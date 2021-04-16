April 16 (Reuters) -
* CANADA PM TRUDEAU SAYS TORONTO IS STRUGGLING TO DEAL WITH
THIRD
WAVE OF COVID-19, FEDERAL GOV'T WILL DO WHATEVER IT TAKES TO
HELP
* ONTARIO HAS REACHED OUT FOR HELP, SO OTTAWA IS READY TO
DEPLOY
CANADIAN RED CROSS TO HELP PROVINCE'S MOBILE VACCINATION TEAMS -
PM TRUDEAU
* CANADA HAS SIGNED DEAL WITH PFIZER FOR 8 MILLION MORE
DOSES OF
ITS COVID-19 VACCINE, ALL TO BE DELIVERED BY END-JULY - PM
TRUDEAU
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Further company coverage: [ ]
(Reporting by David Ljunggren)