Financials EUR USD Sales 2021 9 943 M 11 911 M 11 911 M Net income 2021 872 M 1 045 M 1 045 M Net Debt 2021 1 222 M 1 464 M 1 464 M P/E ratio 2021 15,2x Yield 2021 3,86% Capitalization 13 348 M 15 970 M 15 991 M EV / Sales 2021 1,47x EV / Sales 2022 1,33x Nbr of Employees 74 229 Free-Float 83,8% Chart PUBLICIS GROUPE SA Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends PUBLICIS GROUPE SA Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 20 Average target price 56,98 € Last Close Price 54,38 € Spread / Highest target 28,7% Spread / Average Target 4,78% Spread / Lowest Target -19,1% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Name Title Arthur Sadoun Chairman-Management Board & CEO Agathe Bousquet Co-President Marco Venturelli Co-President Michel-Alain Proch Chief Financial Officer Maurice Lévy Chairman-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) PUBLICIS GROUPE SA 33.42% 15 970 OMNICOM GROUP INC. 27.37% 17 084 WPP PLC 20.93% 16 087 AUTOHOME INC. -5.56% 11 939 THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. 27.21% 11 888 WEIBO CORPORATION 22.03% 11 065