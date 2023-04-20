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    BAVL   UA4000069603

RAIFFEISEN BANK AVAL

(BAVL)
  Report
End-of-day quote PFTS STOCK EXCHANGE  -  2021-12-28
0.4254 UAH   -5.47%
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Raiffeisen Bank Aval : До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com при бронюванні з карткою від Райфу

04/20/2023 | 04:54am EDT
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До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com при бронюванні з карткою від Райфу

Платіжна картка Райффайзен додасть до 10% миттєвої знижки вашим бронюванню та оплаті готелів за кордоном через booking.com.

І що ще приємніше - знижка сумується разом з іншими пропозиціями цього сервісу.

Як скористатися додатковими 10% знижки?

  • Перейдіть за посиланням: https://www.booking.com/index.html?aid=2318969 для пошуку помешкання. Важливо - знижку можна отримати лише за вказаним посиланням.
  • Оберіть готель та отримайте миттєву знижку до 10% на помешкання зі спеціальною позначкою.
  • Зробіть оплату вашою карткою від Райфу.

Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 30 квітня 2023 року.

Користуйтеся додатковими перевагами із вашою платіжною карткою Райффайзен Банку.

Attachments

Disclaimer

Raiffeisen Bank Aval PAT published this content on 20 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 April 2023 08:53:04 UTC.


© Publicnow 2023
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Sales 2022 11 610 M 316 M 316 M
Net income 2022 - - -
Net Debt 2022 - - -
P/E ratio 2022 -
Yield 2022 -
Capitalization 26 160 M 713 M 713 M
Capi. / Sales 2022 2,25x
EV / Sales 2023
Nbr of Employees 6 736
Free-Float 99,9%
Chart RAIFFEISEN BANK AVAL
Duration : Period :
Raiffeisen Bank Aval Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 1
Last Close Price 0,43
Average target price
Spread / Average Target -
Managers and Directors
Martin Grüll Chairman-Supervisory Board
Pavlo Sheremeta Member-Supervisory Board
Anna Oleksandrivna Derevyanko Member-Supervisory Board
Andreea Moraru Member-Supervisory Board
Robert Fritz Member-Supervisory Board
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
RAIFFEISEN BANK AVAL0.00%713
JPMORGAN CHASE & CO.5.31%413 981
BANK OF AMERICA CORPORATION-9.24%239 651
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED6.72%233 775
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION8.59%171 447
WELLS FARGO & COMPANY2.30%158 959
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