Dec 31 (Reuters) - Reckitt Benckiser Group PLC:
* US FDA: RECKITT/MEAD JOHNSON NUTRITION VOLUNTARILY RECALLS SELECT BATCHES OF NUTRAMIGEN HYPOALLERGENIC INFANT FORMULA POWDER
* US FDA: RECKITT/MJN VOLUNTARILY'S RECALL FROM U.S. MARKET DUE TO POSSIBILITY OF CONTAMINATION WITH CRONOBACTER SAKAZAKII IN PRODUCT SAMPLED OUTSIDE US
* US FDA: ALL PRODUCT IN QUESTION WENT THROUGH EXTENSIVE TESTING BY MJN AND TESTED NEGATIVE FOR THE BACTERIA Source text: http://tinyurl.com/3422bmpj Further company coverage: