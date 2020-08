PT MNC Investama Tbk : Convened an Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (AGMS & EGMS) 0 08/26/2020 | 04:17pm EDT Send by mail :

PT MNC INVESTAMA Tbk (IDX Ticker Symbol : BHIT) The Leading Investment Company in Indonesia PT MNC Investama Tbk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT MNC Investama Tbk Convened an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders(EGMS) Jakarta, 18 Agustus 2020 - PT MNC Investama Tbk Jakarta, 18 August 2020 - PT MNC Investama Tbk ("BHIT" atau "Perseroan") telah menyelenggarakan ("BHIT" or "the Company") convened its Annual Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan General Meeting of Shareholders (AGMS) and Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Extraordinary General Meeting of Shareholders menyetujui dan menerima dengan baik Laporan (EGMS) which approved and accepted the Annual Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Report of the Company's Board of Directors and the Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir supervisory report of Board of Commissioners for the pada tanggal 31 Desember 2019. Financial Year ended on December 31, 2019. Selain itu, RUPST juga menyetujui untuk tidak Moreover, the AGMS also approved to not distribute membagikan dividen kepada Pemegang Saham dividend in order to support business development. Perseroan, guna menunjang pengembangan bisnis. The AGMS also approved the change of management, RUPST juga menyetujui pergantian pengurus, sehingga thus, the compositions of the Company's Board of susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Commissioners and Board of Directors are as follows: adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Liliana Tanoesoedibjo Commissioner : Liliana Tanoesoedibjo Komisaris : Valencia Herliani Tanoesoedibjo Commissioner : Valencia Herliani Tanoesoedibjo Komisaris Independen : Kardinal A. Karim Independent Commissioner : Kardinal A. Karim Komisaris Independen : Ricky H. P. Sitohang Independent Commissioner : Ricky H. P. Sitohang DIREKSI DIREKSI Direktur Utama : Darma Putra President Director : Darma Putra Wakil Direktur Utama : Susanty Tjandra Sanusi Vice President Director : Susanty Tjandra Sanusi Direktur : Tien Director : Tien Direktur : Natalia Purnama Director : Natalia Purnama Direktur : Jiohan Sebastian Director : Jiohan Sebastian Direktur : Henry Suparman Director : Henry Suparman Direktur : Mashudi Hamka Director : Mashudi Hamka Pada tanggal yang sama, Perseroan juga On the same date, the Company also held its EGMS melaksanakan RUPSLB dan menyetujui untuk and approved the cancellation of the implementation membatalkan pelaksanaan Management and of Management and Employee Stock Option Program Employee Stock Option Program (MESOP); menyetujui (MESOP); approved the plan to increase the untuk penambahan modal Perseroan melalui Company's Capital through Non Pre-Emptive Rights at mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan a maximum of 5,998,697,961 shares to new and/or Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah existing shareholders; as well as gave approval to 5.998.697.961 saham kepada investor baru maupun amend the Company's Articles of Association to pemegang saham Perseroan; serta menyetujui conform with the newly issued OJK Regulation perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Dasar Perseroan, sesuai dengan POJK Implementation of the General Meeting of 1 No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain di bidang pasar modal. Shareholders of the Public Company, and other regulations in the capital market. PAPARAN PUBLIK Sedangkan pada Paparan Publik, Perseroan memberikan update bisnis tiap unit Perseroan, antara lain: 1.PT Media Nusantara Citra Tbk (kode saham: MNCN) MNCN harapkan akan menangkap sebagian besar anggaran iklan klien-klien melalui berbagai program khusus yang dijadwalkan pada 2H2020 RCTI+ telah memperoleh lebih dari 10 juta monthly active user (MAU), dengan rata-rata waktu menonton untuk siaran langsung dan konten video on demand (VOD) mencapai 86 menit (per Juli 2020). Di bulan Agustus ini, RCTI+ akan meluncurkan fitur UGC yang didedikasikan untuk kompetisi pencarian bakat dan games aggregator di aplikasi Saluran YouTube MNCN menarik rata-rata 2 miliar penayangan setiap bulan dengan lebih dari 97 juta pelanggan (per Juli 2020), menjadikannya yang terbesar di Indonesia. Sejak dimulainya MCN (Multi-Channel Network) pada Agustus 2019, MCN tumbuh secara substansial dengan menghasilkan 4 miliar views dari lebih dari 45 juta subscribers (per Juli 2020) MNCN telah setuju dengan Facebook untuk memasok klip dari perpustakaan konten MNCN. Kontribusi iklan dari kerjasama ini akan terlihat mulai dari 3Q2020. MNCN telah mendapatkan kesepakatan lisensi dari pemain media utama, Disney dan Netflix untuk konten VOD lokal PUBLIC EXPOSE While at the Public Expose, the Company gave updates about the business of the Company's units, including: 1.PT Media Nusantara Citra Tbk (ticker: MNCN) MNCN is set to capture a significant portion of clients' advertisement budget through the creation of special programs lined up in 2H2020 RCTI+ has gained over 10 million monthly active users (MAU), with an average watching time for live and video on demand (VOD) content reached 86 minutes (as of July 2020). This August, RCTI+ is set to launch its UGC feature dedicated to talent search competition and games aggregator on the apps MNCN's YouTube channels attract an average of 2 billion views every month with more than 97 million subscribers (as of July 2020), the biggest in Indonesia. Since the inception of MCN (Multi-Channel Network) in August 2019, MCN operation grew substantially by generating 4 billion views from more than 45 million subscribers (as of July 2020) MNCN has agreed with Facebook to supply clips from MNCN content library, ads contribution of this collaboration will be seen starting from 3Q2020. MNCN also secured licensing deals to major media players, Disney and Netflix for local VOD content

klien-klien melalui berbagai program khusus yang dijadwalkan pada 2H2020 RCTI+ telah memperoleh lebih dari 10 juta monthly active user (MAU), dengan rata-rata waktu menonton untuk siaran langsung dan konten video on demand (VOD) mencapai 86 menit (per Juli 2020). Di bulan Agustus ini, RCTI+ akan meluncurkan fitur UGC yang didedikasikan untuk kompetisi pencarian bakat dan games aggregator di aplikasi

telah memperoleh lebih dari 10 juta (MAU), dengan rata-rata waktu menonton untuk siaran langsung dan konten (VOD) mencapai 86 menit (per Juli 2020). Di bulan Agustus ini, RCTI+ akan meluncurkan fitur UGC yang didedikasikan untuk kompetisi pencarian bakat dan di aplikasi Saluran YouTube MNCN menarik rata-rata 2 miliar penayangan setiap bulan dengan lebih dari 97 juta pelanggan (per Juli 2020), menjadikannya yang terbesar di Indonesia. Sejak dimulainya MCN (Multi-Channel Network) pada Agustus 2019, MCN tumbuh secara substansial dengan menghasilkan 4 miliar views dari lebih dari 45 juta subscribers (per Juli 2020)

rata-rata 2 miliar penayangan setiap bulan dengan lebih dari 97 juta pelanggan (per Juli 2020), menjadikannya yang terbesar di Indonesia. Sejak dimulainya pada Agustus 2019, MCN tumbuh secara substansial dengan menghasilkan 4 miliar dari lebih dari 45 juta (per Juli 2020) MNCN telah setuju dengan Facebook untuk memasok klip dari perpustakaan konten MNCN. Kontribusi iklan dari kerjasama ini akan terlihat mulai dari 3Q2020. MNCN telah mendapatkan kesepakatan lisensi dari pemain media utama, Disney dan Netflix untuk konten VOD lokal PUBLIC EXPOSE While at the Public Expose, the Company gave updates about the business of the Company's units, including: 1.PT Media Nusantara Citra Tbk (ticker: MNCN) MNCN is set to capture a significant portion of clients' advertisement budget through the creation of special programs lined up in 2H2020

RCTI+ has gained over 10 million monthly active users (MAU), with an average watching time for live and video on demand (VOD) content reached 86 minutes (as of July 2020). This August, RCTI+ is set to launch its UGC feature dedicated to talent search competition and games aggregator on the apps

has gained over 10 million monthly active users (MAU), with an average watching time for live and video on demand (VOD) content reached 86 minutes (as of July 2020). This August, RCTI+ is set to launch its UGC feature dedicated to talent search competition and games aggregator on the apps MNCN's YouTube channels attract an average of 2 billion views every month with more than 97 million subscribers (as of July 2020), the biggest in Indonesia. Since the inception of MCN (Multi-Channel Network) in August 2019, MCN operation grew substantially by generating 4 billion views from more than 45 million subscribers (as of July 2020)

in August 2019, MCN operation grew substantially by generating 4 billion views from more than 45 million subscribers (as of July 2020) MNCN has agreed with Facebook to supply clips from MNCN content library, ads contribution of this collaboration will be seen starting from 3Q2020. MNCN also secured licensing deals to major media players, Disney and Netflix for local VOD content 2.PT MNC Vision Networks Tbk ("MVN", kode2.PT MNC Vision Networks Tbk ("MVN", ticker: saham: IPTV) IPTV) • K-Visionmeraih lebih dari 380.000 pelanggan • K-Visionreached over 380,000 new subscribers baru pada Juli 2020 dan ditargetkan untuk in July 2020 and it is targeting to reach an mencapai total 7 juta pelanggan pada akhir aggregate of 7 million subscribers by the end of tahun 2020 2020 • MVN berencana menyewakan kelebihan • MVN plans to lease the excess capacity from kapasitas dari ICON+, FiberStar, dan ICON+, FiberStar, and other network operator/penyedia jaringan lainnya untuk operators/provider to maximize subscribers' 2 memaksimalkan penetrasi pelanggan dari 1,5 juta homepassyang sudah ada MNC Play dan Playbox menargetkan 400.000 pelanggan pada akhir tahun 2020

Vision+ telah berkembang menjadi salah satu layanan OTT ( Over The Top ) dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia dengan 29 juta pengguna aktif bulanan, mengklaim sebagai pelanggan berbayar terbanyak dengan 1,2 juta, dan menuju 2 juta pelanggan berbayar pada akhir tahun 2020

telah berkembang menjadi salah satu layanan OTT dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia dengan 29 juta pengguna aktif bulanan, mengklaim sebagai pelanggan berbayar terbanyak dengan 1,2 juta, dan menuju 2 juta pelanggan berbayar pada akhir tahun 2020 MVN memperluas kemitraan dan akuisisi LCO (Local Cable Operators) , dengan total lebih dari 8 juta pelanggan yang berbasis di Indonesia 3.PT MNC Kapital Indonesia Tbk (kode saham: BCAP) Bersamaan dengan HUT RI ke 75, MNC Bank baru saja meluncurkan mobile banking barunya yang bernama Motion (Mobile Transaction Indonesia) . Motion merupakan "Solusi Perbankan Terintegrasi" dengan fitur-fitur unggulan yang lengkap, untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para nasabah

barunya yang bernama . Motion merupakan "Solusi Perbankan Terintegrasi" dengan fitur-fitur unggulan yang lengkap, untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para nasabah MNC Life, bekerja sama dengan MNC Insurance meluncurkan Hario , aplikasi asuransi digital yang menyediakan asuransi kesehatan, kecelakaan, pensiun, pendidikan, hingga asuransi rumah, serta tambahan perlindungan COVID-19 gratis

, aplikasi asuransi digital yang menyediakan asuransi kesehatan, kecelakaan, pensiun, pendidikan, hingga asuransi rumah, serta tambahan perlindungan COVID-19 gratis Platform digital MNC Sekuritas bernama MNC Trade , juga mengembangkan layanan tambahan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) online

, juga mengembangkan layanan tambahan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) online MNC Asset Management sedang meng- upgrade platform MNC Duit untuk dapat melayani transaksi klien ritel, APERD, konsultan keuangan dan klien institusi

meng- platform untuk dapat melayani transaksi klien ritel, APERD, konsultan keuangan dan klien institusi BCAP telah meluncurkan platform e-money, e- wallet, dan transfer dana secara digital miliknya sendiri, bernama SPIN (Smart Payment Indonesia) . Bersinergi dengan MNCN, SPIN telah meluncurkan konsep periklanan baru pada Mei 2020, yang memungkinkan audiens untuk berbelanja langsung melalui layar TV menggunakan aplikasi e-money

e-money, e- wallet, dan transfer dana secara digital miliknya sendiri, bernama . Bersinergi dengan MNCN, SPIN telah meluncurkan konsep periklanan baru pada Mei 2020, yang memungkinkan audiens untuk berbelanja langsung melalui layar TV menggunakan aplikasi e-money BCAP juga mengakuisisi Flash Mobile , perusahaan payment gateway dan biller penetration from its existing 1.5 million homepasses MNC Play and Playbox targets 400,000 subscribers by the end of 2020

Vision+ has grown to be one of the fastest- growing OTT (Over The Top) services in Indonesia with 29 million monthly active users, claimed the title as the most paid subscribers with 1.2 million, and approaching 2 million paid subscribers by the end of 2020

has grown to be one of the fastest- growing OTT services in Indonesia with 29 million monthly active users, claimed the title as the most paid subscribers with 1.2 million, and approaching 2 million paid subscribers by the end of 2020 MVN is expanding the partnership and acquisition of LCO (Local Cable Operators) , with a total of over 8 million subscribers based in Indonesia 3.PT MNC Kapital Indonesia Tbk (ticker: BCAP) In conjunction with the 75th Indonesian Independence Day, MNC Bank has just launched its new mobile banking, called Motion (Mobile Transaction Indonesia) . Motion is an

"Integrated Banking Solution", filled with superior features, to provide the best experience for its customers

. Motion is an "Integrated Banking Solution", filled with superior features, to provide the best experience for its customers MNC Life, in collaboration with MNC Insurance, launched Hario , a digital insurance app. It provides health, accident, pension, education, and home insurance, along with additional free of charge COVID-19 coverage

, a digital insurance app. It provides health, accident, pension, education, and home insurance, along with additional free of charge COVID-19 coverage MNC Sekuritas' digital platform called MNC Trade, is also developing an additional service as an online mutual fund agent or online Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

is also developing an additional service as an online mutual fund agent or online Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) MNC Asset Management is revamping its MNC Duit app to serve transactions for retail clients, APERD, financial consultants and institutions

app to serve transactions for retail clients, APERD, financial consultants and institutions BCAP has launched its own e-money,e-wallet and digital remittance platform, named SPIN (Smart Payment Indonesia) . In collaboration with MNCN, SPIN has launched a new advertising initiative in May 2020, which allows audiences to purchase directly through the TV screen using e-money app

e-money,e-wallet and digital remittance platform, named . In collaboration with MNCN, SPIN has launched a new advertising initiative in May 2020, which allows audiences to purchase directly through the TV screen using e-money app BCAP also acquired Flash Mobile , a payment gateway and biller aggregator company; and is 3 aggregator; dan sedang dalam proses memperoleh saham mayoritas pada perusahaan platform peer-to-peer(P2P) lending. Platform tersebut akan bertindak sebagai agen penyalur dana pinjaman bagi pengguna SPIN, MNC Bank, MNC Finance dan MNC Leasing MNC Teknologi Nusantara juga sedang mengembangkan program Loyalty Points yang akan diintegrasikan ke dalam berbagai platform digital MNC Group, dari media hingga jasa keuangan. Loyalty Points ini diharapkan dapat

meningkatkan keterlibatan dan mempertahankan pelanggan untuk tetap berada didalam ekosistem MNC Group. Komentar dari Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group in the process of acquiring a majority stake in a peer-to-peer(P2P) lendingplatform company. The platform will act as a financing channeling agent for SPIN users, MNC Bank, MNC Finance and MNC Leasing MNC Teknologi Nusantara is also developing Loyalty Points program which will be integrated into MNC Group's various digital platforms, from media to financial services. This Loyalty Points is expected to increase engagement and retain customers to stay within MNC Group's ecosystem. Comments from Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman of MNC Group "Kami lebih percaya diri untuk maju seiring dengan "We are more confident going forward as the pemulihan ekonomi. Hal ini didukung oleh rencana economy recovers. This is supported by the pemerintah dalam melakukan berbagai langkah Indonesian Government's plan to implement various inisiatif percepatan program Pemulihan Ekonomi initiatives to accelerate the National Economic Nasional (PEN). Memasuki 3Q2020, pasar baru saja Recovery Program. Entering 3Q2020, the market has mulai menguat, tentunya lebih baik dari 1H2020. just started to gain strength, undoubtedly better than Meski demikian, hal tersebut tetap perlu didorong 1H2020. Despite these, it still needs to be stimulated, agar dapat tercermin pada pertumbuhan ekonomi ke so that it can be reflected on future economic depan." growth." "Sementara itu, kinerja sektor media unggul dengan "Meanwhile, the media sector outperformed with a perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan very significant difference compared to its industry dengan industri sejenis. Terlepas dari adanya peers. Regardless of the decrease, there was still an penurunan, masih terdapat peningkatan di sektor increase in the digital sector. It was reflected on digital. Hal tersebut tercermin pada marjin EBITDA MNCN's EBITDA margin of 45%, the same level as the MNCN sebesar 45%, setara dengan periode yang sama corresponding period last year." tahun lalu." "Kami juga memajukan berbagai inisiatif digital di "Not to mention, we are also enhancing various digital sektor jasa keuangan, termasuk Motion, aplikasi initiatives in the financial services sector, including mobile bankingbaru dari MNC Bank, yang Motion, a new mobile banking app by MNC Bank, that memungkinkan nasabah menjalani kehidupan normal allows customers to live a new normal with the baru dengan kemudahan dari berbagai fitur lengkap. convenience of various complete features. 