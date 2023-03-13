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    PHIL   JO4121911013

PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS COMPANY

(PHIL)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-03-08
1.340 JOD    0.00%
01:36aPhiladelphia Pharmaceuticals : Disclosure (PHIL) 2023 03 13
PU
02/08Philadelphia Pharmaceuticals Company Reports Earnings Results for the Full Year Ended December 31, 2022
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2022Philadelphia Pharmaceuticals : Disclosure (PHIL) 2022 11 17
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Philadelphia Pharmaceuticals : Disclosure (PHIL) 2023 03 13

03/13/2023 | 01:36am EDT
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PHILADELPHIA PHARMACEEUTICALS

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: PHILADELPHIA PHARMACEEUTICALS

ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 12-03-2023 03:34:52 PM

PM 03:34:52 2023-03-12 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ

ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﻒﺸﻛ ﻲﻓ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﺳ 113 ﻊﻴﺒﺑ ﺎﻨﻤﻗ ﺎﻨﻧﺃ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ

ﻒﺸﻛ ﻲﻓ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﺳ 113 ﻊﻴﺒﺑ ﺎﻨﻤﻗ ﺎﻨﻧﺃ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ

ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻠﻋ ﺍﺀﺎﻨﺑ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﺪﻨﺑ ﺖﺤﺗ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ

ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻠﻋ ﺍﺀﺎﻨﺑ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﺪﻨﺑ ﺖﺤﺗ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ

ﺖﻐﻠﺑ ﺚﻴﺣ ، 2023/02/15 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 23/00678/1/2

ﺖﻐﻠﺑ ﺚﻴﺣ ، 2023/02/15 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 23/00678/1/2

ﻎﻠﺒﻤﻟﺎﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ 150.17 ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﺣ

ﻎﻠﺒﻤﻟﺎﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ 150.17 ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﺣ

ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﻵﺎﺑ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻦﻴﺣ ﻰﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺕﺎﻧﺎﻣﺄﻛ

ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﻵﺎﺑ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻦﻴﺣ ﻰﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺕﺎﻧﺎﻣﺄﻛ

ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ﺎﻘﻓﻭﻭ ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻦﻣ.

.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ﺎﻘﻓﻭﻭ ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻦﻣ

07-03-2023

07-03-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Belal Salameh

Belal Salameh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Philadelphia Pharmaceuticals Industry Co. PSC published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 05:35:09 UTC.


© Publicnow 2023
All news about PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS COMPANY
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Financials
Sales 2021 6,60 M 9,30 M 9,30 M
Net income 2021 0,41 M 0,58 M 0,58 M
Net cash 2021 0,21 M 0,30 M 0,30 M
P/E ratio 2021 25,0x
Yield 2021 4,38%
Capitalization 10,1 M 14,2 M 14,2 M
EV / Sales 2020 1,40x
EV / Sales 2021 1,52x
Nbr of Employees 140
Free-Float 7,61%
Chart PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS COMPANY
Duration : Period :
Philadelphia Pharmaceuticals Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Thamer Salamah Mohammed Al-Warawra General Manager
Munther Ahmad Suleiman Hussein Chairman
Rima Victoria Abdul Masih Shanoudeh Technical Manager
Kayed Ghazi Abdullah Al-Shaabani Vice Chairman
Khader Mohammad Mahmoud Jarwan Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS COMPANY-3.60%14
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.-4.58%27 972
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.-6.09%16 253
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., LTD.-8.14%11 453
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.-7.53%10 314
CIPLA LIMITED-18.10%8 678