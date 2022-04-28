Log in
Log in
E-mail
Password

Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Become a member for free
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Australia
  4. Australian Stock Exchange
  5. Perenti Global Limited
  6. News
  7. Summary
    PRN   AU0000061897

PERENTI GLOBAL LIMITED

(PRN)
  Report
Delayed Australian Stock Exchange  -  04/28 11:46:07 pm EDT
0.7200 AUD   +2.13%
04/28PERENTI GLOBAL : Becoming a substantial holder from MS
PU
04/26PERENTI GLOBAL : Ceasing to be a substantial holder from MS
PU
04/22Fitch Upgrades Perenti to 'BB+'; Outlook Stable
AQ
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Perenti Global : Becoming a substantial holder from MS

04/28/2022 | 11:52pm EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Form 603

Corporations Act 2001

Section 671B

Notice of initial substantial holder

To Company Name/SchemePERENTI GLOBAL LIMITED

ACN/ARSN

009 211 474

1.

Details of substantial holder (1)

Name

ACN/ARSN (if applicable)Morgan Stanley and its subsidiaries listed in Annexure A Not Applicable

The holder became a substantial holder on The holder became aware on

April 26, 2022

April 28, 2022

2.

Details of voting power

The total number of votes attached to all the voting shares in the company or voting interests in the scheme that the substantial holder or an associate (2) had a relevant interest (3) in on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:

Class of securities (4)

Number of securities

Person's votes (5)

Voting power (6)

Ordinary Shares

57,676,416

57,676,416

8.17%

Based on 705,711,193 Ordinary

Shares Outstanding

Ordinary Shares

57,676,416

57,676,416

8.17%

3.

Details of relevant interests

The nature of the relevant interest the substantial holder or an associate had in the following voting securities on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:

Holder of relevant interest

Nature of relevant interest (7)

Class and number of securities

Morgan Stanley & Co. International plc

Holder of securities subject to an obligation to return under a prime brokerage agreement.

54,768,186 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses.

1,848,474 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. LLC

Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses.

23,189 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses.

178,020 Ordinary Shares

Morgan Stanley Investment Management Inc.

Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of investment management business.

2,695 Ordinary Shares

Parametric Portfolio Associates LLC

Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of investment management business.

855,852 Ordinary Shares

Each of the entities (as listed in Annexure A) in the Morgan Stanley group upstream of the above entities

Each of the above entities is a body corporate that each upstream entity controls and therefore has the relevant interests that the above entities collectively have.

57,676,416 Ordinary Shares(N.B.: Total of the above direct interest)

Morgan Stanley & Co. LLC

2,695 Ordinary Shares

4.

Details of present registered holders

The persons registered as holders of the securities referred to in paragraph 3 above are as follows:

Holder of relevant interest

Date of acquisition

Consideration (9)

Class and number interest of securities

Cash

Non-cash

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

6,930.38

Buy

8,012 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

7,690.80

Buy

9,048 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

43,786.16

Buy

49,757 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

6,793.26

Buy

7,676 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

3,649.36

Buy

4,147 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

917.84

Buy

1,043 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

0.88

Buy

1 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

2,208.47

Buy

2,583 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

6,566.10

Buy

7,635 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

1,684.69

Buy

1,909 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

17,181.12

Buy

19,524 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

19,875.68

Buy

22,586 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

5,060.43

Buy

5,718 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

3,019.36

Buy

3,616 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

8,558.26

Buy

9,753 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

34,824.24

Buy

39,573 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

8,085.00

Buy

9,240 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

6,357.27

Buy

7,143 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

4,094.46

Buy

4,761 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/29/2021

85,429.08

Buy

97,200 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/30/2021

345.60

Buy

384 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/30/2021

16,042.94

Buy

17,727 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/30/2021

1,075.14

Buy

1,188 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/30/2021

126.90

Buy

141 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/30/2021

1,212.38

Buy

1,325 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/30/2021

750.30

Buy

820 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/30/2021

1.81

Buy

2 Ordinary Shares

Holder of relevant interest

Registered holder of securities

Person entitled to be registered as holder (8)

Class and number of securities

Parametric Portfolio Associates LLC

Unknown

Not Applicable

855,852 Ordinary Shares

Morgan Stanley Investment Management Inc.

HSBC Custody Nominees (Australia) Limited

Not Applicable

2,695 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

HSBC Custody Nominees (Australia) Limited

Not Applicable

56,616,660 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. LLC

HSBC Custody Nominees (Australia) Limited

Not Applicable

23,189 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

Morgan Stanley Australia Securities (Nominee) Pty Limited

Not Applicable

178,020 Ordinary Shares

Parametric Portfolio Associates LLC

Morgan Stanley & Co. International plcMorgan Stanley & Co. LLCUnknown

Not Ap

5.

Consideration

The consideration paid for each relevant interest referred to in paragraph 3 above, and acquired in the four months prior to the day that the substantial holder became a substantial holder is as follows:

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/30/2021

18,888.26

Buy

20,871 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/30/2021

60.06

Buy

66 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/31/2021

11,991.70

Buy

12,964 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/31/2021

3,539.90

Buy

3,890 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/31/2021

335.78

Buy

363 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/31/2021

27,583.59

Buy

30,146 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/31/2021

6,300.75

Buy

6,775 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/31/2021

17,633.73

Buy

18,961 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/31/2021

871.52

Buy

963 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/31/2021

101.92

Buy

109 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

12/31/2021

3,367.00

Buy

3,700 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

7,732.02

Buy

8,314 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

24,840.00

Buy

27,000 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

573.81

Buy

617 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

6,417.00

Buy

6,900 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

270.63

Buy

291 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

200.18

Buy

217 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

8,715.96

Buy

9,372 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

59,542.25

Buy

64,370 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

624.96

Buy

672 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

20,347.23

Buy

21,997 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

2,384.64

Buy

2,592 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

15,619.76

Buy

16,978 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

0.93

Buy

1 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

40.21

Buy

43 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/04/2022

5,192.03

Buy

5,613 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

01/04/2022

N/A

Borrow

75,761 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

10,832.91

Buy

11,586 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

6,976.04

Buy

7,461 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

4,588.93

Buy

4,961 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

6,253.93

Buy

6,761 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

0.93

Buy

1 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

2,679.73

Buy

2,897 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

10,760.92

Buy

11,509 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

14,938.59

Buy

16,063 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

3,158.43

Buy

3,378 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

1,076.01

Buy

1,157 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

4,393.32

Buy

4,724 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/05/2022

10,225.88

Buy

11,055 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

667.85

Buy

740 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

821.73

Buy

903 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

3,583.80

Buy

3,982 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

464.60

Buy

505 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

609.39

Buy

666 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

6,264.28

Buy

6,809 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

226.01

Buy

247 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

639.59

Buy

699 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

282.10

Buy

310 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

53,855.07

Buy

58,858 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

762.20

Buy

833 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/06/2022

637.00

Buy

700 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/07/2022

5,965.05

Buy

6,555 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/07/2022

5,932.29

Buy

6,519 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/07/2022

1,354.79

Buy

1,497 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/07/2022

38,974.73

Buy

43,066 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

01/07/2022

N/A

Borrow

86,899 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/10/2022

750.60

Buy

834 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/10/2022

1.84

Buy

2 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/10/2022

3,649.64

Buy

3,967 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

19,700.87

Buy

21,531 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

0.92

Buy

1 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

140.53

Buy

154 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

5,186.96

Buy

5,638 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

755.79

Buy

826 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

3,304.07

Buy

3,611 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

7,404.18

Buy

8,092 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

0.91

Buy

1 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

299.56

Buy

331 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

2,320.24

Buy

2,522 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

3,134.79

Buy

3,426 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/11/2022

9,213.75

Buy

10,125 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

1,279.85

Buy

1,430 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

9,632.70

Buy

10,703 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

0.90

Buy

1 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

4,482.00

Buy

4,980 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

2,448.03

Buy

2,705 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

7,834.59

Buy

8,657 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

20.59

Buy

23 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

5,302.40

Buy

5,859 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

2,122.94

Buy

2,372 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

2,957.40

Buy

3,286 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

1,212.56

Buy

1,318 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

0.90

Buy

1 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

873.62

Buy

968 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

1,740.32

Buy

1,923 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/12/2022

6,602.64

Buy

7,216 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

01/12/2022

N/A

Borrow

76,835 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

44.84

Buy

49 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

21,673.36

Buy

23,558 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

20,320.87

Buy

22,454 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

2,453.64

Buy

2,667 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

916.32

Buy

996 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

10,467.92

Buy

11,696 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

2,035.67

Buy

2,237 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

1,775.08

Buy

1,919 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

14,728.76

Buy

16,097 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

2,411.32

Buy

2,621 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

2,958.15

Buy

3,198 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

28.37

Buy

31 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

6,308.44

Buy

6,857 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

1,695.07

Buy

1,873 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

1,428.32

Buy

1,561 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

6,535.29

Buy

7,302 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

7,708.88

Buy

8,425 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

1,739.42

Buy

1,901 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

48.50

Buy

53 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/13/2022

186.66

Buy

204 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

14.64

Buy

16 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

5,326.80

Buy

5,790 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

1,486.35

Buy

1,620 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

3,957.15

Buy

4,278 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

1,164.80

Buy

1,273 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

315.56

Buy

343 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

1,627.79

Buy

1,779 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

21,242.80

Buy

23,090 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

1,153.88

Buy

1,268 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

12,645.30

Buy

13,820 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

256.20

Buy

280 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

8,346.24

Buy

9,072 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/14/2022

5,143.72

Buy

5,591 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

3,829.28

Buy

4,208 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

20,890.44

Buy

22,707 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

8,600.22

Buy

9,503 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

6,458.27

Buy

7,097 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

21,586.68

Buy

23,592 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

6,734.11

Buy

7,441 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

6,382.96

Buy

6,938 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

520.55

Buy

580 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

330.33

Buy

363 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

3,098.19

Buy

3,386 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

32,790.64

Buy

35,642 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

11.04

Buy

12 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

56,722.68

Buy

61,992 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

1,633.28

Buy

1,785 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

895.70

Buy

987 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/17/2022

1,996.48

Buy

2,176 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

6.44

Buy

7 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

821.73

Buy

903 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

756.65

Buy

818 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

1,150.70

Buy

1,244 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

522.56

Buy

568 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

37,859.64

Buy

41,604 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

1,020.28

Buy

1,109 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

24,225.44

Buy

26,332 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

15,349.28

Buy

16,684 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

5,964.36

Buy

6,483 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

914.83

Buy

989 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/18/2022

3,347.99

Buy

3,659 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/19/2022

974.39

Buy

1,062 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

01/19/2022

2,050.52

Buy

2,241 Ordinary Shares

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Perenti Global Limited published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 03:51:06 UTC.


© Publicnow 2022
All news about PERENTI GLOBAL LIMITED
04/28PERENTI GLOBAL : Becoming a substantial holder from MS
PU
04/26PERENTI GLOBAL : Ceasing to be a substantial holder from MS
PU
04/22Fitch Upgrades Perenti to 'BB+'; Outlook Stable
AQ
04/21PERENTI GLOBAL : Change in substantial holding from MS
PU
04/18PERENTI GLOBAL : Change in substantial holding from MS
PU
04/11PERENTI GLOBAL : Becoming a substantial holder from MUFG
PU
03/29PERENTI GLOBAL : Ceasing to be a substantial holder from MS
PU
02/27Perenti Global Limited Appoints Craig Laslett as Non-Executive Director
CI
02/21Perenti Global Swings to Profit in Six Months to December 2021; Shares Decline 7%
MT
02/21TRANSCRIPT : Perenti Global Limited, H1 2022 Earnings Call, Feb 22, 2022
CI
More news
Financials
Sales 2022 2 384 M 1 691 M 1 691 M
Net income 2022 49,8 M 35,3 M 35,3 M
Net Debt 2022 642 M 456 M 456 M
P/E ratio 2022 10,0x
Yield 2022 -
Capitalization 498 M 353 M 353 M
EV / Sales 2022 0,48x
EV / Sales 2023 0,48x
Nbr of Employees 9 000
Free-Float 83,6%
Chart PERENTI GLOBAL LIMITED
Duration : Period :
Perenti Global Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends PERENTI GLOBAL LIMITED
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBearishNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 4
Last Close Price 0,71 AUD
Average target price 1,03 AUD
Spread / Average Target 45,7%
EPS Revisions
Managers and Directors
Mark Alexander John Norwell Chief Executive Officer, MD & Director
Peter John Bryant Chief Financial Officer
Robert James Cole Non-Executive Chairman
Joshua Bovell Chief Information Officer
Andrew G. Broad Chief Operating Officer-Australia
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
PERENTI GLOBAL LIMITED-24.32%352
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.-7.73%1 811
FLSMIDTH & CO. A/S-22.06%1 530
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC.43.34%762
IMDEX LIMITED-16.61%694
MACA LIMITED-2.44%195