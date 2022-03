PMPG Polskie Media : Підтримуй разом з нами українських журналістів. Help us support Ukrainian journalists.

Підтримуй разом з нами українських журналістів. Допоможи нам в реалізації журналістської діяльності. Перекажіть будь-яку суму для підтримки українських журналістів.

Благодійна Організація Журналу Wprost оголошує збір коштів для українських журналістів, ведучих та їхніх родин. Наша ціль- це працевлаштування або допомога у пошуках роботи в редакціях чи інших ЗМІ, як в Польщі так і за кордоном. Щиро віримо, що активна наша підтримка дасть можливість нашим друзям з України вільно та правдиво описувати актуальний хід подій, а також ,що дуже важливо доносити правдиву інформацію для тих громадян, які мусили залишити свої домівки через війну та виїхати з своєї країни.

Все це буде можливо, лише тоді, якщо ми потурбуємось про їхні родини. І якщо ця підтримка буде охоплювати дуже широкі аспекти, такі як знесення бар'єру в доступі до навчання, медичних послуг, а також до інших інституцій, котрі будуть запевнювати нове гідне життя у Польщі.

« Нехай малі вчинки багатьох осіб та фірм, зіллються в річку допомоги для тих, кому вона сьогодні найбільше потрібна. Роблячи добрі вчинки, ми можемо бути частиною змін, які хочемо бачити у сьогоднішньому світі»- сказав Пан Міхал М. Лісіецкі, засновник PMPG Polskie Media S.A., видавник ЗМІ відгуків "Wprost", "DoRzeczy" i засновник благодійної організації "Благодійна організація Wprost".

Благодійна Організація Журналу Wprost працює від 2012 року. До цього часу головна діяльність Благодійної Організації полягала в тому, що б забезпечувати навчання для учнів з найбідніших родин. У зв'язку з війною в Україні, сьогодні ми хочемо зосередити діяльність на програмі, яка називається « Допомога українським журналістам».

Нашу Боагодійну Організацію підтримує редакція Журналу Wprost, який являється одним з найбільш впливовіших ЗМІ у Польщі, та працює понад 40 років.

Сьогодні ми віддаємо голос українським журналістам і підтримуємо можливість збудувати нові, вільні та незалежні українські ЗМІ .

Хочемо, що б вони могли описувати актуальні події своєю державною мовою. Що б їхні новини давали віру та надію на краще майбутнє.

Від всього щирого серця запрошуємо до підтримки та співпраці. Запрошуємо, як і читачів всіх ЗМІ, так і самі ЗМІ, приєднуватись до нашої акції.

Благодійна Організація буде підтримувати створення додаткових робочих місць праці в партнерських ЗМІ. Крім фінансової підтримки, також приймаємо гуманітарну допомогу, яку використаємо для реалізації мети Благодійної Організації "Wprost".

Підтримати нашу акцію можливо, якщо Ви зробите грошовий переказ на банківський рахунок Благодійної Організації Wprost":

BANK: mBank S.A.SWIFT: BREXPLPWMBK

Rachunek/ Account PLN:78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

IBAN: PL 78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

Rachunek/ Account EUR:51 1140 1010 0000 5411 6100 1002

IBAN: 51 1140 1010 0000 5411 6100 1002

Rachunek/ Account USD:24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

IBAN: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

Rachunek/ All other CURRENCES: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

IBAN: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

#ДоромогаУкраїнськимЖурналістам #HelpForUkrainianJournalists. #MediaForUkraine

Help us support Ukrainian journalists. Help us fulfil our journalistic mission. Make a donation of any amount.

The "Wprost" Foundation is launching a fund-raising campaign for Ukrainian journalists, media people and their families. Our aim is to offer jobs, or help in finding them, in publishing houses or other media, both in Poland and abroad. We strongly believe that your active support will enable our colleagues in Ukraine to carry out freely their mission of describing the truth about current events and, what is extremely important, providing practical information to people who were forced to leave their war-torn country. This endeavour will only be possible if we take care also of their families, through support in a broad sense, by removing barriers in access to education, medical services and institutions, thus enabling them to lead new and satisfying lives in Poland.

"Let small steps of many people and companies turn into a river of help for those who need it most today. By making good deeds, we can be part of the change we want to see in the world today"- commented Michał M. Lisiecki, Founder of PMPG Polskie Media S.A., publisher of opinion media "Wprost", "DoRzeczy" and founder of the "Wprost" Foundation.

The "Wprost" Foundation has been operating since 2012. So far, its main activities have focused on education, supporting talented students from the poorest families. Due to the war in Ukraine, today we want to focus the Foundation's activities on the program called "Help for Ukrainian journalists".

The Foundation is supported by the editorial team of the Wprost weekly, one of the most opinion-forming media in Poland, published for over 40 years.

Today, we are giving the floor to Ukrainian journalists and enabling them to build a new, free Ukrainian medium in our pages. We want them to describe current events in their mother tongue, but also to offer encouragement and faith in a better tomorrow.

We wholeheartedly invite you to join and support us. Both the Readers of all media, as well as the media themselves, who we encourage to join our campaign. The Foundation will support the creation of workplaces in partner media. In addition to cash, we will also appreciate in-kind donations, which we will use for the implementation of the objectives of the "Wprost" Foundation.

You can support the campaign by making a donation to the bank account of the "Wprost" Foundation:

BANK: mBank S.A.SWIFT: BREXPLPWMBK

Account PLN:78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

IBAN: PL 78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

Account EUR:51 1140 1010 0000 5411 6100 1002

IBAN: 51 1140 1010 0000 5411 6100 1002

Account USD:24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

IBAN: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

Account/ All other CURRENCES: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

IBAN: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

#PomocUkrainskimDziennikarzom #HelpForUkrainianJournalists. #MediaForUkraine (#SupportUkrainianJournalists #HelpForUkrainianJournalists. #MediaForUkraine)

