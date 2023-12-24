PHILADELPHIA INTERNATIONAL EDUCATIONAL INVESTMENT COMPANY

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: PHILADELPHIA INTERNATIONAL

ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

EDUCATIONAL INVESTMENT COMPANY

PM 02:14:39 2023-12-24 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 24-12-2023 02:14:39 PM

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻱﻭﺎﻃﺮﺳ ﻥﺎﻨﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻱﻭﺎﻃﺮﺳ ﻥﺎﻨﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻥﺎﻴﻔﺳ ﺮﻤﻋ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻ ﺍﺮﻈﻧ

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، ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﻩﺪﻌﻘﻣ ﺭﻮﻐﺷﻭ 2/12/2023 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﻭﺎﻃﺮﺳ

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ﻥﺎﻨﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ 24/12/2023 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺭﺮﻗ ﺪﻘﻓ

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ًﺍﻮﻀﻋ ﺔﻳﻮﻀﻌﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟ ﺔﻴﻓﻮﺘﺴﻤﻟﺍﻭ ﻱﻭﺎﻃﺮﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻥﺎﻴﻔﺳ

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ﺍﺬﻫ ﺽﺮﻌﻳ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ 1/1/2024 ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ

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ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺺﻨﺑ ًﻼﻤﻋ ﻡﺩﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ

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1997 ﺔﻨﺴﻟ (22) ﻢﻗﺭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ (1-ﺃ) ﺓﺮﻘﻓ (150).

.1997 ﺔﻨﺴﻟ (22) ﻢﻗﺭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ (1-ﺃ) ﺓﺮﻘﻓ (150)

24-12-2023

24-12-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Lutfi Al-Azab

Lutfi Al-Azab :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Philadelphia International Educational Investment Company PSC published this content on 24 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 December 2023 12:01:35 UTC.