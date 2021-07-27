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Pentair : Q2 2021 Pentair plc Earnings Conference Call

07/27/2021 | 07:10am EDT
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Q2 2021 Earnings Release

July 27, 2021

Forward-Looking Statements

Caution Concerning Forward-Looking Statements

THIS PRESENTATION CONTAINS STATEMENTS THAT WE BELIEVE TO BE "FORWARD-LOOKING STATEMENTS" WITHIN THE MEANING OF THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995. ALL STATEMENTS, OTHER THAN STATEMENTS OF HISTORICAL FACT ARE FORWARD-LOOKING STATEMENTS. WITHOUT LIMITATION, ANY STATEMENTS PRECEDED OR FOLLOWED BY OR THAT INCLUDE THE WORDS "TARGETS," "PLANS," "BELIEVES," "EXPECTS," "INTENDS," "WILL," "LIKELY," "MAY," "ANTICIPATES," "ESTIMATES," "PROJECTS," "SHOULD," "WOULD," "COULD," "POSITIONED," "STRATEGY,"

"FUTURE" OR WORDS, PHRASES OR TERMS OF SIMILAR SUBSTANCE OR THE NEGATIVE THEREOF, ARE FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE NOT GUARANTEES OF FUTURE PERFORMANCE AND ARE SUBJECT TO RISKS, UNCERTAINTIES, ASSUMPTIONS AND OTHER FACTORS, SOME OF WHICH ARE BEYOND OUR CONTROL, WHICH COULD CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THOSE EXPRESSED OR IMPLIED BY SUCH FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THESE FACTORS INCLUDE THE OVERALL IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON OUR BUSINESS; THE DURATION AND SEVERITY OF THE COVID-19 PANDEMIC, THE IMPACT OF VIRUS VARIANTS AND THE RATE OF VACCINATIONS; ACTIONS THAT MAY BE TAKEN BY US, OTHER BUSINESSES AND GOVERNMENTS TO ADDRESS OR OTHERWISE MITIGATE THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC, INCLUDING THOSE THAT MAY IMPACT OUR ABILITY TO OPERATE OUR FACILITIES, MEET PRODUCTION DEMANDS, AND DELIVER PRODUCTS TO OUR CUSTOMERS; THE NEGATIVE IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY, OUR CUSTOMERS AND SUPPLIERS, AND CUSTOMER DEMAND; OVERALL GLOBAL ECONOMIC AND BUSINESS CONDITIONS IMPACTING OUR BUSINESS, INCLUDING THE STRENGTH OF HOUSING AND RELATED MARKETS; SUPPLY, DEMAND, LOGISTICS, COMPETITION AND PRICING PRESSURES RELATED TO AND IN THE MARKETS WE SERVE; VOLATILITY IN CURRENCY EXCHANGE RATES; FAILURE OF MARKETS TO ACCEPT NEW PRODUCT INTRODUCTIONS AND ENHANCEMENTS; THE ABILITY TO SUCCESSFULLY IDENTIFY, FINANCE, COMPLETE AND INTEGRATE ACQUISITIONS; THE ABILITY TO ACHIEVE THE BENEFITS OF OUR RESTRUCTURING PLANS, COST REDUCTION INITIATIVES AND TRANSFORMATION PROGRAM; RISKS ASSOCIATED WITH OPERATING FOREIGN BUSINESSES; THE IMPACT OF RAW MATERIAL COSTS, LABOR COSTS AND OTHER INFLATION; THE IMPACT OF SEASONALITY OF SALES AND WEATHER CONDITIONS; OUR ABILITY TO COMPLY WITH LAWS AND REGULATIONS; THE IMPACT OF CHANGES IN LAWS, REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE POLICY, INCLUDING THOSE THAT LIMIT U.S. TAX BENEFITS OR IMPACT TRADE AGREEMENTS AND TARIFFS; THE OUTCOME OF LITIGATION AND GOVERNMENTAL PROCEEDINGS; AND THE ABILITY TO ACHIEVE OUR LONG-TERM STRATEGIC OPERATING GOALS. ADDITIONAL INFORMATION CONCERNING THESE AND OTHER FACTORS IS CONTAINED IN OUR FILINGS WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, INCLUDING OUR ANNUAL REPORT ON FORM 10-K FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020 AND OUR QUARTERLY REPORTS ON FORM 10-Q. ALL FORWARD-LOOKING STATEMENTS, INCLUDING ALL FINANCIAL FORECASTS, SPEAK ONLY AS OF THE DATE OF THIS PRESENTATION. PENTAIR PLC ASSUMES NO OBLIGATION, AND DISCLAIMS ANY OBLIGATION, TO UPDATE THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION.

2 Q2 2021 Earnings Release. ©2021 Pentair. All Rights Reserved.

Key Definitions

  • Except as Otherwise Noted All References to 2021 and 2020 Represent Our Results from Continuing Operations for the Period Indicated, Presented on an Adjusted Basis
  • "Core Sales" Refers to GAAP Revenue from Continuing Operations Excluding (1) the Impact of Currency Translation and (2) the Impact of Revenue from Acquired Businesses Recorded Prior to the First Anniversary of the Acquisition Less the Amount of Sales Attributable to Divested Product Lines Not Considered Discontinued Operations
  • Segment Income Represents Equity Income of Unconsolidated Subsidiaries and Operating Income from Continuing Operations Exclusive of Non-Cash Intangible Amortization, Certain Acquisition Related Expenses, Costs of Transformation and Restructuring Activities, Impairments, and Other Unusual Non-Operating Items
  • Return on Sales ("ROS") Equals Segment Income Divided by Sales
  • See Appendix for GAAP to Non-GAAP Reconciliations

3 Q2 2021 Earnings Release. ©2021 Pentair. All Rights Reserved.

Executive Summary

  • Continued residential strength and recovery in commercial and industrial businesses
    • Sales up 32% to $941M
    • Adj. EPS up 42% to $0.84
    • Robust Free Cash Flow
  • Orders and backlog at record levels; operations and supply performance drove production to record levels
  • Balance sheet remains strong; strong M&A pipeline tied to strategic growth initiatives
  • Introducing Q3 guidance and raising full year expectations

4 Q2 2021 Earnings Release. ©2021 Pentair. All Rights Reserved.

Building a Track Record of Consistent Growth

Expected Growth Drivers

Grow the core to

Strategic growth

Transformation to

Balance sheet to provide

drive consistent value

initiatives to accelerate

unlock value and fund

flexibility and upside

creation

the top line

growth

acceleration

5 Q2 2021 Earnings Release. ©2021 Pentair. All Rights Reserved.

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Disclaimer

Pentair plc published this content on 27 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 July 2021 11:09:12 UTC.


© Publicnow 2021
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Sales 2021 3 584 M - -
Net income 2021 508 M - -
Net Debt 2021 570 M - -
P/E ratio 2021 22,6x
Yield 2021 1,22%
Capitalization 11 418 M 11 418 M -
EV / Sales 2021 3,34x
EV / Sales 2022 3,12x
Nbr of Employees 9 750
Free-Float 99,6%
Chart PENTAIR PLC
Duration : Period :
Pentair plc Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends PENTAIR PLC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 19
Last Close Price 68,70 $
Average target price 72,94 $
Spread / Average Target 6,17%
EPS Revisions
Managers and Directors
John L. Stauch President, Chief Executive Officer & Director
Robert P. Fishman EVP, Chief Financial & Accounting Officer
David A. Jones Chairman
Philip M. Rolchigo Chief Technology Officer & Executive VP
T. Michael Glenn Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
PENTAIR PLC29.40%11 418
ATLAS COPCO AB38.97%78 293
FANUC CORPORATION-0.02%44 091
PARKER-HANNIFIN CORPORATION13.52%39 908
STANLEY BLACK & DECKER, INC.15.36%33 265
SANDVIK AB12.67%32 974