şirketin Sermayesi

102.299.707

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı

0

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

13.095.202

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

64.353.570

Mevcut Toplantı Nisabı

77.448.772

#Genel (Public)

Disclaimer

Pegasus Hava Tasimaciligi AS published this content on 31 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2022 18:17:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales 2022 25 079 M 1 707 M 1 707 M
Net income 2022 440 M 30,0 M 30,0 M
Net Debt 2022 37 844 M 2 576 M 2 576 M
P/E ratio 2022 21,4x
Yield 2022 -
Capitalization 11 018 M 750 M 750 M
EV / Sales 2022 1,95x
EV / Sales 2023 1,72x
Nbr of Employees 5 837
Free-Float 31,9%
Chart PEGASUS HAVA TASIMACILIGI ANONIM SIRKETI
Duration : Period :
Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 9
Last Close Price 107,70 TRY
Average target price 139,44 TRY
Spread / Average Target 29,5%
EPS Revisions
Managers and Directors
Mehmet Tevfik Nane President & Chief Executive Officer
M. Barbaros Kubatoglu Chief Financial Officer
Ali Ismail Sabanci Chairman
Baris Findik Chief Information Technologies Officer
Nasuh Nazif Çetin Chief Operation Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI ANONIM SIRKETI26.78%750
DELTA AIR LINES, INC.1.25%25 206
AIR CHINA LIMITED0.92%17 513
RYANAIR HOLDINGS PLC-10.89%17 127
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-2.36%15 103
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, INC.5.89%15 050