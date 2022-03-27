Redbubble : Becoming a substantial holder from MS

ACN/ARSN (if applicable)Morgan Stanley and its subsidiaries listed in Annexure A Not Applicable
The holder became a substantial holder on The holder became aware on
March 23, 2022
March 25, 2022
2.
Details of voting power
The total number of votes attached to all the voting shares in the company or voting interests in the scheme that the substantial holder or an associate (2) had a relevant interest (3) in on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:
Class of securities (4)
Number of securities
Person's votes (5)
Voting power (6)
Ordinary Shares
14,886,429
14,886,429
5.40%
Based on 275,920,223 Ordinary
Shares Outstanding
Ordinary Shares
14,886,429
14,886,429
5.40%
3.
Details of relevant interests
The nature of the relevant interest the substantial holder or an associate had in the following voting securities on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:
Holder of relevant interest
Nature of relevant interest (7)
Class and number of securities
Morgan Stanley & Co. International plc
Holder of securities subject to an obligation to return under a securities lending agreement.
1,082,416 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. LLC
Holder of securities subject to an obligation to return under a securities lending or prime brokerage agreement.
8,155 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
Holder of securities subject to an obligation to return under a securities lending or prime brokerage agreement through an associate.
3,159,201 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses.
7,086,526 Ordinary Shares
Morgan Stanley Investment Management Inc.
Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of investment management business.
3,343,432 Ordinary Shares
Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd
Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of discretionary managed business.
692 Ordinary Shares
Parametric Portfolio Associates LLC
Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of investment management business.
206,007 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. LLC
8,155 Ordinary Shares
692 Ordinary Shares
Each of the entities (as listed in Annexure A) in the Morgan Stanley group upstream of the above entities
Each of the above entities is a body corporate that each upstream entity controls and therefore has the relevant interests that the above entities collectively have.
14,886,429 Ordinary Shares(N.B.: Total of the above direct interest)
4.
Details of present registered holders
The persons registered as holders of the securities referred to in paragraph 3 above are as follows:
Holder of relevant interest
Registered holder of securities
Person entitled to be registered as holder (8)
Class and number of securities
Morgan Stanley Investment Management Inc.
HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED
Not Applicable
64,348 Ordinary Shares
Parametric Portfolio Associates LLC
Unknown
Not Applicable
206,007 Ordinary Shares
Morgan Stanley Investment Management Inc.
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited
Not Applicable
511,073 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited
Not Applicable
1,082,416 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. LLC
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited
Not Applicable
8,155 Ordinary Shares
Morgan Stanley Investment Management Inc.
JP MORGAN NOMINESS AUSTRALIA PTY LIMITED
Not Applicable
2,768,011 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
Morgan Stanley Australia Securities (Nominee) Pty Limited
Not Applicable
10,245,727 Ordinary Shares
Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd
Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty discretionary client account
Not Applicable
692 Ordinary Shares
Parametric Portfolio Associates LLC
Morgan Stanley & Co. International plcMorgan Stanley & Co. LLCUnknown
Not ApNot Applicable
692 Ordinary Shares
5.
Consideration
The consideration paid for each relevant interest referred to in paragraph 3 above, and acquired in the four months prior to the day that the substantial holder became a substantial holder is as follows:
Holder of relevant interest
Date of acquisition
Consideration (9)
Class and number interest of securities
Cash
Non-cash
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
5,030.84
Buy
1,454 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
3,235.23
Buy
927 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
66.50
Buy
19 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
25,994.98
Buy
7,513 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
637.98
Buy
186 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
17,750.14
Buy
5,086 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
9,737.00
Buy
2,782 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
18,746.76
Buy
5,387 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
5,149.76
Buy
1,463 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
723.73
Buy
211 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
6,660.72
Buy
1,914 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
6,435.56
Buy
1,844 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
19,513.27
Buy
5,689 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
1,151.28
Buy
328 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
488.48
Buy
142 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
2,805.96
Buy
804 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
1,660.80
Buy
480 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
7,804.03
Buy
2,249 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
2,245.08
Buy
636 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
45,187.84
Buy
13,136 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
7,272.16
Buy
2,114 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
24.47
Buy
7 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
53,707.61
Buy
15,389 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
884.08
Buy
257 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
4,140.00
Buy
1,200 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
2,810.50
Buy
803 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
3,629.50
Buy
1,037 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
1,038.40
Buy
295 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
6.90
Buy
2 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
17,142.48
Buy
4,926 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
1,563.52
Buy
448 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
883.26
Buy
252 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
25,559.02
Buy
7,387 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
821.28
Buy
236 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
8,697.78
Buy
2,478 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
20,396.40
Buy
5,912 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
40,814.14
Buy
11,762 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
804.96
Buy
234 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
2,355.50
Buy
673 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
324.30
Buy
94 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
716.87
Buy
209 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
834.90
Buy
242 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/24/2021
19,060.71
Buy
5,493 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
51,908.76
Buy
15,178 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
1,267.00
Buy
362 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
1,648.02
Buy
484 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
292.32
Buy
87 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
913.71
Buy
266 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
1,470.04
Buy
433 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
967.26
Buy
282 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
48.09
Buy
14 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
16,831.76
Buy
4,936 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
25,044.66
Buy
7,323 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
862.65
Buy
243 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
1,689.48
Buy
494 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
216,821.16
Buy
63,398 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
1,037.96
Buy
308 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
11,022.75
Buy
3,105 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
6,252.89
Buy
1,823 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
812.17
Buy
241 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
5,017.63
Buy
1,465 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
1,517.90
Buy
430 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
3,042.35
Buy
857 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
2,608.32
Buy
741 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
6,713.46
Buy
1,963 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
2,594.90
Buy
770 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
33,469.94
Buy
9,758 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
2,587.20
Buy
770 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
6,966.72
Buy
1,968 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
706.65
Buy
210 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
577.92
Buy
172 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
82,124.49
Buy
23,943 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
6,783.66
Buy
2,007 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
2,076.00
Buy
600 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
25,435.40
Buy
7,481 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
6,871.54
Buy
2,033 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
5,277.06
Buy
1,543 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
3,939.84
Buy
1,152 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
10,598.65
Buy
3,145 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
6,830.23
Buy
2,003 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
5,463.36
Buy
1,626 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
476.00
Buy
140 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
1,757.03
Buy
513 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
2,082.00
Buy
600 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
54,087.20
Buy
15,908 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
33,663.52
Buy
9,872 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
135.33
Buy
39 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
675.71
Buy
197 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/25/2021
78,608.70
Buy
22,985 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
3,454.36
Buy
1,022 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
3,202.21
Buy
946 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
34,672.92
Buy
10,228 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
3,477.84
Buy
1,032 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
22,672.32
Buy
6,688 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
5,134.22
Buy
1,519 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,137.30
Buy
340 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
925.38
Buy
275 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
2,475.65
Buy
739 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
5,583.76
Buy
1,652 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
17,285.60
Buy
5,084 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,738.24
Buy
512 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
6,416.55
Buy
1,890 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
8,936.40
Buy
2,640 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
11/26/2021
26,107.60
Buy
7,688 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,279.22
Buy
383 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
3,042.99
Buy
907 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
8,951.14
Buy
2,668 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
3,763.80
Buy
1,107 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
44,317.47
Buy
13,073 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,634.96
Buy
483 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,034.59
Buy
307 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
2,385.60
Buy
710 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
2,166.21
Buy
639 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
40.44
Buy
12 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,960.88
Buy
581 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,846.13
Buy
547 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
24,133.41
Buy
7,119 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,653.75
Buy
490 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,525.32
Buy
456 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
5,482.99
Buy
1,627 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
17,439.75
Buy
5,175 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
11/26/2021
46,885.12
Buy
13,881 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
34,780.20
Buy
10,290 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,923.75
Buy
570 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,683.00
Buy
495 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
2,536.38
Buy
756 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,569.57
Buy
463 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
1,394.40
Buy
415 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
774.06
Buy
228 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
2,486.74
Buy
739 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
450.87
Buy
133 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
10,753.08
Buy
3,172 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/26/2021
698.06
Buy
209 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
6,755.10
Buy
1,958 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
3,126.97
Buy
917 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
117.30
Buy
34 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
887.73
Buy
254 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
96,020.40
Buy
27,832 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
128.39
Buy
37 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
1,080.73
Buy
311 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
991.80
Buy
285 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
3,118.50
Buy
891 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
5,027.40
Buy
1,470 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
27,079.05
Buy
7,849 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
2,175.58
Buy
638 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
4,726.00
Buy
1,390 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
11/29/2021
31,294.92
Buy
8,984 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
15,661.38
Buy
4,566 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
2,243.52
Buy
656 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
11,799.00
Buy
3,420 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
7,081.21
Buy
2,029 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
1,162.77
Buy
343 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
1,132.20
Buy
333 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
57,870.30
Buy
16,774 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
7,571.88
Buy
2,214 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
9,195.18
Buy
2,778 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
17,227.32
Buy
5,052 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
2,204.02
Buy
637 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
4,725.66
Buy
1,394 Ordinary Shares
Morgan Stanley & Co. International plc
11/29/2021
34,398.29
Buy
9,943 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
1,249.32
Buy
359 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
17,329.68
Buy
5,112 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
6,869.08
Buy
2,069 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
1,081.08
Buy
308 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
255.30
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74 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
17,278.80
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5,082 Ordinary Shares
Morgan Stanley Australia Securities Limited
11/29/2021
3.45
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1 Ordinary Shares
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