Pexip : AGM Document

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL-FORSAMLING I PEXIP HOLDING ASA

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN PEXIP HOLDING ASA

Ordinær generalforsamling i Pexip Holding ASA ble An annual general meeting of Pexip Holding ASA wasavholdt den 21. april 2022 kl. 17:00.

held at 17:00 CET on April 21, 2022.

Styrets leder ønsket alle velkommen og General Counsel Beate Nygårdshaug åpnet generalforsamlingen. En liste over møtende aksjonærer og fullmakter ble utarbeidet og er vedlagt protokollen.

The chair of the Board welcomed all shareholders, and General Counsel Beate Nygårdshaug formally opened the general meeting. A list of attending shareholders and proxies was made and is attached these minutes.

Følgende saker ble behandlet:

The following items were addressed:

1.

VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

1.

ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Generalforsamlingen velger General Counsel Beate S. "The general meeting elects General Counsel Beate S.

Nygårdshaug til å lede møtet. Generalforsamlingen velger Nygårdshaug to chair the meeting. The general meeting Dag S. Kaada til å undertegne protokollen sammen med elects Dag S. Kaada to co-sign the minutes together withstyrets leder Michel Sagen".

Michel Sagen, chair of the Board".

2.

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2.

APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Innkallingen og agendaen godkjennes".

"The notice and agenda are approved."

3.

GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2021

3.

APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR 2021

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap "The general meeting approves the Board's report and theog styrets beretning for 2021".

company's financial statements for 2021."

4.

GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR 4.

APPROVAL OF AUDITOR REMUNERATION

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til honorar til revisor for 2021."

"The general meeting approves the Board's proposal for the auditor's fee for 2021."

5. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET,

REVISJONSUTVALGET OG VALGKOMITEEN

5.

APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS, AUDIT COMMITTEE AND THE NOMINATION COMMITTEE

5.1

Godkjennelse av honorar til styret

5.1 Approval of remuneration to the Board

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til "The general meeting approves the Nominationhonorarer til styret".

Committees proposal for remuneration to the Board."

5.2 Godkjennelse av honorar til revisjonsutvalget

5.2 Approval of remuneration to Audit Committee

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til "The general meeting approves the Nominationhonorarer til revisjonsutvalget".

Committees proposal for remuneration to the Audit Committee. "

5.3 Godkjennelse av honorar til valgkomiteen

5.3 Approval of remuneration to Nomination Committee

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til "The general meeting approves the Nominationhonorarer til valgkomiteen".

Committees proposal for remuneration to the Nomination Committee. "

6.

VALGKOMITÉ

6.

NOMINATION COMMITTEE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Dag S. Kaada gjenvelges som leder av Selskapets "Dag S. Kaada is re-elected as chair of the Company's valgkomité, og hver av Oddvar Fosse og Aril Resen Nomination Committee, and each of Oddvar Fosse and Aril gjenvelges som medlemmer av komiteen, alle for en periode Resen are re-elected as members of the committee, all for a

på ett år."

period of one year."

7.

STYREVALG

7.

BOARD APPOINTMENT

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Michel Sagen gjenvelges som leder av Selskapets styre, og Michel Sagen is re-elected as Chair of the Company's Board,Per Haug Kogstad og Irene Kristiansen gjenvelges som and Per Haug Kogstad and Irene Kristiansen are re-elected styremedlemmer, alle for en periode på ett år. Kjell Skappel as Board members, all for a period of one year. Kjell Skappel velges som nestleder av Selskapets styre og Marianne is elected as Vice-Chair and Marianne Wergeland Jenssen Wergeland Jenssen gjenvelges som styremedlem, begge for is re-elected as Board member, both for a period of two en periode på to år. Phillip Austern and Asta Ellingsen years. Phillip Austern and Asta Ellingsen Stenhagen are Stenhagen velges som nye styremedlemmer for en periode elected as new Board members for a period of two years." på to år."

8.

REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING, JF. 8.

REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE PURSUANT TO SECTION 3-3B OF THE NORWEGIAN ACCOUNTING ACT

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Generalforsamlingen støtter selskapets rapport om "The general meeting endorses the Company's report oneierstyring og selskapsledelse for regnskapsåret 2021."corporate governance for the financial year 2021."

9.

RETNINGSLINJER OG RAPPORT FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR LEDENDE ANSATTE

9.

REMUNERATION GUIDELINES AND FOR SENIOR EXECUTIVES

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Retningslinjene i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og "The remuneration guidelines pursuant to Section 6-16a oftilhørende forskrift godkjennes."

the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and ancillary regulations are approved."

"Rapporten etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrifter er godkjent".

"The remuneration report pursuant to Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and ancillary regulations are endorsed".

10. GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE

AKSJER

10. GENERAL BOARD AUTHORIZATION TO

ISSUE SHARES

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om fornyet The general meeting passed the following resolutionstyrefullmakt:

on renewed board authorization:

(i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 310 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer. (i) The Board is authorized to increase the share capital by a maximum amount of NOK 310,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

(ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

(ii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

(iii) Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.

(iii)The authorization is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until June 30, 2023.

(iv) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5. (iv) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from, cf the Public Companies Act sections 10-4 and 10-5.

(v) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet, og i forbindelse med oppkjøp og fusjoner. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17. (v) This authorization may be used in connection with (i) capital raisings for the financing of the company's business; and (ii) in connection with acquisitions and mergers. The authorization can be used in situations described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.

(vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon. (vi) The authorization covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Public Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.

(vii) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

(vii) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.

11. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I

FORBINDELSE MED ANSATTEOPSJONER OG INCENTIVPROGRAMMER

11.

BOARD AUTHORIZATION TO ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH EMPLOYEE OPTIONS AND INCENTIVE PROGRAMS

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om fornyet The general meeting passed the following resolutionstyrefullmakt:

on renewed board authorization:

(i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 156 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer. (i) The Board is granted the authorization to increase the share capital by a maximum amount of NOK 156,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

(ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse. (ii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

(iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn

(iii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer

til 30. juni 2023.

than until June 30, 2023.

(iv) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5. (iv) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from, cf the Public Companies Act sections 10-4 and 10-5.

(v) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte eller styremedlemmer i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både individuelle og generelle. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17. (v) The authorization may only be used in connection with issuance of shares to the group's employees or board members in relation with option and incentive programs, both individual and general. The authorization can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.

(vi) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

(vi) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.

12. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE

AKSJER

12.

BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om fornyet The general meeting passed the following resolutionstyrefullmakt:

on renewed board authorization:

(i) Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 156 000. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene. (i) The Board is authorized to acquire shares in the company ("treasury shares") on behalf of the company with an aggregate nominal value of up to NOK 156,000. If the company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.

(ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 200. (ii) When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 200.

(iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17. (iii) The Board determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of. The authorization can be used in situations described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.

(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.