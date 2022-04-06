PT United Tractors Tbk : KBLI Adjustment

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Before the Adjustment
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After the Adjustment
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KBLI code
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Name of KBLI
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KBLI code
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Name of KBLI
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77306
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RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY AND CONSTRUCTION EQUIPMENT AND CIVIL ENGINEERING
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77393
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RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY AND CONSTRUCTION EQUIPMENT AND CIVIL ENGINEERING
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33122
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MACHINERY REPAIR FOR SPECIAL PURPOSES
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33122
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MACHINERY REPAIR FOR SPECIAL PURPOSES
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46591
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WHOLESALE OF OFFICE AND INDUSTRIAL MACHINERIES, SPARE PARTS AND ITS APPURTENANCES
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46591
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WHOLESALE OF OFFICE AND INDUSTRIAL MACHINERIES, SPARE PARTS AND ITS APPURTENANCES
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77100
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RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF CAR, BUS, TRUCK AND THE LIKE
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77100
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RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF CAR, BUS, TRUCK AND THE LIKE
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46593
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WHOLESALE OF LAND TRANSPORTATION (NON-CAR, NON-MOTORCYCLE, AND THE LIKE), SPARE PART AND THEIR APPURTENANCES
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46953
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WHOLESALE OF LAND TRANSPORTATION (NON-CAR, NON-MOTORCYCLE, AND THE LIKE), SPARE PART AND THEIR APPURTENANCES
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70209
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OTHER MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES
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70209
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OTHER MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES
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77309
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RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY, EQUIPMENT AND OTHER TANGIBLE GOODS WHICH CANNOT BE CLASSIFIED IN ANY OTHER PLACE
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77399
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RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY, EQUIPMENT AND OTHER TANGIBLE GOODS WHICH CANNOT BE CLASSIFIED IN ANY OTHER PLACE
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77301
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RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY AND INDUSTRIAL EQUIPMENT
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77391
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RENTAL SERVICES ACTIVITY AND LEASE WITHOUT ANY OPTION RIGHT OF MACHINERY AND INDUSTRIAL PROCESSING EQUIPMENT
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46599
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WHOLESALE OF MACHINERIES, EQUIPMENT AND OTHER APPURTENANCES
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46599
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WHOLESALE OF MACHINERIES, EQUIPMENT AND OTHER APPURTENANCES
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43905
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RENTAL SERVICES OF CONSTRUCTION EQUIPMENT WITH OPERATOR
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43905
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RENTAL SERVICES OF CONSTRUCTION EQUIPMENT WITH OPERATOR
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68110
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SELF-OWNED OR LEASED REAL ESTATE
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68111
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SELF-OWNED OR LEASED REAL ESTATE