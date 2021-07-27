Pentair : Q2 2021 Pentair plc Earnings Conference Call

THIS PRESENTATION CONTAINS STATEMENTS THAT WE BELIEVE TO BE "FORWARD-LOOKING STATEMENTS" WITHIN THE MEANING OF THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995. ALL STATEMENTS, OTHER THAN STATEMENTS OF HISTORICAL FACT ARE FORWARD-LOOKING STATEMENTS. WITHOUT LIMITATION, ANY STATEMENTS PRECEDED OR FOLLOWED BY OR THAT INCLUDE THE WORDS "TARGETS," "PLANS," "BELIEVES," "EXPECTS," "INTENDS," "WILL," "LIKELY," "MAY," "ANTICIPATES," "ESTIMATES," "PROJECTS," "SHOULD," "WOULD," "COULD," "POSITIONED," "STRATEGY,"
"FUTURE" OR WORDS, PHRASES OR TERMS OF SIMILAR SUBSTANCE OR THE NEGATIVE THEREOF, ARE FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE NOT GUARANTEES OF FUTURE PERFORMANCE AND ARE SUBJECT TO RISKS, UNCERTAINTIES, ASSUMPTIONS AND OTHER FACTORS, SOME OF WHICH ARE BEYOND OUR CONTROL, WHICH COULD CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THOSE EXPRESSED OR IMPLIED BY SUCH FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THESE FACTORS INCLUDE THE OVERALL IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON OUR BUSINESS; THE DURATION AND SEVERITY OF THE COVID-19 PANDEMIC, THE IMPACT OF VIRUS VARIANTS AND THE RATE OF VACCINATIONS; ACTIONS THAT MAY BE TAKEN BY US, OTHER BUSINESSES AND GOVERNMENTS TO ADDRESS OR OTHERWISE MITIGATE THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC, INCLUDING THOSE THAT MAY IMPACT OUR ABILITY TO OPERATE OUR FACILITIES, MEET PRODUCTION DEMANDS, AND DELIVER PRODUCTS TO OUR CUSTOMERS; THE NEGATIVE IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY, OUR CUSTOMERS AND SUPPLIERS, AND CUSTOMER DEMAND; OVERALL GLOBAL ECONOMIC AND BUSINESS CONDITIONS IMPACTING OUR BUSINESS, INCLUDING THE STRENGTH OF HOUSING AND RELATED MARKETS; SUPPLY, DEMAND, LOGISTICS, COMPETITION AND PRICING PRESSURES RELATED TO AND IN THE MARKETS WE SERVE; VOLATILITY IN CURRENCY EXCHANGE RATES; FAILURE OF MARKETS TO ACCEPT NEW PRODUCT INTRODUCTIONS AND ENHANCEMENTS; THE ABILITY TO SUCCESSFULLY IDENTIFY, FINANCE, COMPLETE AND INTEGRATE ACQUISITIONS; THE ABILITY TO ACHIEVE THE BENEFITS OF OUR RESTRUCTURING PLANS, COST REDUCTION INITIATIVES AND TRANSFORMATION PROGRAM; RISKS ASSOCIATED WITH OPERATING FOREIGN BUSINESSES; THE IMPACT OF RAW MATERIAL COSTS, LABOR COSTS AND OTHER INFLATION; THE IMPACT OF SEASONALITY OF SALES AND WEATHER CONDITIONS; OUR ABILITY TO COMPLY WITH LAWS AND REGULATIONS; THE IMPACT OF CHANGES IN LAWS, REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE POLICY, INCLUDING THOSE THAT LIMIT U.S. TAX BENEFITS OR IMPACT TRADE AGREEMENTS AND TARIFFS; THE OUTCOME OF LITIGATION AND GOVERNMENTAL PROCEEDINGS; AND THE ABILITY TO ACHIEVE OUR LONG-TERM STRATEGIC OPERATING GOALS. ADDITIONAL INFORMATION CONCERNING THESE AND OTHER FACTORS IS CONTAINED IN OUR FILINGS WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, INCLUDING OUR ANNUAL REPORT ON FORM 10-K FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020 AND OUR QUARTERLY REPORTS ON FORM 10-Q. ALL FORWARD-LOOKING STATEMENTS, INCLUDING ALL FINANCIAL FORECASTS, SPEAK ONLY AS OF THE DATE OF THIS PRESENTATION. PENTAIR PLC ASSUMES NO OBLIGATION, AND DISCLAIMS ANY OBLIGATION, TO UPDATE THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION.
Except as Otherwise Noted All Referencesto 2021 and 2020 Represent Our Results from Continuing Operations for the Period Indicated, Presented on an Adjusted Basis
"Core Sales" Refers to GAAP Revenue from Continuing Operations Excluding (1) the Impact of Currency Translation and (2) the Impact of Revenue from Acquired Businesses Recorded Prior to the First Anniversary of the Acquisition Less the Amount of Sales Attributable to Divested Product Lines Not Considered Discontinued Operations
Segment Income Represents Equity Income of Unconsolidated Subsidiaries and Operating Income from Continuing Operations Exclusive of Non-Cash Intangible Amortization, Certain Acquisition Related Expenses, Costs of Transformation and Restructuring Activities, Impairments, and Other Unusual Non-Operating Items
Return on Sales ("ROS") Equals Segment Income Divided by Sales