REALITES: Chiffre d'affaires consolidé 2020 en forte hausse de 23 % à 204 MEUR, supérieur aux objectifs du Groupe 10-Fév-2021 / 08:45 CET/CEST

COMMUNIQUE DE PRESSE Chiffre d'affaires annuel 2020 Chiffre d'affaires consolidé en forte hausse de 23 % à 204 MEUR, supérieur aux objectifs du Groupe Objectif de rentabilité 2020 maintenu - Chiffre d'affaires consolidé 2020 à 204 MEUR (+23 % vs. 2019), au-dessus des objectifs attendus - Chiffre d'affaires 2021 attendu autour de 250 MEUR, grâce notamment à la forte croissance du niveau d'actes enregistrés sur 2020 (229 MEUR en progression de +10 % par rapport à 2019) et au développement continu de son activité de Maitrise d'Usage, dont le chiffre d'affaire devrait progresser de l'ordre de +20 % sur 2021 - Maintien de l'objectif de rentabilité sur l'exercice 2020 avec un taux EBITDA / Chiffre d'Affaires attendu à 10,4 % - Ambition de Chiffre d'affaires multiplié par 4 à horizon 2025 Saint-Herblain, le 10 février 2020 à 8h45. Le groupe de développement territorial REALITES publie aujourd'hui son Chiffre d'Affaires consolidé annuel pour l'exercice 2020. En millions d'euros HT 31/12/2020 Variation 19-20 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'affaires IFRS 204 +23 % 165,4 133,6

Dans un contexte de crise sanitaire, le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe dépasse pour la première fois la barre symbolique des 200 MEUR et concrétise ainsi l'objectif fixé en 2015 par le Management. Cette performance fait écho au lancement du plan « Ambitions 2025 », au terme duquel REALITES entend multiplier par 4 son Chiffre d'affaires.

Avec une croissance organique de 15 % et une contribution de son activité de Maîtrise d'usage à hauteur de 14,5 MEUR au Chiffre d'affaires consolidé du Groupe, REALITES confirme la pertinence de sa stratégie de diversification (Maîtrise d'usage, grands projets urbains, international) et de son engagement pour le développement intelligent des territoires, concrétisé par l'adoption du statut d'entreprise à mission début 2021.

Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG fondateur du Groupe, réagit : « En 2015, nous énoncions déjà cet objectif de 200 MEUR pour 2020. Le dépasser pour la première fois renforce notre confiance dans notre stratégie de diversification et notre vision pour les territoires. Conformément à notre plan "Ambitions 2025", nous voilà bel et bien lancés sur notre trajectoire d'ETI à fort potentiel, fidèles à nos valeurs d'entreprise à mission. »

Commentaires sur l'activité 2020

Au 31 décembre 2020, le Chiffre d'affaires consolidé annuel de REALITES s'élève à 204 MEUR HT, en progression de +23 % par rapport au 31 décembre 2019.

Cette progression s'explique principalement par la croissance de son activité de Maîtrise d'ouvrage (+15 %) et par la contribution de l'activité de Maîtrise d'usage à hauteur de 14,5 MEUR au chiffre d'affaires consolidé du Groupe. Répartition du chiffre d'affaires par pôle d'activité

En millions d'euros HT 31/12/2020 Part du CA 31/12/2019 Part du CA Variation 19-20 Maîtrise d'ouvrage 189,5 93 % 165,4 100 % +15% Maîtrise d'usage 14,5 7 % 0 0 TOTAL 204 100 % 165,4 100 %

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique :

En millions d'euros HT 31/12/2020 Part du CA France 202,1 99 % International 1,9 1 % TOTAL 204 100 %

Le Groupe poursuit également le développement de son activité au Maroc avec, notamment, le lancement des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôtel Lincoln, à Casablanca, à la suite de l'achat du foncier en décembre 2020.

Activité Maîtrise d'ouvrage

L'activité de Maîtrise d'ouvrage enregistre une croissance de ses Actes (+11 %) et de ses Réservations (+19 %), atteignant un plus haut historique.

En millions d'euros HT 31/12/2020 Variation 19-20 31/12/2019 31/12/2018 Actes 229 +11 % 206,6 174,1 Réservations nettes 291,1 +19 % 243,9 203,1

Les Actes, fortement pénalisés au 1er semestre, ont bénéficié d'un effet de rattrapage au 2e semestre et atteignent 229 MEUR en fin d'année, avec 1 415 lots actés et une commercialisation de 2 771 m² de bureaux, commerces et locaux d'activités.

Les Réservations, qui représentent un des indicateurs avancés du développement commercial du Groupe, progressent de +19 % à 291,1 MEUR et se caractérisent par une augmentation des lots réservés (+3 % à 1 523 lots) et une forte progression des réservations sur les équipements (commerces, locaux d'activité, écoles), avec 18 204 m² commercialisés sur l'année.

Le potentiel embarqué du Groupe, au travers des réservations non actées, ressort au plus haut historique à 185,9 MEUR HT (+29 % vs. 2019).

Activité Maîtrise d'usage

Comptabilisées en intégration globale dans les comptes de REALITES pour la première fois sur la totalité de l'exercice 2020, les activités de Maîtrise d'usage s'élèvent à 14,5 MEUR, confirmant ainsi la pertinence de la stratégie de diversification engagée depuis 2013 par le Groupe.

Le secteur des résidences gérées (séniors avec HEURUS et étudiantes avec CAP'ETUDES) est encore fortement contributeur à ce chiffre d'affaires.

En millions d'euros HT 31/12/2020 Part du CA CAP'ETUDES 9,9 68 % HEURUS 4,6 32 % TOTAL 14,5 100 %

CAP'ETUDES n'a pas été impacté par la crise et enregistre une hausse de son chiffre d'affaire à 9,9 MEUR.

HEURUS enregistre également une progression de son chiffre d'affaires à 4,6 MEUR, soutenu par l'ouverture en 2020 de sa 4e résidence services pour séniors à Saumur (49).

De nouvelles perspectives ambitieuses

Pour 2021, à la faveur de la forte croissance du niveau d'actes enregistrés sur 2020 et au développement continu de son activité de Maîtrise d'Usage, le Groupe prévoit d'enregistrer une nouvelle croissance significative de son Chiffre d'affaires IFRS, attendu autour de 250 MEUR.

Le Groupe réitère ainsi ses « Ambitions 2025 » dévoilées le 28 janvier dernier.

