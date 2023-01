UK shareholder meetings calendar - next 7 days

<table style="width: 667px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="219" /> <col width="448" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl68" width="219" height="21"><strong>Friday 13 January</strong></td><td class="xl67" width="448"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">eEnergy Group PLC</td><td class="xl66">GM re shareholder resolution to adopt the 2022 Accounts</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Monday 16 January</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">4D Pharma PLC</td><td class="xl66">GM re update on administration and suspension of trading</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Tuesday 17 January</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Beowulf Mining PLC</td><td class="xl67">GM re capital raise</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Egdon Resources PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Finsbury Growth & Income Trust PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Ironveld PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Orcadian Energy PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Troy Income & Growth Trust PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Wednesday 18 January</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Diploma PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">GCM Resources PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">John Lewis of Hungerford PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Tlou Energy Ltd</td><td class="xl66">GM re share placing</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Topps Tiles PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Tracsis PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Thursday 19 January</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Cardiff Property PLC</td><td class="xl66">AGM (TBC)</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Equipmake Holdings PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Pioneer Media Holdings Inc</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Scotgold Resources Ltd</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"> </td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl69" colspan="2" height="21">Copyright 2023 Alliance News Ltd. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>