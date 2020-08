PT Bank JTrust Indonesia Tbk : J Trust Bank Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agustus 2020 0 08/30/2020 | 11:20pm EDT Send by mail :

J Trust Bank Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agustus 2020 Monday, 31 Aug 2020 J Trust Bank, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, dihadiri oleh Dewan Direksi Ritsuo Fukadai, Bpk. Felix I. Hartadi, Bpk. Helmi A. Hidayat, Bpk. Bijono Waliman, Cho Won June, beserta Komisaris Independen Bpk. Mahdi Mahmudy selaku Pemimpin RUPST. Acara dilakukan di Kantor Pusat J Trust Bank, yang berlokasi di Sahid Sudirman Center, Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2020. Selain pemaparan dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 maupun pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, J Trust Bank mengumumkan susunan Dewan Pengurus Tahun Buku 2020. Dalam rapat kali ini, J Trust Bank mengumumkan dan mengesahkan calon anggota Dewan Direksi baru, Ibu F. Rita Gosal, yang akan berlaku efektif setelah diperoleh persetujuan proses Fit and Proper dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai bagian dari komitmen dari pencegahan penyebaran COVID-19, Rapat dijalankan dengan mengacu pada prosedur dan protokol kesehatan akan Covid yang berlaku, seperti penerapan kuota kehadiran fisik. By: jtrust

