Raiffeisen Bank Aval : До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com при бронюванні з карткою від Райфу

До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com при бронюванні з карткою від Райфу
Платіжна картка Райффайзен додасть до 10% миттєвої знижки вашим бронюванню та оплаті готелів за кордоном через booking.com.
І що ще приємніше - знижка сумується разом з іншими пропозиціями цього сервісу.
Як скористатися додатковими 10% знижки?
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Перейдіть за посиланням: https://www.booking.com/index.html?aid=2318969 для пошуку помешкання. Важливо - знижку можна отримати лише за вказаним посиланням.
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Оберіть готель та отримайте миттєву знижку до 10% на помешкання зі спеціальною позначкою.
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Зробіть оплату вашою карткою від Райфу.
Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 30 квітня 2023 року.
Користуйтеся додатковими перевагами із вашою платіжною карткою Райффайзен Банку.
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