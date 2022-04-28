Perenti Global : Becoming a substantial holder from MS
04/28/2022 | 11:52pm EDT
Form 603
Corporations Act 2001
Section 671B
Notice of initial substantial holder
ToCompany Name/SchemePERENTI GLOBAL LIMITED
…
ACN/ARSN
009 211 474
1.
Details of substantial holder (1)
Name
ACN/ARSN (if applicable)Morgan Stanley and its subsidiaries listed in Annexure A Not Applicable
The holder became a substantial holder on The holder became aware on
April 26, 2022
April 28, 2022
2.
Details of voting power
The total number of votes attached to all the voting shares in the company or voting interests in the scheme that the substantial holder or an associate (2) had a relevant interest (3) in on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:
Class of securities (4)
Number of securities
Person's votes (5)
Voting power (6)
Ordinary Shares
57,676,416
57,676,416
8.17%
Based on 705,711,193 Ordinary
Shares Outstanding
Ordinary Shares
57,676,416
57,676,416
8.17%
3.
Details of relevant interests
The nature of the relevant interest the substantial holder or an associate had in the following voting securities on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:
Holder of relevant interest
Nature of relevant interest (7)
Class and number of securities
Morgan Stanley & Co. International plc
Holder of securities subject to an obligation to return under a prime brokerage agreement.
54,768,186 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses.
1,848,474 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. LLC
Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses.
23,189 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses.
178,020 Ordinary Shares
Morgan Stanley Investment Management Inc.
Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of investment management business.
2,695 Ordinary Shares
Parametric Portfolio Associates LLC
Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of investment management business.
855,852 Ordinary Shares
Each of the entities (as listed in Annexure A) in the Morgan Stanley group upstream of the above entities
Each of the above entities is a body corporate that each upstream entity controls and therefore has the relevant interests that the above entities collectively have.
57,676,416 Ordinary Shares(N.B.: Total of the above direct interest)
Morgan Stanley & Co. LLC
2,695 Ordinary Shares
4.
Details of present registered holders
The persons registered as holders of the securities referred to in paragraph 3 above are as follows:
Holder of relevant interest
Date of acquisition
Consideration (9)
Class and number interest of securities
Cash
Non-cash
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
6,930.38
Buy
8,012 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
7,690.80
Buy
9,048 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
43,786.16
Buy
49,757 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
6,793.26
Buy
7,676 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
3,649.36
Buy
4,147 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
917.84
Buy
1,043 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
0.88
Buy
1 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
2,208.47
Buy
2,583 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
6,566.10
Buy
7,635 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
1,684.69
Buy
1,909 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
17,181.12
Buy
19,524 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
19,875.68
Buy
22,586 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
5,060.43
Buy
5,718 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
3,019.36
Buy
3,616 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
8,558.26
Buy
9,753 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
34,824.24
Buy
39,573 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
8,085.00
Buy
9,240 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
6,357.27
Buy
7,143 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
4,094.46
Buy
4,761 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/29/2021
85,429.08
Buy
97,200 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/30/2021
345.60
Buy
384 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/30/2021
16,042.94
Buy
17,727 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/30/2021
1,075.14
Buy
1,188 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/30/2021
126.90
Buy
141 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/30/2021
1,212.38
Buy
1,325 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/30/2021
750.30
Buy
820 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/30/2021
1.81
Buy
2 Ordinary Shares
Holder of relevant interest
Registered holder of securities
Person entitled to be registered as holder (8)
Class and number of securities
Parametric Portfolio Associates LLC
Unknown
Not Applicable
855,852 Ordinary Shares
Morgan Stanley Investment Management Inc.
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited
Not Applicable
2,695 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited
Not Applicable
56,616,660 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. LLC
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited
Not Applicable
23,189 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
Morgan Stanley Australia Securities (Nominee) Pty Limited
Not Applicable
178,020 Ordinary Shares
Parametric Portfolio Associates LLC
Morgan Stanley & Co. International plcMorgan Stanley & Co. LLCUnknown
Not Ap
5.
Consideration
The consideration paid for each relevant interest referred to in paragraph 3 above, and acquired in the four months prior to the day that the substantial holder became a substantial holder is as follows:
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/30/2021
18,888.26
Buy
20,871 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/30/2021
60.06
Buy
66 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/31/2021
11,991.70
Buy
12,964 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/31/2021
3,539.90
Buy
3,890 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/31/2021
335.78
Buy
363 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/31/2021
27,583.59
Buy
30,146 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/31/2021
6,300.75
Buy
6,775 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/31/2021
17,633.73
Buy
18,961 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/31/2021
871.52
Buy
963 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/31/2021
101.92
Buy
109 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
12/31/2021
3,367.00
Buy
3,700 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
7,732.02
Buy
8,314 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
24,840.00
Buy
27,000 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
573.81
Buy
617 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
6,417.00
Buy
6,900 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
270.63
Buy
291 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
200.18
Buy
217 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
8,715.96
Buy
9,372 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
59,542.25
Buy
64,370 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
624.96
Buy
672 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
20,347.23
Buy
21,997 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
2,384.64
Buy
2,592 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
15,619.76
Buy
16,978 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
0.93
Buy
1 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
40.21
Buy
43 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/04/2022
5,192.03
Buy
5,613 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
01/04/2022
N/A
Borrow
75,761 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
10,832.91
Buy
11,586 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
6,976.04
Buy
7,461 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
4,588.93
Buy
4,961 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
6,253.93
Buy
6,761 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
0.93
Buy
1 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
2,679.73
Buy
2,897 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
10,760.92
Buy
11,509 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
14,938.59
Buy
16,063 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
3,158.43
Buy
3,378 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
1,076.01
Buy
1,157 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
4,393.32
Buy
4,724 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/05/2022
10,225.88
Buy
11,055 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
667.85
Buy
740 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
821.73
Buy
903 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
3,583.80
Buy
3,982 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
464.60
Buy
505 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
609.39
Buy
666 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
6,264.28
Buy
6,809 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
226.01
Buy
247 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
639.59
Buy
699 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
282.10
Buy
310 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
53,855.07
Buy
58,858 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
762.20
Buy
833 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/06/2022
637.00
Buy
700 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/07/2022
5,965.05
Buy
6,555 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/07/2022
5,932.29
Buy
6,519 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/07/2022
1,354.79
Buy
1,497 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/07/2022
38,974.73
Buy
43,066 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
01/07/2022
N/A
Borrow
86,899 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/10/2022
750.60
Buy
834 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/10/2022
1.84
Buy
2 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/10/2022
3,649.64
Buy
3,967 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
19,700.87
Buy
21,531 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
0.92
Buy
1 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
140.53
Buy
154 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
5,186.96
Buy
5,638 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
755.79
Buy
826 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
3,304.07
Buy
3,611 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
7,404.18
Buy
8,092 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
0.91
Buy
1 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
299.56
Buy
331 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
2,320.24
Buy
2,522 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
3,134.79
Buy
3,426 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/11/2022
9,213.75
Buy
10,125 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
1,279.85
Buy
1,430 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
9,632.70
Buy
10,703 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
0.90
Buy
1 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
4,482.00
Buy
4,980 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
2,448.03
Buy
2,705 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
7,834.59
Buy
8,657 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
20.59
Buy
23 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
5,302.40
Buy
5,859 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
2,122.94
Buy
2,372 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
2,957.40
Buy
3,286 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
1,212.56
Buy
1,318 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
0.90
Buy
1 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
873.62
Buy
968 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
1,740.32
Buy
1,923 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/12/2022
6,602.64
Buy
7,216 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
01/12/2022
N/A
Borrow
76,835 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
44.84
Buy
49 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
21,673.36
Buy
23,558 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
20,320.87
Buy
22,454 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
2,453.64
Buy
2,667 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
916.32
Buy
996 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
10,467.92
Buy
11,696 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
2,035.67
Buy
2,237 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
1,775.08
Buy
1,919 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
14,728.76
Buy
16,097 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
2,411.32
Buy
2,621 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
2,958.15
Buy
3,198 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
28.37
Buy
31 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
6,308.44
Buy
6,857 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
1,695.07
Buy
1,873 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
1,428.32
Buy
1,561 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
6,535.29
Buy
7,302 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
7,708.88
Buy
8,425 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
1,739.42
Buy
1,901 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
48.50
Buy
53 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/13/2022
186.66
Buy
204 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
14.64
Buy
16 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
5,326.80
Buy
5,790 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
1,486.35
Buy
1,620 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
3,957.15
Buy
4,278 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
1,164.80
Buy
1,273 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
315.56
Buy
343 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
1,627.79
Buy
1,779 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
21,242.80
Buy
23,090 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
1,153.88
Buy
1,268 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
12,645.30
Buy
13,820 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
256.20
Buy
280 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
8,346.24
Buy
9,072 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/14/2022
5,143.72
Buy
5,591 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
3,829.28
Buy
4,208 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
20,890.44
Buy
22,707 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
8,600.22
Buy
9,503 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
6,458.27
Buy
7,097 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
21,586.68
Buy
23,592 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
6,734.11
Buy
7,441 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
6,382.96
Buy
6,938 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
520.55
Buy
580 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
330.33
Buy
363 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
3,098.19
Buy
3,386 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
32,790.64
Buy
35,642 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
11.04
Buy
12 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
56,722.68
Buy
61,992 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
1,633.28
Buy
1,785 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
895.70
Buy
987 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/17/2022
1,996.48
Buy
2,176 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
6.44
Buy
7 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
821.73
Buy
903 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
756.65
Buy
818 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
1,150.70
Buy
1,244 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
522.56
Buy
568 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
37,859.64
Buy
41,604 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
1,020.28
Buy
1,109 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
24,225.44
Buy
26,332 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
15,349.28
Buy
16,684 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
5,964.36
Buy
6,483 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
914.83
Buy
989 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/18/2022
3,347.99
Buy
3,659 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/19/2022
974.39
Buy
1,062 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
01/19/2022
2,050.52
Buy
2,241 Ordinary Shares
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Perenti Global Limited published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 03:51:06 UTC.