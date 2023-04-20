Raiffeisen Bank Aval : До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com при бронюванні з карткою від Райфу

Платіжна картка Райффайзен додасть до 10% миттєвої знижки вашим бронюванню та оплаті готелів за кордоном через booking.com.

І що ще приємніше - знижка сумується разом з іншими пропозиціями цього сервісу.

Як скористатися додатковими 10% знижки?

Перейдіть за посиланням: https://www.booking.com/index.html?aid=2318969 для пошуку помешкання. Важливо - знижку можна отримати лише за вказаним посиланням.

Оберіть готель та отримайте миттєву знижку до 10% на помешкання зі спеціальною позначкою.

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Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 30 квітня 2023 року.

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