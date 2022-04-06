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PT UNITED TRACTORS TBK

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PT United Tractors Tbk : KBLI Adjustment

04/06/2022 | 05:53pm EDT
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Before the Adjustment

After the Adjustment

KBLI code

Name of KBLI

KBLI code

Name of KBLI

77306

RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY AND CONSTRUCTION EQUIPMENT AND CIVIL ENGINEERING

77393

RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY AND CONSTRUCTION EQUIPMENT AND CIVIL ENGINEERING

33122

MACHINERY REPAIR FOR SPECIAL PURPOSES

33122

MACHINERY REPAIR FOR SPECIAL PURPOSES

46591

WHOLESALE OF OFFICE AND INDUSTRIAL MACHINERIES, SPARE PARTS AND ITS APPURTENANCES

46591

WHOLESALE OF OFFICE AND INDUSTRIAL MACHINERIES, SPARE PARTS AND ITS APPURTENANCES

77100

RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF CAR, BUS, TRUCK AND THE LIKE

77100

RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF CAR, BUS, TRUCK AND THE LIKE

46593

WHOLESALE OF LAND TRANSPORTATION (NON-CAR, NON-MOTORCYCLE, AND THE LIKE), SPARE PART AND THEIR APPURTENANCES

46953

WHOLESALE OF LAND TRANSPORTATION (NON-CAR, NON-MOTORCYCLE, AND THE LIKE), SPARE PART AND THEIR APPURTENANCES

70209

OTHER MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES

70209

OTHER MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES

77309

RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY, EQUIPMENT AND OTHER TANGIBLE GOODS WHICH CANNOT BE CLASSIFIED IN ANY OTHER PLACE

77399

RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY, EQUIPMENT AND OTHER TANGIBLE GOODS WHICH CANNOT BE CLASSIFIED IN ANY OTHER PLACE

77301

RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY AND INDUSTRIAL EQUIPMENT

77391

RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY AND INDUSTRIAL PROCESSING EQUIPMENT

46599

WHOLESALE OF MACHINERIES, EQUIPMENT AND OTHER APPURTENANCES

46599

WHOLESALE OF MACHINERIES, EQUIPMENT AND OTHER APPURTENANCES

43905

RENTAL SERVICES OF CONSTRUCTION EQUIPMENT WITH OPERATOR

43905

RENTAL SERVICES OF CONSTRUCTION EQUIPMENT WITH OPERATOR

68110

SELF-OWNED OR LEASED REAL ESTATE

68111

SELF-OWNED OR LEASED REAL ESTATE

Disclaimer

PT United Tractors Tbk published this content on 06 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2022 21:52:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Net income 2022 12 937 B 0,90 B 0,90 B
Net cash 2022 28 421 B 1,98 B 1,98 B
P/E ratio 2022 8,05x
Yield 2022 5,20%
Capitalization 102 392 B 7 125 M 7 125 M
EV / Sales 2022 0,86x
EV / Sales 2023 0,78x
Nbr of Employees 29 118
Free-Float 40,5%
Chart PT UNITED TRACTORS TBK
Duration : Period :
PT United Tractors Tbk Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends PT UNITED TRACTORS TBK
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 19
Last Close Price 27 450,00 IDR
Average target price 30 179,44 IDR
Spread / Average Target 9,94%
EPS Revisions
Managers and Directors
Frans Kesuma President Director & Director
Iwan Hadiantoro Director-Corporate Finance, Legal & Accounting
Djony Bunarto Tjondro President Commissioner
Loudy Irwanto Ellias Director-IT, Marketing & Truck Sales Operation
Arif Burhantoyib Head-Group Investment & Procurement
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
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CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED39.50%87 524
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED30.57%25 079
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED58.39%24 155
COAL INDIA LIMITED28.65%15 369
CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED31.56%14 724