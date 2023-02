Financials EUR USD Sales 2023 12 128 M 12 962 M 12 962 M Net income 2023 2 441 M 2 609 M 2 609 M Net Debt 2023 9 204 M 9 837 M 9 837 M P/E ratio 2023 21,2x Yield 2023 2,38% Capitalization 51 479 M 55 017 M 55 017 M EV / Sales 2023 5,00x EV / Sales 2024 4,73x Nbr of Employees 19 480 Free-Float 75,7% Chart PERNOD RICARD Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends PERNOD RICARD Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 25 Last Close Price 198,05 € Average target price 217,93 € Spread / Average Target 10,0% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Alexandre Ricard Chairman & Chief Executive Officer Hélène de Tissot EVP-Finance, IT & Operations Anne-Marie Poliquin General Counsel & Compliance Officer Ian Gallienne Independent Director Kory Beth Sorenson Independent Director Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) PERNOD RICARD 7.78% 55 017 DIAGEO PLC -2.22% 97 120 BROWN-FORMAN CORPORATION -0.05% 31 451 THAI BEVERAGE -5.11% 12 228 RÉMY COINTREAU 6.92% 9 084 EMPERADOR INC. 1.46% 5 987