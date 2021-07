REALITES International : REALITES ouvre une filiale au Sénégal, territoire à fort potentiel en projets urbains 12-Juil-2021 / 08:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMMUNIQUÉ DE PRESSE International : REALITES ouvre une filiale au Sénégal, territoire à fort potentiel en projets urbains Saint-Herblain (44), le 12 juillet 2021, 8h - Le groupe de développement territorial REALITES poursuit son développement international avec la création de REALITES SENEGAL, sa filiale de Maitrise d'Ouvrage à Dakar, Sénégal. Cette décision intervient après l'implantation réussie à Casablanca de REALITES AFRIQUE, la holding continentale du Groupe et de sa filiale, REALITES MAROC. REALITES SENEGAL a pour mission de développer des projets immobiliers et urbains, majoritairement résidentiels, à forte valeur ajoutée pour le territoire sénégalais. En parfaite cohérence avec son statut d'entreprise à mission, la société développera des partenariats avec les entreprises locales compétentes tout en s'appuyant sur son équipe pluridisciplinaire dédiée au pilotage des projets. La nouvelle filiale, dirigée par Amadou DIENG, présent au sein du Groupe depuis 2017, accueillera prochainement 5 collaborateurs et s'appuiera sur l'expertise technique et financière des équipes de REALITES MAROC et REALITES AFRIQUE. REALITES SENEGAL entend se positionner dans un premier temps sur des programmes de logements haut de gamme, segment particulièrement recherché, principalement à Dakar et dans les nouvelles villes telles Diamniadio et Lac Rose. Le Sénégal, une économie dynamique avec un environnement institutionnel stable 2e économie d'Afrique francophone avec 16,2 millions d'habitants et 1er « hub » d'échanges économiques de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal affiche depuis 2016 une croissance dynamique qui devrait se traduire par des progressions* de 5,1% en 2021 et 6% en 2022. Son modèle démocratique stable, son économie diversifiée (services, industries agroalimentaires, matières premières), et les importants investissements publics d'infrastructure initié par le Plan Sénégal Émergent, attirent de nombreux investisseurs étrangers, la France en tête. Grâce à une démographie forte (population x2 d'ici 2030) d'importants besoins de développements territoriaux émergent, offrant au groupe REALITES d'excellentes perspectives d'activités. Le choix du Sénégal après une implantation réussie au Maroc « Après nos succès au Maroc depuis 2018 avec plus de 200 000 m2 de surface plancher développée, le Sénégal représente une nouvelle étape de notre déploiement à l'international sur des territoires à fort potentiel de création de valeur. Notre choix du Sénégal est d'abord l'opportunité d'un retour au pays pour Amadou DIENG, après plusieurs années de collaboration en France. Cela nous a conduit à mener une étude d'opportunité durant deux ans, à l'issue de laquelle nous avons décidé d'ouvrir la filiale. Le Sénégal est porté par d'excellentes perspectives économiques, un cadre juridique proche de celui appliqué en France, un système bancaire normé et des valeurs communes d'esprit d'entreprendre et de transparence. REALITES SENEGAL pourra compter sur l'appui opérationnel de REALITES AFRIQUE et REALITES MAROC mais aussi sur l'ensemble des forces du Groupe en France pour des projets utiles et ambitieux », déclare Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-Directeur général du Groupe REALITES. *source : Banque Africaine de Développement 2021 À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités.) et en maîtrise d'usage (exploitation de résidences séniors, résidences étudiants, complexes de loisirs, centres de santé), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers. Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d'innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et de diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale. Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus. Fort de plus de 640 collaborateurs et d'une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d'affaires à 204 MEUR. Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de 800 MEUR avec un Résultat Opérationnel de 8%. REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). 