Philadelphia Pharmaceuticals : Disclosure (PHIL) 2023 03 13

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: PHILADELPHIA PHARMACEEUTICALS
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ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 12-03-2023 03:34:52 PM
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PM 03:34:52 2023-03-12 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Subject: ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ
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ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﻒﺸﻛ ﻲﻓ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﺳ 113 ﻊﻴﺒﺑ ﺎﻨﻤﻗ ﺎﻨﻧﺃ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ
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ﻒﺸﻛ ﻲﻓ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﺳ 113 ﻊﻴﺒﺑ ﺎﻨﻤﻗ ﺎﻨﻧﺃ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ
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ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻠﻋ ﺍﺀﺎﻨﺑ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﺪﻨﺑ ﺖﺤﺗ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ
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ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻠﻋ ﺍﺀﺎﻨﺑ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﺪﻨﺑ ﺖﺤﺗ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ
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ﺖﻐﻠﺑ ﺚﻴﺣ ، 2023/02/15 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 23/00678/1/2
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ﺖﻐﻠﺑ ﺚﻴﺣ ، 2023/02/15 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 23/00678/1/2
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ﻎﻠﺒﻤﻟﺎﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ 150.17 ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﺣ
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ﻎﻠﺒﻤﻟﺎﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ 150.17 ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﺣ
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ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﻵﺎﺑ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻦﻴﺣ ﻰﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺕﺎﻧﺎﻣﺄﻛ
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ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﻵﺎﺑ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻦﻴﺣ ﻰﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺕﺎﻧﺎﻣﺄﻛ
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ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ﺎﻘﻓﻭﻭ ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻦﻣ.
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.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ﺎﻘﻓﻭﻭ ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻦﻣ
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07-03-2023
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07-03-2023
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Belal Salameh
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Belal Salameh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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