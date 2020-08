Petróleo Brasileiro S A Petrobras : Carta Anual de Governança Corporativa 0 08/28/2020 | 08:10pm EDT Send by mail :

Mensagem do Conselho de Administração.......................... 03 Identificação geral..................................................... 05 1. Breve histórico...................................................... 06 2. Principais atividades............................................... 07 3. Interesse público................................................... 33 4. Política de preços.................................................. 35 5. Controles internos.................................................. 35 6. Gestão de riscos.................................................... 41 7. Fatores de risco..................................................... 45 8. Principais resultados............................................... 47 9. Governança corporativa........................................... 52 10.Composição e remuneração da administração................. 60 Governança corporativa........................................... 52 10.Composição e remuneração da administração................. 60 2 Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Petrobras - Mensagem do Conselho de Administração O ano de 2019 foi de muitos desafios e conquistas para a Petrobras e ficará marcado pela implementação de uma nova estratégia, sustentada por cinco pilares: maximização do retorno sobre o capital empregado, redução do custo do capital, busca incessante por custos baixos, meritocracia e respeito às pessoas e ao meio ambiente e foco na segurança das operações. Em 2019, registramos lucro líquido recorde em nossa história (R$ 40,137 bilhões), o que representou crescimento de 55,7% em relação ao ano anterior. Concretizamos, nos últimos anos, avanços significativos na governança corporativa e nos sistemas de integridade, compliance e controles internos da Companhia. Adotamos rigorosos padrões de ética e integridade e um conjunto de iniciativas que reforçam nosso propósito, nossos valores e nosso compromisso com a melhoria contínua e alinhamento às melhores práticas do mercado. Entendemos que desenvolver uma cultura de integridade forte significa mais do que estabelecer normas e procedimentos. Significa desenvolver um senso de responsabilidade comum, estimular a reflexão e a compreensão de cada um sobre a importância de suas atitudes, atos e escolhas cotidianas para a sustentabilidade e perenidade da Companhia. Para isso, reforçamos e valorizamos uma conduta íntegra e ética, conjugada com o alto desempenho. Recentemente, demos mais um passo para o fortalecimento da nossa cultura de integridade com a aprovação do nosso novo Código de Conduta Ética. O documento tem como objetivo nos auxiliar a agir e tomar decisões da forma correta, descrevendo compromissos e comportamentos esperados de todos os que representam e colaboram com a Petrobras. Nossos valores e princípios são inegociáveis. Por isso, temos o dever de proteger a Companhia daqueles que porventura escolherem o caminho errado. Essa atitude gera valor para todos: colaboradores, investidores, parceiros e para a sociedade. Para isso, praticamos um conjunto consistente de ações que reforçam a prevenção, a detecção e a correção de comportamentos que não condizem com a nossa forma de atuar, como fraude e corrupção. Por meio dessas ações, temos criado condições para que os eventos dos quais fomos vítimas não se repitam e que nossas decisões sejam cada vez mais seguras. Nossos objetivos, com o fortalecimento dessas práticas, são: mitigar riscos, evitando o desvio de recursos, que devem ser alocados na atividade produtiva; fortalecer nossa imagem e reputação e, consequentemente, nossa credibilidade; melhorar a percepção de risco por parte de parceiros e agências de rating, potencializando os investimentos; contribuir para que as pessoas se sintam mais seguras para a tomada de decisão, com reflexos positivos, principalmente, para nossos colaboradores e investidores; propiciar à Petrobras sustentabilidade e resiliência; e aprimorar o ambiente de negócios dos países em que atuamos. 3 Temos a convicção de que ética e integridade são compromissos de todos e devemos estar conscientes da nossa responsabilidade ao desempenhar nossas atividades, entendendo a relevância de nossas atitudes para a perenidade do nosso negócio. nosso dever sempre fazer o que é certo. Agir estritamente de acordo com o interesse da Companhia, conhecendo e seguindo nossas normas e procedimentos, participando dos treinamentos e utilizando nosso Canal de Denúncia para comunicar indícios de desvios éticos. Nesse contexto, ao patrocinar as ações de governança e compliance, nossa Alta Administração tem papel fundamental, o de liderar pelo exemplo, promovendo, dessa maneira, o engajamento dos demais gestores da Companhia e do conjunto dos nossos colaboradores. A mensagem do topo deve ser uma só: o fortalecimento da nossa cultura de integridade é um caminho sem volta. Investimos e continuaremos a investir em ações de integridade, porque acreditamos no valor e na importância desse investimento para a Companhia e para todos os nossos públicos de interesse. Esse compromisso se torna ainda mais importante nos dias de hoje, quando nos defrontamos com um cenário global de alta complexidade e incerteza. Com a pandemia da Covid-19, o mundo vive a sua maior emergência sanitária dos últimos 100 anos e as empresas de óleo e gás também enfrentam uma crise sem precedentes, por conta da volatilidade na demanda e nos preços do petróleo. O que vivemos hoje tem o potencial de impactar o futuro de todos nós e nosso papel é fundamental para preservar a geração de valor da Companhia. Procuramos responder rapidamente aos desafios impostos pela pandemia, priorizando, inicialmente, a preservação da saúde de nossos empregados e a saúde financeira da Companhia. Simultaneamente ao emprego de medidas emergenciais, estamos trabalhando para assegurar que a Petrobras saia muito mais forte após essa crise. Como em qualquer tempestade, é preciso que o barco faça ajustes em sua rota, mas permaneça firme em sua trajetória para chegar ao seu destino. A Petrobras já venceu várias crises e vencerá mais essa. Para atingir esse objetivo é fundamental prosseguir na execução da estratégia de longo prazo, enriquecida pelas lições aprendidas nessa crise, que nos ajudarão a operar com mais eficiência e menores custos. Continuamos a trabalhar com coragem e otimismo, confiantes de que com a contribuição de nossos profissionais de elevada competência, níveis diferenciados de governança corporativa e compliance e ativos de classe mundial, a Petrobras se transformará numa empresa cada vez mais forte e geradora de valor. Em 2020, mais uma vez, nossa energia terá que se reinventar! Vamos continuar monitorando o cenário, de forma a garantir que a Petrobras continue fornecendo a energia que contribui para movimentar a nossa sociedade. Apresentamos aqui a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Petrobras, exercício 2019. Conselho de Administração da Petrobras 4 Identificação geral Em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e com o artigo 13, incisos I e VIII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras referente ao exercício social de 2019. As informações contidas neste documento constam do Formulário de Referência, disponível no sítio eletrônico da Companhia. CNPJ/MF nº 33.000.167/0001-01. NIRE 33.300032061 Sede: Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro, RJ Tipo de estatal: sociedade de economia mista. Holding Acionista controlador: União Federal Tipo societário: sociedade por ações Tipo de capital: capital aberto Abrangência de atuação: internacional Setor de atuação: petróleo, gás natural e energia Diretora Executiva Financeira e de Relacionamento com Investidores: Andrea Marques de Almeida. Tel.: (021) 3224-2401.E-mail:dfinri@petrobras.com.br. Auditores independentes: KPMG Auditores Independentes. Responsável técnico: Marcelo Gavioli. Tel.: (21) 2207-9000.E-mail:mgavioli@kpmg.com.br. Prestação de serviços: início em 2017. Sucedeu a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que foi a auditora independente da Companhia no período de 2012 a 2016. Conselheiros de Administração subscritores: Eduardo Bacellar Leal Ferreira - Presidente do Conselho. CPF 265.598.977-53 Roberto da Cunha Castello Branco - Presidente da Petrobras. CPF 031.389.097-87 João Cox Neto. CPF 239.577.781-15 Omar Carneiro da Cunha Sobrinho. CPF 832.328.697-34 Paulo Cesar de Souza e Silva. CPF 032.220.118-77 Ruy Flaks Schneider. CPF 010.325.267-34 Nivio Ziviani. CPF 072.302.576-20 Leonardo Pietro Antonelli. CPF 010.584.087-47 Marcelo Mesquita de Siqueira Filho. CPF 951.406.977-34 Rodrigo de Mesquita Pereira. CPF 091.622.518-64 Presidente e Diretores Executivos subscritores: Roberto da Cunha Castello Branco - Presidente da Petrobras. CPF 031.389.097-87 Andrea Marques de Almeida - Diretora Executiva Financeira e de Relacionamento com Investidores. CPF 014.701.357-79 Marcelo Barbosa de Castro Zenkner - Diretor Executivo de Governança e Conformidade. CPF 874.242.746-00 Carlos Alberto Pereira de Oliveira - Diretor Executivo de Exploração e Produção. CPF 539.638.907-97 Rudimar Andreis Lorenzatto - Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção. CPF 405.086.250-68 Anelise Quintão Lara - Diretora Executiva de Refino e Gás Natural. CPF 471.911.476-87 André Barreto Chiarini - Diretor Executivo de Comercialização e Logística. CPF 023.380.737-38 Nicolás Simone - Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação. CPF 231.136.328-03 Roberto Furian Ardenghy - Diretor Executivo de Relacionamento Institucional. CPF 331.581.500-34 Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020* * Versão originalmente aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras em 26/08/2020. 5 1. Breve histórico A Petrobras foi constituída em 1953, a fim de conduzir as atividades correlatas à indústria de petróleo e gás natural pelo governo brasileiro. A Companhia começou suas operações em 1954 e durante aproximadamente 40 anos conduziu com exclusividade as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural e de refino de petróleo no Brasil. Como parte de uma reforma abrangente na regulamentação da indústria de petróleo e gás, o Congresso brasileiro aprovou uma emenda à Constituição Federal do Brasil, em 1995, a fim de autorizar o governo brasileiro a contratar qualquer empresa privada ou estatal para realizar atividades de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de óleo, gás natural e derivados. Em 6 de agosto de 1997, o governo promulgou a Lei n° 9.478 (Lei do Petróleo) que estabeleceu um sistema regulamentar com base em concessões, cancelou o direito exclusivo da Petrobras de conduzir atividades de petróleo e gás e permitiu a concorrência em todos os aspectos da indústria no Brasil. Desde então, a Companhia opera em um ambiente desregulamentado e competitivo. A Lei do Petróleo também criou uma agência reguladora independente e vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para regular a indústria do petróleo, gás natural e combustíveis renováveis no Brasil e promover um ambiente competitivo para o setor. Em 2 de janeiro de 2002, o Brasil desregulou os preços do petróleo, derivados de petróleo e gás natural. A nova fronteira exploratória descoberta na camada pré-sal, levou o governo brasileiro a promulgar, em 2010, três leis que constituíram o novo marco regulatório para a exploração e a produção de petróleo e gás natural em áreas não licitadas do pré-sal (Novo Marco Regulatório: as Leis nº 12.276/10 (Cessão Onerosa), 12.351/10 (Partilha de Produção) e 12.304/10 (Pré-Sal Petróleo S.A - PPSA). As Leis do Novo Marco Regulatório não alteram os termos dos contratos de concessão já firmados, que cobrem aproximadamente 28% da área mapeada do pré-sal. Em 2016, o governo brasileiro promulgou as Leis: (i) nº 13.303, que dispõe sobre o estatuto jurídico, dentre outras, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da União Federal e nº 13.365, que dispõe sobre a faculdade (e não mais obrigatoriedade) da Companhia atuar como operadora e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção, de que trata a Lei 12.351/10. Com a promulgação de tais diplomas legais, o ambiente regulatório que afeta a Companhia, notadamente no que tange à sua governança e suas atividades, ganha novos contornos. As ações ordinárias e preferenciais da Companhia são negociadas na bolsa de valores B3 desde 1968. A Petrobras foi constituída como empresa estatal, de acordo com a Lei no 2004, de 3 de outubro de 1953 (posteriormente revogada pela Lei nº 9.478, de 1997), e a maioria do seu capital votante deve pertencer à União Federal. Em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, a União Federal possuía 28,67% do capital social total da Companhia e 50,26% do capital votante. A Petrobras opera através de subsidiárias, joint ventures e empresas associadas estabelecidas no Brasil e em outros países. Para mais informações sobre o nosso histórico e legislação pertinente, ver itens 6.3 e 7.5 do Formulário de Referência, disponível no site de Relações com Investidores da Petrobras, no endereço: https://www.investidorpetrobras.com.br/ pt/resultados-e-comunicados/relatorios- anuais#formulario-de-referencia. 6 2. Principais atividades A Petrobras é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo. Em 2019, os campos operados pela Companhia produziram 93,64% do petróleo e gás natural do Brasil, conforme dados da ANP. Em decorrência dos quase 50 anos atuando nas bacias marítimas brasileiras, a Companhia desenvolveu um conhecimento técnico especial na exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, se tornando líder mundial nesse segmento, segundo dados de produção de óleo e gás disponibilizados no serviço "Company Benchmark Tool", da consultoria independente Woodmackenzie. A maior parte das reservas domésticas provadas da Companhia estão em campos grandes e contíguos nas bacias offshore de Campos e Santos, o que lhe permite obter benefícios de uma produção em larga escala, otimizando sua infraestrutura e controlando os custos de exploração, desenvolvimento e produção. A Companhia também atua nos mercados de refino, transporte e comercialização, possuindo e operando 14 refinarias, incluindo uma unidade de processamento de xisto, responsáveis pela maior parte da capacidade de refino no Brasil, que está concentrada na região Sudeste, onde se encontram os mercados mais populosos e industrializados do país e adjacente às principais fontes de petróleo e gás natural nas bacias de Campos e Santos. Além disso, a Companhia atua na geração de energia, na atividade de biocombustíveis, petroquímica e nos negócios de distribuição, por meio de participações em algumas empresas. No exterior, a Companhia está presente nos seguintes continentes e países: América do Sul (Argentina, Bolívia, Colômbia e Uruguai), América do Norte (Estados Unidos e México, até março de 2019), África (Nigéria, até janeiro de 2020), Europa (Holanda e Reino Unido) e Ásia (Singapura). Todavia, alinhada à sua estratégia de foco nas oportunidades em águas profundas e ultraprofundas no Brasil, desde 2012, a Companhia vem reduzindo substancialmente a sua atividade internacional, com a venda de ativos e empresas, com base na sua gestão ativa de portfólio. Segue abaixo uma breve descrição das atividades desenvolvidas por continente: Na América do Sul: (i) exploração e produção de óleo e gás (Argentina, Bolívia e exploração na Colômbia) e (ii) produção, distribuição e comercialização de produtos e serviços (Colômbia e Uruguai). Além desses países, a Companhia continua presente no Chile e Paraguai, por meio de contrato de licenciamento de marcas Petrobras, em decorrência da venda de seus ativos nesses países. Na América do Norte: produção de petróleo e gás por meio de uma joint venture nos Estados Unidos, comercialização de petróleo, derivados e GNL. Até março de 2019, a Companhia possuía contratos de serviços de exploração e produção no México e, até abril do mesmo ano, operações de refino nos Estados Unidos. Na África: até janeiro de 2020, atividades de exploração e produção de óleo e gás na Nigéria, por meio de uma joint venture - Petrobras Oil&Gas B.V (PO&G B.V.) Na Europa: a Companhia possui subsidiárias no (i) Reino Unido - Petrobras Europe Limited (PEL), trading da Petrobras, sediada em Londres, responsável pela inteligência de mercado e suporte na comercialização de petróleo, derivados, gás natural, derivativos, shipping e operação de navios para o mercado europeu e africano e (ii) Holanda Petrobras Global Trading B.V (PGT BV), localizada em Roterdã, onde são realizadas atividades de trading , com o desdobramento de estratégias comerciais e financeiras da Petrobras. 7 Na Ásia, a presença da Companhia se destina a atuar nesse mercado estratégico, visando novas oportunidades de negócios por meio de seu escritório de representação em Singapura, realizando atividades de trading de petróleo e derivados para a China, a Índia, o Sudeste da Ásia e o Oriente Médio, por meio da Petrobras Singapore Private Limited (PSPL). Informações sobre segmentos operacionais a) Produtos e serviços comercializados Em decorrência dos desinvestimentos ocorridos em 2019, da estratégia de reposicionamento do seu portfólio previsto no Plano Estratégico 2020-2024, aprovado em 27 de novembro de 2019, bem como da materialidade dos negócios remanescentes, a Companhia reavaliou a apresentação dos negócios de distribuição e de biocombustíveis, que passaram a ser incluídos no "Corporativo e outros negócios". Desta forma, os negócios da Companhia estão divididos em três principais segmentos: Exploração e Produção (E&P) Abrange as atividades de exploração, desenvolvimento da produção e produção de petróleo, LGN (líquido de gás natural) e gás natural no Brasil e no exterior, objetivando atender, prioritariamente, as refinarias do país e atuando também de forma associada com outras empresas em parcerias, além das participações societárias em empresas desse segmento no exterior. Refino, Transporte e Comercialização (Refino) Contempla as atividades de refino, logística, transporte, aquisição e exportação de petróleo bruto, assim como a compra e venda de produtos derivados do petróleo e etanol, no Brasil e no exterior. Adicionalmente, esse segmento inclui a área de petroquímica, que compreende investimentos em sociedades do setor petroquímico, a exploração e processamento de xisto. Gás & Energia (G&E) Contempla as atividades de logística, comercialização de gás natural e energia elétrica, transporte e comercialização de gás natural liquefeito (GNL), geração de energia através de usinas termelétricas, bem como participação em sociedades transportadoras e distribuidoras de gás natural no Brasil e no exterior. Nesse segmento, também são incluídos os resultados de operações de processamento de gás natural e produção de fertilizantes da Companhia. Além disso, a classificação "Corporativo e outros negócios" inclui as atividades que não são atribuídas aos segmentos de negócio, principalmente aqueles relacionadas à gestão financeira corporativa, despesas gerais corporativas e outras despesas, provisões relacionadas ao acordo da class-action e despesas atuariais relacionadas aos planos de pensão e assistência médica oferecidos para empregados aposentados e seus dependentes. Essa classificação também compreende biocombustíveis e negócios de distribuição. Os negócios de biocombustíveis abrangem as atividades de produção de biodiesel e seus coprodutos e etanol. Os negócios de distribuição cobrem a participação acionária na BR Distribuidora e os negócios de distribuição de derivados de petróleo na América do Sul. 8 Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia Exercício social encerrado em (valores em milhões de reais) Segmento 31/12/2019 % 31/12/2018 (2) % 31/12/2017 % E&P 199.429 38 191.546 37 134.737 28 Refino 266.613 52 269.138 53 214.067 45 G&E 45.252 9 44.926 9 39.549 8 CORP & OUTROS 4.802 1 6.331 1 88.732 19 RECEITA AGREGADA 516.096 100 511.941 100 477.085 100 ELIMINAÇÕES (1) (213.851) (201.686) (193.390) CONSOLIDADO 302.245 310.255 282.695 Correspondem às operações internas entre os nossos segmentos de negócio, as quais são eliminadas quando da elaboração das nossas demonstrações financeiras consolidadas. O período de 2018 está sendo reapresentado conforme pronunciamento contábil "CPC 31 - Ativo não circulante mantido para venda e operações descontinuadas", devido à operação descontinuada relativa à BR Distribuidora, vide seção 10.3 do Formulário de Referência e nota explicativa 30 das demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2019. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia Exercício social encerrado em (valores em milhões de reais) Segmento 31/12/2019 % 31/12/2018 (2) % 31/12/2017 (2) % E&P 49.854 107 44.177 155 22.453 5.517 Refino 3.548 8 8.246 29 13.510 3.318 G&E 16.813 36 2.171 8 6.113 1.502 CORP & OUTROS (23.639) (51) (26.151) (92) (41.669) (10.239) LUCRO/PREJUÍZO 46.576 100 28.443 100 407 100 ELIMINAÇÕES (1) (5.606) (1.745) (853) CONSOLIDADO 40.970 26.698 (446) Correspondem às operações internas entre os nossos segmentos de negócio, as quais são eliminadas quando da elaboração das nossas demonstrações financeiras consolidadas. O período de 2018 está sendo reapresentado conforme pronunciamento contábil "CPC 31 - Ativo não circulante mantido para venda e operações descontinuadas", devido à operação descontinuada relativa à

BR Distribuidora, vide seção 10.3 do Formulário de Referência e conforme nota explicativa 30 das demonstrações financeiras consolidadas. 9 Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais Exploração e Produção O segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil (E&P) é o componente mais expressivo do portfólio da Petrobras e está focado em exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, em terra e no mar, de maneira segura e rentável. Atualmente, as atividades da Petrobras estão focadas principalmente em águas profundas e ultraprofundas de petróleo no Brasil, representando 87% da produção total da Companhia em 2019. A Petrobras também possui atividades em campos maduros em águas rasas e em terra, além de estar presente no exterior. Com relação aos ativos de E&P da Companhia, 92% estão no Brasil e representam 98% de nossa produção global e 99% de nossas reservas de petróleo e gás natural. No Brasil, a União Federal é a proprietária das jazidas de petróleo, mas as empresas e os consórcios podem extrair e explorar esse petróleo mediante pagamento de várias formas, como royalties. As formas de pagamento variam de acordo com o modelo regulatório aplicado. Existem três modelos regulatórios no Brasil: Concessão, Cessão Onerosa e Partilha de Produção. O modelo de Concessão era o único até 2010, quando o governo federal brasileiro promulgou leis estabelecendo o regime de Cessão Onerosa e de Partilha de Produção no polígono do pré-sal. As rodadas de licitações realizadas pela Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP) são o principal processo de aquisição de direitos sobre os blocos exploratórios. A outra forma é por meio de aquisição dos direitos de concessão detidos por outras empresas (farm-in). Vale observar que no caso dos blocos ofertados sob o regime de Partilha de Produção, a Petrobras possui o direito de preferência para atuar como operadora, com no mínimo 30% de participação nos consórcios, garantindo-lhe acesso às áreas do polígono do pré-sal. Ao final de 2019, dos 430 ativos em exploração e produção que a Companhia possui, incluindo 132 joint ventures com outras empresas de petróleo e gás, 406 estão sob regime de Concessão, 14 são contratos de Partilha de Produção e 10 são regulados por contratos de Cessão Onerosa. Como a maioria das grandes empresas de petróleo e gás, a Petrobras opera em parcerias usando consórcios na exploração de blocos e na produção de campos de petróleo, principalmente em águas ultraprofundas no Brasil. Segundo os dados do Boletim Mensal de Produção da ANP publicados em 2019, os campos operados pela Petrobras produziram 93,64% da produção total de óleo e gás natural no Brasil. Outras operadoras são Equinor Brasil (1,74%), Shell Brasil (1,29%) e Total E&P do Brasil (0,88%), além de mais 38 empresas operadoras que respondem por 2,5% da produção. Em 31 de dezembro de 2019, considerando exclusivamente os direitos da Petrobras nos consórcios, a Companhia pode explorar e produzir petróleo e gás no Brasil em uma área de 59.363 km², dos quais 21% estão em terra e 79% no mar. Cerca de 28% dessa área está desenvolvida, e 72% estão na fase exploratória ou de desenvolvimento. polígono do pré-sal, região na qual novas áreas exploratórias só podem ser outorgadas no regime de partilha de produção, ocupa uma área de aproximadamente 150 mil km², nos quais a Companhia possui o direito de exploração e produção sobre 16% da área total (cerca de 24 mil km²). Em 2019, os investimentos em E&P totalizaram US$ 25,1 bilhões. Excluindo o pagamento dos bônus de aquisição de novas áreas nas rodadas de licitações realizadas em 2019, esse montante é de US$ 8,4 bilhões. As principais características, por atividade em que a Companhia atua neste segmento, estão descritas abaixo: 10

