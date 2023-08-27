PHILADELPHIA INSURANCE
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: PHILADELPHIA INSURANCE
ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 27-08-2023 09:43:50 AM
AM 09:43:50 2023-08-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: The Resolutions Of The General Assembly
ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Meeting
The Ordinary General Assembly Meeting of
ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ 12:00 ﻰﻠﻋ 2023-08-24 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ َﺪﻘُﻋ
PHILADELPHIA INSURANCE was held on 12:00 On 24-
ﻥﺎﻤﻋ- ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ.ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ
08-2023 at Amman- Jabal Alhossain -ber alsabe street, the
%95 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺮﺌﺑ ﻉﺭﺎﺷ - ﻦﻴﺴﺤﻟﺍ ﻞﺒﺟ -
shareholders participation in the Assembly Meeting was
-:ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﺨﺗﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﺗ
95%
The following decisions were adopted at the Meeting:-
Subject: Electing the following members (legal entity) and
(ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺺﺨﺷ/ﺔﻛﺮﺷ) ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
(person) as Board of Directors
Electing the following as a Board of Directors:
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ
Name
Nationality
-:ﻢﻫﺅﺎﻤﺳﺍ
ﺔﻴﺴﻨﺠﻟﺍ
ﻢﺳﻻﺍ
Hussain H. isleem
Jordanian
ﻲﻧﺩﺭﺃ
ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻢﺗﺎﺣ ﻦﻴﺴﺣ
Ziyad M. Issa
Jordanian
ﻢﻴﻠﺳﺍ
ﻲﻧﺩﺭﺃ
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺩﺎﻳﺯ
Ihsan N. Idreesy
Jordanian
ﻰﺴﻴﻋ
Khalil M. Abu Alrob
ﻲﻧﺩﺭﺃ
ﻪﻴﺒﻧ ﻢﻫﺩﺃ ﻥﺎﺴﺣﺇ
Mohhmed S. AlAsad
Jordanian
ﻲﺴﻳﺭﺩﻹﺍ
ﻮﺑﺃ ﻞﻴﻠﺧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻞﻴﻠﺧ
Bshar M. Aljabary
Jordanian
ﺏﺮﻟﺍ
Nidal I. Alqwasmy
Jordanian
ﻲﻧﺩﺭﺃ
ﺪﻌﺳﻷﺍ ﻲﻠﻋ ﺢﻴﻤﺳ ﺪﻤﺤﻣ
Khalid M. Zakariya
Jordanian
ﻲﻧﺩﺭﺃ
ﺪﺒﻋ ﻲﺤﺘﻓ ﺪﻤﺤﻣ ﺭﺎﺸﺑ
ﻱﺮﺒﻌﺠﻟﺍ ﻲﻄﻌﻤﻟﺍ
Loay M. Sahweel
Jordanian
ﻲﻧﺩﺭﺃ
ﺭﺎﺒﺠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻖﺤﺳﺍ ﻝﺎﻀﻧ
ﻲﻤﺳﺍﻮﻘﻟﺍ
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PHILADELPHIA INSURANCE
ﻲﻧﺩﺭﺃ
ﺎﻳﺮﻛﺯ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ
ﻲﻧﺩﺭﺃ
ﻞﻳﻮﺤﺳ ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺮﻴﻨﻣ ﻱﺆﻟ
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ﻝﺎﻣﺭ ﻦﻴﺳﺭﺃ
ﻝﺎﻣﺭ ﻦﻴﺳﺭﺃ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Philadelphia Insurance PSC published this content on 27 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 August 2023 06:56:02 UTC.