PTT Global Chemical Public : เมื่อผ้า Upcycling by GC เดินทางสู่เวทีประกวดนางงาม

การประกวด Miss Earth Thailand 2021 ในปีนี้ GC ได้สนับสนุนผ้า Upcycling by GC ผ่านการออกแบบและตัดเย็บด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นชุดราตรี Trash to Treasure ภายใต้แนวคิด Bangkok Extravaganza โดยร่วมสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ติดตามรับชมเทปบันทึกภาพรอบตัดสินการประกวด
ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 22.00 น. ทาง PPTV
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PTT Global Chemical pcl published this content on 27 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2021 04:01:01 UTC.