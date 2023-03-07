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PHAROL, SGPS S.A.

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PHAROL SGPS S A : informs about the 2022 Corporate Governance Report

03/07/2023 | 02:05pm EST
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CORPORATE GOVERNANCE REPORT

2022

CONTENTS

INTRODUCTION

8

PART I - INFORMATION ON SHAREHOLDER STRUCTURE, ORGANIZATION AND

CORPORATE GOVERNANCE

9

A.

SHAREHOLDER STRUCTURE

9

I.

CAPITAL STRUCTURE

9

CAPITAL STRUCTURE

9

RESTRICTIONS TO SHARE TRANSFERABILITY, SUCH AS CONSENT CLAUSES FOR DISPOSAL,

OR LIMITATIONS TO SHARE OWNERSHIP

9

NUMBER OF OWN SHARES, CORRESPONDING CAPITAL PERCENTAGE AND CORRESPONDING

VOTING RIGHTS PERCENTAGE

9

SIGNIFICANT AGREEMENTS INCLUDING CHANGE OF CONTROL CLAUSES

9

RENOVATION / REVOCATION OF DEFENSIVE MEASURES, IN PARTICULAR THOSE PROVIDING

FOR THE RESTRICTION OF THE NUMBER OF VOTES THAT MAY BE HELD OR EXERCISED BY A

SINGLE SHAREHOLDER

9

SHAREHOLDERS' AGREEMENTS OF WHICH THE COMPANY IS AWARE AND MIGHT LEAD TO

RESTRICTIONS IN THE TRANSFER OF SECURITIES OR VOTING RIGHTS

10

II.

SHAREHOLDINGS AND BONDS

10

OWNERS OF QUALIFIED HOLDINGS, PERCENTAGE OF CAPITAL AND VOTES ATTRIBUTABLE,

SOURCE AND CAUSES FOR ATTRIBUTION

10

NUMBER OF SHARES AND BONDS HELD BY THE MEMBERS OF THE MANAGEMENT AND

SUPERVISORY BODIES

11

SPECIAL POWERS OF THE MANAGEMENT BODY, NOTABLY AS REGARDS CAPITAL INCREASE

RESOLUTIONS

11

SIGNIFICANT COMMERCIAL RELATIONSHIPS BETWEEN OWNERS OF QUALIFIED HOLDINGS

AND THE COMPANY

11

B. CORPORATE BODIES AND COMMITTEES

12

I.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

12

IDENTIFICATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF THE GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS, COMMENCEMENT AND EXPIRATION OF TERM OF OFFICE

12

POSSIBLE LIMITATIONS ON VOTING RIGHTS

12

MAXIMUM PERCENTAGE OF VOTING RIGHTS THAT MAY BE EXERCISED BY A SINGLE

SHAREHOLDER OR BY SHAREHOLDERS CONNECTED TO THE FORMER THROUGH ANY OF THE

RELATIONSHIPS SET FORTH IN ARTICLE 20.1 OF THE PORTUGUESE SECURITIES CODE

14

SHAREHOLDER RESOLUTIONS WHICH, ACCORDING TO THE BYLAWS, CAN ONLY BE

ADOPTED WITH QUALIFIED MAJORITY, APART FROM THOSE LEGALLY PROVIDED FOR

15

II.

MANAGEMENT AND SUPERVISION

15

IDENTIFICATION OF THE CORPORATE GOVERNANCE MODEL

15

BYLAW RULES ON THE PROCEDURAL AND MATERIAL REQUIREMENTS FOR THE

APPOINTMENT AND REPLACEMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

16

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

16

EXECUTIVE AND NON-EXECUTIVE BOARD MEMBERS AND INDEPENDENCE CRITERIA

17

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND OTHER RELEVANT CURRICULUM ELEMENTS OF THE

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

18

FAMILY, PROFESSIONAL OR COMMERCIAL RELATIONSHIPS, FREQUENT AND SIGNIFICANT,

Report and consolidated accounts | 2022

2

OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS WITH OWNERS OF QUALIFIED HOLDINGS

ABOVE 2% OF THE VOTING RIGHTS

18

DISTRIBUTION OF POWERS AMONG THE VARIOUS CORPORATE BODIES, COMMITTEES

AND/OR DEPARTMENTS OF THE COMPANY

19

MANAGEMENT BODY

19

Board of Directors

19

Powers of the Chairman of the Board of Directors

21

Managing-Director

22

Powers of the Managing Director

22

SUPERVISORY BODIES

22

Fiscal Council

22

Statutory Auditor

24

COMMITTEES AND SUPPORTING STRUCTURES

Error! Bookmark not defined.

OPERATING RULES OF THE BOARD OF DIRECTORS

24

NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND DEGREE OF ATTENDANCE OF

EACH MEMBER

25

INDICATION OF THE CORPORATE BODIES EMPOWERED TO CARRY OUT THE PERFORMANCE

EVALUATION OF EXECUTIVE DIRECTORS

25

PRE-DETERMINED CRITERIA FOR THE PERFORMANCE EVALUATION OF EXECUTIVE

DIRECTORS

25

AVAILABILITY OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND INDICATION OF

FUNCTIONS EXERCISED SIMULTANEOUSLY IN OTHER COMPANIES, INSIDE AND OUTSIDE THE

GROUP, AND OTHER RELEVANT ACTIVITIES EXERCISED BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF

DIRECTORS

25

IDENTIFICATION OF THE COMMITTEES CREATED BY THE BOARD OF DIRECTORS

26

COMPOSITION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE AND/OR IDENTIFICATION OF MANAGING

DIRECTORS

26

DUTIES OF EACH COMMITTEE CREATED WITHIN THE BOARD OF DIRECTORS AND

SUMMARY OF THE ACTIVITIES DEVELOPED IN THE EXERCISE OF SUCH DUTIES

26

III. SUPERVISION

26

IDENTIFICATION OF THE SUPERVISORY BODY

26

COMPOSITION OF THE FISCAL COUNCIL

26

IDENTIFICATION OF THE MEMBERS OF THE FISCAL COUNCIL COMMITTEE CONSIDERED

INDEPENDENT UNDER ARTICLE 414,5 OF THE PORTUGUESE COMPANIES CODE

26

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND OTHER RELEVANT CURRICULUM ELEMENTS OF THE

MEMBERS OF THE FISCAL COUNCIL

27

OPERATING RULES OF THE FISCAL COUNCIL

27

NUMBER OF MEETINGS OF THE FISCAL COUNCIL AND DEGREE OF ATTENDANCE OF EACH

MEMBER

27

AVAILABILITY OF EACH MEMBER OF THE FISCAL COUNCIL AND INDICATION OF

FUNCTIONS EXERCISED SIMULTANEOUSLY IN OTHER COMPANIES, INSIDE AND OUTSIDE THE

GROUP, AND OTHER RELEVANT ACTIVITIES EXERCISED BY THE MEMBERS OF THE FISCAL

COUNCIL

27

PROCEDURES AND CRITERIA APPLICABLE TO THE INTERVENTION OF THE SUPERVISORY

BODY WHEN HIRING ADDITIONAL SERVICES FROM THE EXTERNAL AUDITOR

27

OTHER DUTIES OF THE SUPERVISORY BODIES

28

IV. STATUTORY AUDITOR (REVISOR OFICIAL DE CONTAS / ROC)

28

Report and consolidated accounts | 2022

3

IDENTIFICATION OF THE STATUTORY AUDITOR AND OF ITS REPRESENTING PARTNER....

28

NUMBER OF YEARS DURING WHICH THE STATUTORY AUDITOR PERFORMS DUTIES

CONSECUTIVELY IN THE COMPANY AND/OR GROUP

28

OTHER SERVICES RENDERED TO THE COMPANY BY THE STATUTORY AUDITOR

28

V.

EXTERNAL AUDITOR

28

IDENTIFICATION OF THE EXTERNAL AUDITOR AND OF ITS REPRESENTING PARTNER, AS

WELL AS THEIR RESPECTIVE REGISTRY NUMBER BEFORE THE CMVM

28

NUMBER OF YEARS DURING WHICH THE EXTERNAL AUDITOR AND ITS REPRESENTING

PARTNER PERFORM DUTIES CONSECUTIVELY IN THE COMPANY AND/OR GROUP

28

POLICY AND PERIOD FOR THE ROTATION OF THE EXTERNAL AUDITOR AND OF ITS

REPRESENTING PARTNER

28

CORPORATE BODY RESPONSIBLE FOR THE EVALUATION OF THE EXTERNAL AUDITOR AND

FREQUENCY FOR SUCH EVALUATION

29

SERVICES, OTHER THAN AUDITING SERVICES, PROVIDED BY THE EXTERNAL AUDITOR TO

THE COMPANY AND/OR ENTITIES IN A CONTROL RELATIONSHIP, AS WELL AS INDICATION OF

INETRNAL PROCEDURES FOR THE PURPOSES OF APPROVING THE HIRING OF THOSE SERVICES

AND REASONS FOR SUCH HIRING

29

INDICATION OF THE AMOUNT OF ANNUAL REMUNERATION PAID TO THE AUDITOR AND

OTHER INDIVIDUALS OR CORPORATIONS IN THE SAME NETWORK SUPPORTED BY THE COMPANY

AND OR BY CORPORATIONS IN A CONTROL OR GROUP RELATIONSHIP, AS WELL AS

SPECIFICATION OF THE PERCENTAGE OF EACH TYPE OF SERVICE

29

C. INTERNAL ORGANIZATION

29

I.

BYLAWS

29

RULES APPLICABLE TO AMENDMENT TO THE BYLAWS OF THE COMPANY

29

Constitutive quorum for the General Meeting of Shareholders

29

Resolution quorum for the General Meeting of Shareholders

29

II.

WHISTLEBLOWING

30

WHISTLEBLOWING

30

III. INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT

30

Internal Control System

30

PERSONS, BODIES OR COMMITTEES RESPONSIBLE FOR INTERNAL AUDITING AND/OR

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS

31

HIERARCHICAL AND/OR FUNCTIONAL DEPENDENCE RELATIONS VIS-À-VIS OTHER

CORPORATE BODIES OR COMMITTEES

31

OTHER FUNCTIONAL AREAS HAVING RISK CONTROL POWERS ROLE

32

MAIN ECONOMIC, FINANCIAL AND LEGAL RISKS TO WHICH THE COMPANY IS EXPOSED IN

THE CONDUCT OF ITS BUSINESS

32

RISK IDENTIFICATION, ASSESSMENT, MONITORING, CONTROL AND MANAGEMENT

PROCEDURE

34

Risk Management Procedure

34

Risk monitoring, control and management

35

MAIN ELEMENTS OF INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT SYSTEMS IMPLEMENTED

IN THE COMPANY IN CONNECTION WITH THE FINANCIAL INFORMATION DISCLOSURE PROCEDURE

36

IV. INVESTOR SUPPORT

36

INVESTOR SUPPORT OFFICE, COMPOSITION, DUTIES, INFORMATION PROVIDED BY THE

SAME AND CONTACT DETAILS

36

Report and consolidated accounts | 2022

4

REPRESENTATIVE FOR RELATIONS WITH THE MARKET

37

INFORMATION ON RESPONSE PROPORTION AND PERIOD TO INFORMATION REQUESTS

MADE DURING THE YEAR OR PENDING FROM PREVIOUS YEARS

38

V.

INTERNET WEBSITE

38

ADDRESS

38

LOCATION OF INFORMATION ON THE COMPANY NAME, ITS NATURE OF PUBLIC

COMPANY, REGISTERED OFFICE AND OTHER DATA PURSUANT TO ARTICLE 171 OF THE

PORTUGUESE COMPANIES CODE

38

LOCATION OF INFORMATION ON THE BYLAWS AND OPERATING RULES OF THE

CORPORATE BODIES AND/OR COMMITTEES

38

LOCATION OF INFORMATION ON THE IDENTITY OF THE MEMBERS OF THE CORPORATE

BODIES, THE REPRESENTATIVE FOR RELATIONS WITH THE MARKET, THE INVESTOR RELATIONS

OFFICE OR EQUIVALENT, THEIR DUTIES AND ACCESS DETAILS

38

LOCATION WHERE THE COMPANY MAKES AVAILABLE THE FINANCIAL STATEMENTS, WHICH

MUST BE ACCESSIBLE FOR FIVE YEARS AT LEAST, AS WELL AS A SCHEDULE OF CORPORATE

EVENTS, DISCLOSED AT THE BEGINNING OF EACH HALF-YEAR, INCLUDING, AMONG OTHERS,

GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS, DISCLOSURE OF THE ANNUAL, HALF-YEAR AND, IF

APPLICABLE, QUARTERLY FINANCIAL STATEMENTS

39

LOCATION WHERE THE COMPANY MAKES AVAILABLE NOTICES OF THE GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS AND ALL PREPARATORY AND SUBSEQUENT INFORMATION RELATED TO THE

SAME 39

LOCATION WHERE THE COMPANY MAKES AVAILABLE THE HISTORICAL COLLECTION WITH

THE RESOLUTIONS PASSED AT THE GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS, THE SHARE

CAPITAL THEREIN REPRESENTED AND THE VOTING RESULTS, REGARDING THE PREVIOUS THREE

YEARS 39

D. REMUNERATION

39

I.

COMPETENCE FOR DETERMINATION

39

COMPETENCE FOR THE DETERMINATION OF THE REMUNERATION OF CORPORATE BODIES,

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OR MANAGING DIRECTOR AND COMPANY OFFICERS 39

II.

COMPENSATION COMMITTEE

40

COMPOSITION OF THE COMPENSATION COMMITTEE, INCLUDING THE IDENTIFICATION OF

THE PERSONS OR CORPORATIONS HIRED TO SUPPORT IT AND INDEPENDENCE STATEMENT

REGARDING EACH OF ITS MEMBERS AND CONSULTANTS

40

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF THE MEMBERS OF THE COMPENSATION COMMITTEE IN

THE MATTER OF REMUNERATION POLICY

40

III. REMUNERATION STRUCTURE

40

DESCRIPTION OF THE REMUNERATION POLICY FOR THE MEMBERS OF THE MANAGEMENT

AND SUPERVISORY BODIES

40

INFORMATION ON HOW THE REMUNERATION IS STRUCTURED IN ORDER TO PERMIT THE

ALIGNMENT OF THE DIRECTORS' INTERESTS WITH LONG TERM INTERESTS OF THE COMPANY,

AS WELL AS HOW THE REMUNERATION IS BASED ON PERFORMANCE AND DISINCENTIVES

EXCESSIVE RISK TAKING

41

REFERENCE, IF APPLICABLE, TO THE EXISTENCE OF A VARIABLE COMPONENT OF THE

REMUNERATION AND INFORMATION ON THE WAY AS SUCH COMPONENT DEPENDS ON

PERFORMANCE EVALUATION

41

DEFERMENT OF PAYMENT OF THE VARIABLE COMPONENT OF THE REMUNERATION,

MENTIONING THE DEFERMENT PERIOD

41

CRITERIA ON WHICH THE ALLOCATION OF A VARIABLE REMUNERATION IN SHARES IS

BASED; EXECUTIVE DIRECTORS KEEPING ANY SHARES GRANTED THEM IN THE COMPANY; ANY

AGREEMENT EXECUTED AS TO SUCH SHARES, NOTABLY HEDGING OR RISK TRANSFER

AGREEMENTS, THE LIMIT THEREOF, AND THEIR RELATIONSHIP TO THE AMOUNT OF THE OVERALL

Report and consolidated accounts | 2022

5

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Disclaimer

Pharol SGPS SA published this content on 07 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2023 19:04:02 UTC.


© Publicnow 2023
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Sales 2021 - - -
Net income 2021 -2,36 M -2,52 M -2,52 M
Net cash 2021 17,7 M 18,9 M 18,9 M
P/E ratio 2021 -26,1x
Yield 2021 -
Capitalization 46,8 M 49,5 M 50,0 M
EV / Sales 2020 -
EV / Sales 2021 -
Nbr of Employees 7
Free-Float 72,1%
Chart PHAROL, SGPS S.A.
Duration : Period :
PHarol, SGPS S.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends PHAROL, SGPS S.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralBearish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Luís Maria Viana Palha da Silva Chairman & Managing Director
Maria do Rosário Amado Pinto Correia Independent Director
Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão Independent Director
Maria Leonor Martins Ribeiro Modesto Independent Director
Avelino Cândido Rodrigues Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
PHAROL, SGPS S.A.8.99%50
CHINA MOBILE LIMITED23.67%174 181
VERIZON COMMUNICATIONS-2.89%160 226
DEUTSCHE TELEKOM AG15.14%113 974
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION5.77%100 060
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED40.07%79 524