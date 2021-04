Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 14.04.2021 Kursziel: 7,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,00 auf EUR 7,70.

Zusammenfassung: PNE hat ihren Jahresbericht 2020 veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das EBITDA belief sich auf EUR26,3 Mio. und lag damit im Rahmen der jüngsten Guidance von EUR24 - EUR28 Mio. Das EBIT betrug EUR8,2 Mio. und entsprach unserer Prognose. Das Nettoergebnis von EUR1,6 Mio. war aufgrund einer Steuerrückerstattung von EUR3,4 Mio. besser als erwartet. Im Jahr 2020 erhöhte PNE ihr eigenes Anlagenportfolio um nur 4,7 MW auf 134,8 MW. Trotzdem stieg der EBITDA-Beitrag des Segments Stromerzeugung um 31% auf EUR18,4 Mio., da die 2019 in Betrieb genommenen Windparks ihren ersten vollständigen Gesamtjahresbeitrag lieferten. Für 2021 plant PNE, dem eigenen Anlagenportfolio ca. 83 MW hinzuzufügen. Im Segment Projektentwicklung verkaufte das Unternehmen im ersten Quartal ein schwedisches Projekt (60 MW) und plant den Verkauf weiterer Projekte in den USA, Polen, Rumänien, Südafrika und Panama. PNE geht für das Konzern-EBITDA 2021 von EUR24 - EUR32 Mio. aus. Wir haben unsere Prognosen angepasst, um die Zahlen für 2020 und die Guidance widerzuspiegeln. Eine aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein Kursziel von EUR7,70 (zuvor: EUR8,00). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and decreased the price target from EUR 8.00 to EUR 7.70.

Abstract: PNE has published its 2020 annual report and held a conference call. EBITDA amounted to EUR26.3m and was thus in line with the recent guidance range of EUR24-28m. EBIT was EUR8.2m and hit our forecast. The net result of EUR1.6m was better than expected due to a tax refund of EUR3.4m. In 2020, PNE increased its own plant portfolio by just 4.7 MW to 134.8 MW. Nevertheless, EBITDA from the electricity generation segment soared 31% to EUR18.4m as wind farms commissioned in 2019 delivered their first complete full year contribution. For 2021, PNE plans to add ca. 83 MW to its own plant portfolio. In the Project Development segment, the company sold a Swedish project (60 MW) in Q1 and plans the sale of further projects in the USA, Poland, Romania, South Africa, and Panama. PNE is guiding for 2021 group EBITDA of EUR24-32m. We have adjusted our forecasts to reflect 2020 figures and 2021 guidance. An updated sum-of-the-parts valuation yields a price target of EUR7.70 (previously: EUR8.00). We reiterate our Add rating.

