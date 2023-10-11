Oct 11 (Reuters) - Exxon Mobil Corp:
* EXXONMOBIL ANNOUNCES MERGER WITH PIONEER NATURAL RESOURCES IN AN ALL-STOCK TRANSACTION
* PROPOSED DEAL FOR ALL-STOCK TRANSACTION VALUED AT $59.5 BILLION
* PLANS TO ACCELERATE PIONEER'S NET ZERO PERMIAN AMBITION FROM 2050 TO 2035
* PIONEER SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 2.3234 SHARES OF EXXONMOBIL FOR EACH PIONEER SHARE AT CLOSING
* PROPOSED DEAL FOR IMPLIED TOTAL ENTERPRISE VALUE OF TRANSACTION, INCLUDING NET DEBT, IS APPROXIMATELY $64.5 BILLION
* EXPECT TO GENERATE DOUBLE-DIGIT RETURNS BY RECOVERING MORE RESOURCE, MORE EFFICIENTLY AND WITH A LOWER ENVIRONMENTAL IMPACT
* PROPOSED DEAL FOR $253 PER SHARE
* MERGER ANTICIPATED TO BE ACCRETIVE IMMEDIATELY AND HIGHLY ACCRETIVE MID- TO LONG-TERM TO EXXONMOBIL EARNINGS PER SHARE AND FREE CASH FLOW
* INTENDS TO LEVERAGE ITS PERMIAN GREENHOUSE GAS REDUCTION PLANS TO ACCELERATE PIONEER'S NET ZERO EMISSIONS PLAN BY 15 YEARS, TO 2035
* EXPECT TO INCREASE AMOUNT OF RECYCLED WATER USED IN OUR PERMIAN FRACTURING OPERATIONS TO MORE THAN 90% BY 2030
* TRANSACTION’S RESULTS IN SIGNIFICANT SYNERGIES AND FURTHER UPSIDE POTENTIAL THAT WILL BE SHARED BY BOTH COMPANIES’ SHAREHOLDERS
* BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES HAVE UNANIMOUSLY APPROVED TRANSACTION
* TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF 2024
* TOGETHER, COMPANIES WILL HAVE AN ESTIMATED 16 BILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT RESOURCE IN PERMIAN
* AFTER DEAL BY 2027, SHORT-CYCLE BARRELS WILL COMPRISE MORE THAN 40% OF TOTAL UPSTREAM VOLUMES
* "CONSOLIDATED COMPANY WILL MAINTAIN ITS LEADERSHIP POSITION"
* COMBINATION TRANSFORMS CO'S UPSTREAM PORTFOLIO BY INCREASING LOWER-COST-OF-SUPPLY PRODUCTION, AS WELL AS SHORT-CYCLE CAPITAL FLEXIBILITY
* WE EXPECT TO INCREASE AMOUNT OF RECYCLED WATER USED IN OUR PERMIAN FRACTURING OPERATIONS TO MORE THAN 90% BY 2030
* CITI ACTED AS LEAD FINANCIAL ADVISOR, CENTERVIEW PARTNERS AS FINANCIAL ADVISOR, AND DAVIS POLK & WARDWELL AS LEGAL ADVISOR TO EXXONMOBIL
* GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY, PETRIE PARTNERS AND BANK OF AMERICA SECURITIES ACTED AS FINANCIAL ADVISORS TO PIONEER
* GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP ACTED AS LEGAL ADVISOR TO PIONEER Source text for Eikon: Further company coverage: