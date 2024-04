Format Standar Pengungkapan Permodalan Sesuai dengan Kerangka Basel III Periode : 31 Desember 2023

Component (Bahasa Inggris) Komponen (Bahasa Indonesia) Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)

CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor

1 Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus Saham biasa (termasuk stock surplus ) 11,703,368 a

2 Retained earnings Laba ditahan 3,362,337 b

3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves) Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain) 834,668 c

4 Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies) Modal yang termasuk phase out dari CET1 N/A

5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1) Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan -

6 Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments CET1 sebelum regulatory adjustment 15,900,373

CET 1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment )

7 Prudential valuation adjustments Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book -

8 Goodwill (net of related tax liability) Goodwill -

9 Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability) Aset tidak berwujud lainnya (selain Mortgage-Servicing Rights) -

10 Deferred tax assets that rely on future profitability excluding those arising from temporary differences (net of related tax liability) Aset pajak tangguhan yang berasal dari future profitability N/A

11 Cash-flow hedge reserve Cash-flow hedge reserve N/A

12 Shortfall of provisions to expected losses Shortfall on provisions to expected losses N/A

13 Securitisation gain on sale (as set out in paragraph 562 of Basel II framework) Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi -

14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA) -

15 Defined-benefit pension fund net assets Aset pensiun manfaat pasti N/A

16 Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet) Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di Laporan Posisi Keuangan) N/A

17 Reciprocal cross-holdings in common equity Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain -

18 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold) Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%) N/A

19 Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold) Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%) N/A

20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold) Mortgage servicing rights -

21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability) Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak) N/A

22 Amount exceeding the 15% threshold Jumlah melebihi batasan 15% dari: N/A

23 of which: significant investments in the common stock of financials investasi signifikan pada saham biasa financials N/A

24 of which: mortgage servicing rights mortgage servicing rights N/A

25 of which: deferred tax assets arising from temporary differences pajak tangguhan dari perbedaan temporer N/A

26 National specific regulatory adjustments Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional

26a. Selisih PPKA dan CKPN (3,900,413)

26b. PPKA non produktif (156,833)

26c. Aset Pajak Tangguhan (121,231)

26d. Penyertaan -

26e. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi -

26f. Eksposur sekuritisasi -

26g. Lainnya -

27 Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya -

28 Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1 Jumlah pengurang (regulatory adjustment ) terhadap CET 1 (4,178,477)

29 Common Equity Tier 1 capital (CET1) Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang 11,721,896

Additional Tier 1 capital: instruments Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen

30 Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus )

31 of which: classified as equity under applicable accounting standards Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi -

32 of which: classified as liabilities under applicable accounting standards Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi -

33 Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1 Modal yang termasuk phase out dari AT 1 N/A

34 Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1) Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi -

35 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out N/A

36 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments Jumlah AT 1 sebelum regulatory adjustment -

Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment )

37 Investments in own Additional Tier 1 instruments Investasi pada instrumen AT 1 sendiri N/A

38 Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain -

39 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold) Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%) N/A

40 Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions) Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang diperkenankan) N/A

41 National specific regulatory adjustments Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional

41a. Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain -

42 Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya -

43 Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment ) terhadap AT 1 -

44 Additional Tier 1 capital (AT1) Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang -

45 Tier 1 capital (T1 = CET 1 + AT 1) Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1) 11,721,896