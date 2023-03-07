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PHAROL SGPS S A : informs about the 2022 Corporate Governance Report
CORPORATE GOVERNANCE REPORT
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CONTENTS
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INTRODUCTION
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8
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PART I - INFORMATION ON SHAREHOLDER STRUCTURE, ORGANIZATION AND
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CORPORATE GOVERNANCE
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A.
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SHAREHOLDER STRUCTURE
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9
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I.
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CAPITAL STRUCTURE
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9
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CAPITAL STRUCTURE
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9
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RESTRICTIONS TO SHARE TRANSFERABILITY, SUCH AS CONSENT CLAUSES FOR DISPOSAL,
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OR LIMITATIONS TO SHARE OWNERSHIP
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9
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NUMBER OF OWN SHARES, CORRESPONDING CAPITAL PERCENTAGE AND CORRESPONDING
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VOTING RIGHTS PERCENTAGE
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9
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SIGNIFICANT AGREEMENTS INCLUDING CHANGE OF CONTROL CLAUSES
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9
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RENOVATION / REVOCATION OF DEFENSIVE MEASURES, IN PARTICULAR THOSE PROVIDING
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FOR THE RESTRICTION OF THE NUMBER OF VOTES THAT MAY BE HELD OR EXERCISED BY A
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SINGLE SHAREHOLDER
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9
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SHAREHOLDERS' AGREEMENTS OF WHICH THE COMPANY IS AWARE AND MIGHT LEAD TO
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RESTRICTIONS IN THE TRANSFER OF SECURITIES OR VOTING RIGHTS
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10
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II.
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SHAREHOLDINGS AND BONDS
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10
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OWNERS OF QUALIFIED HOLDINGS, PERCENTAGE OF CAPITAL AND VOTES ATTRIBUTABLE,
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SOURCE AND CAUSES FOR ATTRIBUTION
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10
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NUMBER OF SHARES AND BONDS HELD BY THE MEMBERS OF THE MANAGEMENT AND
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SUPERVISORY BODIES
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11
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SPECIAL POWERS OF THE MANAGEMENT BODY, NOTABLY AS REGARDS CAPITAL INCREASE
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RESOLUTIONS
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11
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SIGNIFICANT COMMERCIAL RELATIONSHIPS BETWEEN OWNERS OF QUALIFIED HOLDINGS
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AND THE COMPANY
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11
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B. CORPORATE BODIES AND COMMITTEES
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12
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I.
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GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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12
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IDENTIFICATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF THE GENERAL MEETING OF
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SHAREHOLDERS, COMMENCEMENT AND EXPIRATION OF TERM OF OFFICE
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12
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POSSIBLE LIMITATIONS ON VOTING RIGHTS
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12
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MAXIMUM PERCENTAGE OF VOTING RIGHTS THAT MAY BE EXERCISED BY A SINGLE
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SHAREHOLDER OR BY SHAREHOLDERS CONNECTED TO THE FORMER THROUGH ANY OF THE
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RELATIONSHIPS SET FORTH IN ARTICLE 20.1 OF THE PORTUGUESE SECURITIES CODE
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14
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SHAREHOLDER RESOLUTIONS WHICH, ACCORDING TO THE BYLAWS, CAN ONLY BE
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ADOPTED WITH QUALIFIED MAJORITY, APART FROM THOSE LEGALLY PROVIDED FOR
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II.
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MANAGEMENT AND SUPERVISION
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15
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IDENTIFICATION OF THE CORPORATE GOVERNANCE MODEL
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15
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BYLAW RULES ON THE PROCEDURAL AND MATERIAL REQUIREMENTS FOR THE
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APPOINTMENT AND REPLACEMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
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16
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COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS
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16
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EXECUTIVE AND NON-EXECUTIVE BOARD MEMBERS AND INDEPENDENCE CRITERIA
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PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND OTHER RELEVANT CURRICULUM ELEMENTS OF THE
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MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
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18
FAMILY, PROFESSIONAL OR COMMERCIAL RELATIONSHIPS, FREQUENT AND SIGNIFICANT,
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Report and consolidated accounts | 2022
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2
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OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS WITH OWNERS OF QUALIFIED HOLDINGS
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ABOVE 2% OF THE VOTING RIGHTS
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18
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DISTRIBUTION OF POWERS AMONG THE VARIOUS CORPORATE BODIES, COMMITTEES
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AND/OR DEPARTMENTS OF THE COMPANY
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19
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MANAGEMENT BODY
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19
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Board of Directors
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19
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Powers of the Chairman of the Board of Directors
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21
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Managing-Director
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22
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Powers of the Managing Director
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22
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SUPERVISORY BODIES
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22
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Fiscal Council
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22
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Statutory Auditor
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24
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COMMITTEES AND SUPPORTING STRUCTURES
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OPERATING RULES OF THE BOARD OF DIRECTORS
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NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND DEGREE OF ATTENDANCE OF
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EACH MEMBER
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INDICATION OF THE CORPORATE BODIES EMPOWERED TO CARRY OUT THE PERFORMANCE
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EVALUATION OF EXECUTIVE DIRECTORS
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25
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PRE-DETERMINED CRITERIA FOR THE PERFORMANCE EVALUATION OF EXECUTIVE
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DIRECTORS
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25
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AVAILABILITY OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND INDICATION OF
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FUNCTIONS EXERCISED SIMULTANEOUSLY IN OTHER COMPANIES, INSIDE AND OUTSIDE THE
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GROUP, AND OTHER RELEVANT ACTIVITIES EXERCISED BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF
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DIRECTORS
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25
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IDENTIFICATION OF THE COMMITTEES CREATED BY THE BOARD OF DIRECTORS
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26
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COMPOSITION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE AND/OR IDENTIFICATION OF MANAGING
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DIRECTORS
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26
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DUTIES OF EACH COMMITTEE CREATED WITHIN THE BOARD OF DIRECTORS AND
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SUMMARY OF THE ACTIVITIES DEVELOPED IN THE EXERCISE OF SUCH DUTIES
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26
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III. SUPERVISION
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26
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IDENTIFICATION OF THE SUPERVISORY BODY
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26
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COMPOSITION OF THE FISCAL COUNCIL
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26
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IDENTIFICATION OF THE MEMBERS OF THE FISCAL COUNCIL COMMITTEE CONSIDERED
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INDEPENDENT UNDER ARTICLE 414,5 OF THE PORTUGUESE COMPANIES CODE
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26
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PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND OTHER RELEVANT CURRICULUM ELEMENTS OF THE
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MEMBERS OF THE FISCAL COUNCIL
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27
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OPERATING RULES OF THE FISCAL COUNCIL
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27
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NUMBER OF MEETINGS OF THE FISCAL COUNCIL AND DEGREE OF ATTENDANCE OF EACH
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MEMBER
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27
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AVAILABILITY OF EACH MEMBER OF THE FISCAL COUNCIL AND INDICATION OF
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FUNCTIONS EXERCISED SIMULTANEOUSLY IN OTHER COMPANIES, INSIDE AND OUTSIDE THE
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GROUP, AND OTHER RELEVANT ACTIVITIES EXERCISED BY THE MEMBERS OF THE FISCAL
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COUNCIL
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27
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PROCEDURES AND CRITERIA APPLICABLE TO THE INTERVENTION OF THE SUPERVISORY
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BODY WHEN HIRING ADDITIONAL SERVICES FROM THE EXTERNAL AUDITOR
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27
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OTHER DUTIES OF THE SUPERVISORY BODIES
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28
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IV. STATUTORY AUDITOR (REVISOR OFICIAL DE CONTAS / ROC)
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28
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Report and consolidated accounts | 2022
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3
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IDENTIFICATION OF THE STATUTORY AUDITOR AND OF ITS REPRESENTING PARTNER....
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28
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NUMBER OF YEARS DURING WHICH THE STATUTORY AUDITOR PERFORMS DUTIES
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CONSECUTIVELY IN THE COMPANY AND/OR GROUP
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28
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OTHER SERVICES RENDERED TO THE COMPANY BY THE STATUTORY AUDITOR
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28
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V.
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EXTERNAL AUDITOR
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28
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IDENTIFICATION OF THE EXTERNAL AUDITOR AND OF ITS REPRESENTING PARTNER, AS
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WELL AS THEIR RESPECTIVE REGISTRY NUMBER BEFORE THE CMVM
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28
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NUMBER OF YEARS DURING WHICH THE EXTERNAL AUDITOR AND ITS REPRESENTING
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PARTNER PERFORM DUTIES CONSECUTIVELY IN THE COMPANY AND/OR GROUP
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28
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POLICY AND PERIOD FOR THE ROTATION OF THE EXTERNAL AUDITOR AND OF ITS
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REPRESENTING PARTNER
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28
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CORPORATE BODY RESPONSIBLE FOR THE EVALUATION OF THE EXTERNAL AUDITOR AND
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FREQUENCY FOR SUCH EVALUATION
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29
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SERVICES, OTHER THAN AUDITING SERVICES, PROVIDED BY THE EXTERNAL AUDITOR TO
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THE COMPANY AND/OR ENTITIES IN A CONTROL RELATIONSHIP, AS WELL AS INDICATION OF
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INETRNAL PROCEDURES FOR THE PURPOSES OF APPROVING THE HIRING OF THOSE SERVICES
|
AND REASONS FOR SUCH HIRING
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29
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INDICATION OF THE AMOUNT OF ANNUAL REMUNERATION PAID TO THE AUDITOR AND
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OTHER INDIVIDUALS OR CORPORATIONS IN THE SAME NETWORK SUPPORTED BY THE COMPANY
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AND OR BY CORPORATIONS IN A CONTROL OR GROUP RELATIONSHIP, AS WELL AS
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SPECIFICATION OF THE PERCENTAGE OF EACH TYPE OF SERVICE
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29
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C. INTERNAL ORGANIZATION
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29
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I.
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BYLAWS
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29
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RULES APPLICABLE TO AMENDMENT TO THE BYLAWS OF THE COMPANY
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29
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Constitutive quorum for the General Meeting of Shareholders
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29
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Resolution quorum for the General Meeting of Shareholders
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29
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II.
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WHISTLEBLOWING
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30
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|
WHISTLEBLOWING
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30
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III. INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT
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30
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Internal Control System
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30
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PERSONS, BODIES OR COMMITTEES RESPONSIBLE FOR INTERNAL AUDITING AND/OR
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IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS
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31
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HIERARCHICAL AND/OR FUNCTIONAL DEPENDENCE RELATIONS VIS-À-VIS OTHER
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CORPORATE BODIES OR COMMITTEES
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31
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OTHER FUNCTIONAL AREAS HAVING RISK CONTROL POWERS ROLE
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32
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MAIN ECONOMIC, FINANCIAL AND LEGAL RISKS TO WHICH THE COMPANY IS EXPOSED IN
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THE CONDUCT OF ITS BUSINESS
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32
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RISK IDENTIFICATION, ASSESSMENT, MONITORING, CONTROL AND MANAGEMENT
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PROCEDURE
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34
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Risk Management Procedure
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34
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Risk monitoring, control and management
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35
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MAIN ELEMENTS OF INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT SYSTEMS IMPLEMENTED
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IN THE COMPANY IN CONNECTION WITH THE FINANCIAL INFORMATION DISCLOSURE PROCEDURE
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36
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IV. INVESTOR SUPPORT
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36
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INVESTOR SUPPORT OFFICE, COMPOSITION, DUTIES, INFORMATION PROVIDED BY THE
|
SAME AND CONTACT DETAILS
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36
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Report and consolidated accounts | 2022
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4
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REPRESENTATIVE FOR RELATIONS WITH THE MARKET
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37
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INFORMATION ON RESPONSE PROPORTION AND PERIOD TO INFORMATION REQUESTS
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MADE DURING THE YEAR OR PENDING FROM PREVIOUS YEARS
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38
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V.
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INTERNET WEBSITE
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38
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ADDRESS
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38
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LOCATION OF INFORMATION ON THE COMPANY NAME, ITS NATURE OF PUBLIC
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COMPANY, REGISTERED OFFICE AND OTHER DATA PURSUANT TO ARTICLE 171 OF THE
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PORTUGUESE COMPANIES CODE
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38
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LOCATION OF INFORMATION ON THE BYLAWS AND OPERATING RULES OF THE
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CORPORATE BODIES AND/OR COMMITTEES
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38
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LOCATION OF INFORMATION ON THE IDENTITY OF THE MEMBERS OF THE CORPORATE
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BODIES, THE REPRESENTATIVE FOR RELATIONS WITH THE MARKET, THE INVESTOR RELATIONS
|
OFFICE OR EQUIVALENT, THEIR DUTIES AND ACCESS DETAILS
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38
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LOCATION WHERE THE COMPANY MAKES AVAILABLE THE FINANCIAL STATEMENTS, WHICH
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MUST BE ACCESSIBLE FOR FIVE YEARS AT LEAST, AS WELL AS A SCHEDULE OF CORPORATE
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EVENTS, DISCLOSED AT THE BEGINNING OF EACH HALF-YEAR, INCLUDING, AMONG OTHERS,
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GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS, DISCLOSURE OF THE ANNUAL, HALF-YEAR AND, IF
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|
APPLICABLE, QUARTERLY FINANCIAL STATEMENTS
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39
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LOCATION WHERE THE COMPANY MAKES AVAILABLE NOTICES OF THE GENERAL MEETING
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OF SHAREHOLDERS AND ALL PREPARATORY AND SUBSEQUENT INFORMATION RELATED TO THE
|
SAME 39
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LOCATION WHERE THE COMPANY MAKES AVAILABLE THE HISTORICAL COLLECTION WITH
|
THE RESOLUTIONS PASSED AT THE GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS, THE SHARE
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CAPITAL THEREIN REPRESENTED AND THE VOTING RESULTS, REGARDING THE PREVIOUS THREE
|
YEARS 39
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D. REMUNERATION
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39
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I.
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COMPETENCE FOR DETERMINATION
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39
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COMPETENCE FOR THE DETERMINATION OF THE REMUNERATION OF CORPORATE BODIES,
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OR MANAGING DIRECTOR AND COMPANY OFFICERS 39
|
II.
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COMPENSATION COMMITTEE
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40
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COMPOSITION OF THE COMPENSATION COMMITTEE, INCLUDING THE IDENTIFICATION OF
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THE PERSONS OR CORPORATIONS HIRED TO SUPPORT IT AND INDEPENDENCE STATEMENT
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|
REGARDING EACH OF ITS MEMBERS AND CONSULTANTS
|
40
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KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF THE MEMBERS OF THE COMPENSATION COMMITTEE IN
|
THE MATTER OF REMUNERATION POLICY
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40
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III. REMUNERATION STRUCTURE
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40
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DESCRIPTION OF THE REMUNERATION POLICY FOR THE MEMBERS OF THE MANAGEMENT
|
AND SUPERVISORY BODIES
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40
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INFORMATION ON HOW THE REMUNERATION IS STRUCTURED IN ORDER TO PERMIT THE
|
ALIGNMENT OF THE DIRECTORS' INTERESTS WITH LONG TERM INTERESTS OF THE COMPANY,
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AS WELL AS HOW THE REMUNERATION IS BASED ON PERFORMANCE AND DISINCENTIVES
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EXCESSIVE RISK TAKING
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41
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REFERENCE, IF APPLICABLE, TO THE EXISTENCE OF A VARIABLE COMPONENT OF THE
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REMUNERATION AND INFORMATION ON THE WAY AS SUCH COMPONENT DEPENDS ON
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PERFORMANCE EVALUATION
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41
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DEFERMENT OF PAYMENT OF THE VARIABLE COMPONENT OF THE REMUNERATION,
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|
MENTIONING THE DEFERMENT PERIOD
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41
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CRITERIA ON WHICH THE ALLOCATION OF A VARIABLE REMUNERATION IN SHARES IS
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BASED; EXECUTIVE DIRECTORS KEEPING ANY SHARES GRANTED THEM IN THE COMPANY; ANY
|
AGREEMENT EXECUTED AS TO SUCH SHARES, NOTABLY HEDGING OR RISK TRANSFER
|
|
AGREEMENTS, THE LIMIT THEREOF, AND THEIR RELATIONSHIP TO THE AMOUNT OF THE OVERALL
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Report and consolidated accounts | 2022
|
5
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Disclaimer
Pharol SGPS SA published this content on 07 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2023 19:04:02 UTC.
© Publicnow 2023
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|All news about PHAROL, SGPS S.A.
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|
|Sales 2021
|
-
-
-
|Net income 2021
|
-2,36 M
-2,52 M
-2,52 M
|Net cash 2021
|
17,7 M
18,9 M
18,9 M
|P/E ratio 2021
|-26,1x
|Yield 2021
|-
|
|Capitalization
|
46,8 M
49,5 M
50,0 M
|EV / Sales 2020
|-
|EV / Sales 2021
|-
|Nbr of Employees
|7
|Free-Float
|72,1%
|
|
Duration :
Period :
|
Technical analysis trends PHAROL, SGPS S.A.
|Short Term
|Mid-Term
|Long Term
|Trends
|Neutral
|Neutral
|Bearish
Income Statement Evolution