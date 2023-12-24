PHILADELPHIA INTERNATIONAL EDUCATIONAL INVESTMENT COMPANY
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: PHILADELPHIA INTERNATIONAL
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
EDUCATIONAL INVESTMENT COMPANY
PM 02:14:39 2023-12-24 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 24-12-2023 02:14:39 PM
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻱﻭﺎﻃﺮﺳ ﻥﺎﻨﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻱﻭﺎﻃﺮﺳ ﻥﺎﻨﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻥﺎﻴﻔﺳ ﺮﻤﻋ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻ ﺍﺮﻈﻧ
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، ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﻩﺪﻌﻘﻣ ﺭﻮﻐﺷﻭ 2/12/2023 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﻭﺎﻃﺮﺳ
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ﻥﺎﻨﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ 24/12/2023 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺭﺮﻗ ﺪﻘﻓ
ﻥﺎﻨﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ 24/12/2023 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺭﺮﻗ ﺪﻘﻓ
ًﺍﻮﻀﻋ ﺔﻳﻮﻀﻌﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟ ﺔﻴﻓﻮﺘﺴﻤﻟﺍﻭ ﻱﻭﺎﻃﺮﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻥﺎﻴﻔﺳ
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ﺍﺬﻫ ﺽﺮﻌﻳ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ 1/1/2024 ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ
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ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺺﻨﺑ ًﻼﻤﻋ ﻡﺩﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ
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1997 ﺔﻨﺴﻟ (22) ﻢﻗﺭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ (1-ﺃ) ﺓﺮﻘﻓ (150).
.1997 ﺔﻨﺴﻟ (22) ﻢﻗﺭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ (1-ﺃ) ﺓﺮﻘﻓ (150)
24-12-2023
24-12-2023
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Lutfi Al-Azab
Lutfi Al-Azab :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Philadelphia International Educational Investment Company PSC published this content on 24 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 December 2023 12:01:35 UTC.