Financials (USD) Sales 2020 162 M - - Net income 2020 0,11 M - - Net Debt 2020 90,7 M - - P/E ratio 2020 881x Yield 2020 - Capitalization 203 M 203 M - EV / Sales 2019 0,90x EV / Sales 2020 1,13x Nbr of Employees - Free-Float 65,5% Chart PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED -0.91% 203 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC. -15.72% 32 295 CANON INC. 0.41% 25 439 RICOH COMPANY, LTD. -4.48% 5 636 TECAN GROUP LTD. -28.89% 5 408 BROTHER INDUSTRIES, LTD. -3.21% 4 812