Ponsse Oyj : OFFERS INNOVATIVE SOLUTIONS FOR WORKING ON SLOPES

Financials EUR USD Sales 2021 760 M 887 M 887 M Net income 2021 59,5 M 69,5 M 69,5 M Net cash 2021 29,7 M 34,6 M 34,6 M P/E ratio 2021 20,1x Yield 2021 2,11% Capitalization 1 194 M 1 396 M 1 394 M EV / Sales 2021 1,53x EV / Sales 2022 1,39x Nbr of Employees 1 935 Free-Float 35,6% Chart PONSSE OYJ Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends PONSSE OYJ Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 3 Last Close Price 42,65 € Average target price 47,10 € Spread / Average Target 10,4% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Juho Nummela President & Chief Executive Officer Petri Härkönen Chief Financial Officer & Deputy CEO Jarmo Kalle Johannes Vidgrén Chairman Juha Inberg Director-Technology, Research & Development Miika Soininen Director-Digital Services & Information Technology Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) PONSSE OYJ 46.06% 1 396 PACCAR, INC. -6.85% 27 902 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 11.48% 25 835 EPIROC AB (PUBL) 147.24% 24 408 KUBOTA CORPORATION -3.71% 23 864 KOMATSU LTD. -5.31% 22 978