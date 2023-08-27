PHILADELPHIA INSURANCE

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: PHILADELPHIA INSURANCE

ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 27-08-2023 09:43:50 AM

AM 09:43:50 2023-08-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: The Resolutions Of The General Assembly

ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of

ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ 12:00 ﻰﻠﻋ 2023-08-24 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ َﺪﻘُﻋ

PHILADELPHIA INSURANCE was held on 12:00 On 24-

ﻥﺎﻤﻋ- ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ.ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ

08-2023 at Amman- Jabal Alhossain -ber alsabe street, the

%95 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺮﺌﺑ ﻉﺭﺎﺷ - ﻦﻴﺴﺤﻟﺍ ﻞﺒﺟ -

shareholders participation in the Assembly Meeting was

-:ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﺨﺗﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﺗ

95%

The following decisions were adopted at the Meeting:-

Subject: Electing the following members (legal entity) and

(ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺺﺨﺷ/ﺔﻛﺮﺷ) ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

(person) as Board of Directors

Electing the following as a Board of Directors:

ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ

Name

Nationality

-:ﻢﻫﺅﺎﻤﺳﺍ

ﺔﻴﺴﻨﺠﻟﺍ

ﻢﺳﻻﺍ

Hussain H. isleem

Jordanian

ﻲﻧﺩﺭﺃ

ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻢﺗﺎﺣ ﻦﻴﺴﺣ

Ziyad M. Issa

Jordanian

ﻢﻴﻠﺳﺍ

ﻲﻧﺩﺭﺃ

ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺩﺎﻳﺯ

Ihsan N. Idreesy

Jordanian

ﻰﺴﻴﻋ

Khalil M. Abu Alrob

ﻲﻧﺩﺭﺃ

ﻪﻴﺒﻧ ﻢﻫﺩﺃ ﻥﺎﺴﺣﺇ

Mohhmed S. AlAsad

Jordanian

ﻲﺴﻳﺭﺩﻹﺍ

ﻮﺑﺃ ﻞﻴﻠﺧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻞﻴﻠﺧ

Bshar M. Aljabary

Jordanian

ﺏﺮﻟﺍ

Nidal I. Alqwasmy

Jordanian

ﻲﻧﺩﺭﺃ

ﺪﻌﺳﻷﺍ ﻲﻠﻋ ﺢﻴﻤﺳ ﺪﻤﺤﻣ

Khalid M. Zakariya

Jordanian

ﻲﻧﺩﺭﺃ

ﺪﺒﻋ ﻲﺤﺘﻓ ﺪﻤﺤﻣ ﺭﺎﺸﺑ

ﻱﺮﺒﻌﺠﻟﺍ ﻲﻄﻌﻤﻟﺍ

Loay M. Sahweel

Jordanian

ﻲﻧﺩﺭﺃ

ﺭﺎﺒﺠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻖﺤﺳﺍ ﻝﺎﻀﻧ

ﻲﻤﺳﺍﻮﻘﻟﺍ

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PHILADELPHIA INSURANCE

ﻲﻧﺩﺭﺃ

ﺎﻳﺮﻛﺯ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ

ﻲﻧﺩﺭﺃ

ﻞﻳﻮﺤﺳ ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺮﻴﻨﻣ ﻱﺆﻟ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: ﻝﺎﻣﺭ ﻦﻴﺳﺭﺃ

ﻝﺎﻣﺭ ﻦﻴﺳﺭﺃ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Philadelphia Insurance PSC published this content on 27 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 August 2023 06:56:02 UTC.