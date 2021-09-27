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PTT Global Chemical Public : เมื่อผ้า Upcycling by GC เดินทางสู่เวทีประกวดนางงาม

09/27/2021 | 12:02am EDT
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การประกวด Miss Earth Thailand 2021 ในปีนี้ GC ได้สนับสนุนผ้า Upcycling by GC ผ่านการออกแบบและตัดเย็บด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นชุดราตรี Trash to Treasure ภายใต้แนวคิด Bangkok Extravaganza โดยร่วมสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ติดตามรับชมเทปบันทึกภาพรอบตัดสินการประกวด

ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 22.00 น. ทาง PPTV

#GCCircularLiving

#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

#MissEarthThailand2021

Disclaimer

PTT Global Chemical pcl published this content on 27 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2021 04:01:01 UTC.


© Publicnow 2021
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Net income 2021 39 799 M 1 191 M 1 191 M
Net Debt 2021 65 287 M 1 954 M 1 954 M
P/E ratio 2021 6,66x
Yield 2021 5,92%
Capitalization 273 B 8 153 M 8 159 M
EV / Sales 2021 0,77x
EV / Sales 2022 0,90x
Nbr of Employees 6 925
Free-Float 45,9%
Chart PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Duration : Period :
PTT Global Chemical Public Company Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 22
Last Close Price 60,50 THB
Average target price 73,28 THB
Spread / Average Target 21,1%
EPS Revisions
Managers and Directors
Kongkrapan Intarajang Chief Executive Officer, Secretary & Director
Patiparn Sukorndhaman President & COO-Downstream Petrochemical Business
Thitipong Jurapornsiridee Executive Vice President-Finance & Accounting
Piyasvasti Amranand Chairman
Jeeranee Pimthanothai Senior VP-Technical Engineering and Maintenance
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1st jan.Capi. (M$)
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED3.42%8 153
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION23.47%97 729
AIR LIQUIDE7.41%79 717
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.15.04%50 855
GANFENG LITHIUM CO., LTD.66.01%35 014
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.1.57%31 143