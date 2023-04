Financials JPY USD Sales 2023 2 115 B 15 705 M 15 705 M Net income 2023 -165 887 M -1 232 M -1 232 M Net Debt 2023 470 B 3 487 M 3 487 M P/E ratio 2023 -5,90x Yield 2023 0,67% Capitalization 1 076 B 7 988 M 7 988 M EV / Sales 2023 0,73x EV / Sales 2024 0,64x Nbr of Employees 32 079 Free-Float 57,4% Chart RAKUTEN GROUP, INC. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends RAKUTEN GROUP, INC. Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 16 Last Close Price 676,00 JPY Average target price 854,13 JPY Spread / Average Target 26,3% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Hiroshi Mikitani President & Representative Director Kenji Hirose Chief Financial Officer & Executive Vice President Yasufumi Hirai Chief Information & Information Security Officer Tareq Amin Chief Technology Officer & Executive VP Kentaro Hyakuno COO, Representative Director & EVP Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) RAKUTEN GROUP, INC. 15.10% 8 148 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 9.46% 247 080 MEITUAN INC. -22.55% 107 576 PINDUODUO INC. -13.84% 88 836 SHOPIFY INC. 41.75% 69 710 MERCADOLIBRE, INC. 55.36% 66 414