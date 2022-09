Polyduct Muanyagipari Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag : Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy részvényértékesítéséről 09/23/2022 | 07:31am EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields T Á J É K O Z T A T Á S A POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4181 Nádudvar, Kabai utca 62.; cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000090,a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy Szabó Dezsőné, a Felügyelőbizottság tagja bejelentette, hogy 2022. szeptember 19. napján 38 darab POLYDUCT Nyrt. törzsrészvényt ruházott át adásvétel jogcímén a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán, részvényenként 15.600,- Ft áron, melynek összesen értéke 592.800 Ft. A fentiek következtében Szabó Dezsőné szavazati jogot biztosító POLYDUCT Nyrt. törzsrészvényeinek száma 12.200 darabról 12.162 darabra, szavazati jogának aránya 11,90%- ról 11,86%-ra változott. Nádudvar, 2022.09.23. POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Attachments Original Link

