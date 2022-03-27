Log in
Log in
E-mail
Password

Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Become a member for free
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Australia
  4. Australian Stock Exchange
  5. Redbubble Limited
  6. News
  7. Summary
    RBL   AU000000RBL2

REDBUBBLE LIMITED

(RBL)
  Report
Cours en différé.  Delayed Australian Stock Exchange  -  03/25 01:10:09 am EDT
1.61 AUD   -5.29%
03/13REDBUBBLE : Ceasing to be a substantial holder
PU
03/03REDBUBBLE : Ceasing to be a substantial holder from MQG
PU
03/02REDBUBBLE : Becoming a substantial holder from MQG
PU
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

Redbubble : Becoming a substantial holder from MS

03/27/2022 | 05:31pm EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Form 603

Corporations Act 2001

Section 671B

Notice of initial substantial holder

To Company Name/SchemeREDBUBBLE LIMITED

ACN/ARSN

119 200 592

1.

Details of substantial holder (1)

Name

ACN/ARSN (if applicable)Morgan Stanley and its subsidiaries listed in Annexure A Not Applicable

The holder became a substantial holder on The holder became aware on

March 23, 2022

March 25, 2022

2.

Details of voting power

The total number of votes attached to all the voting shares in the company or voting interests in the scheme that the substantial holder or an associate (2) had a relevant interest (3) in on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:

Class of securities (4)

Number of securities

Person's votes (5)

Voting power (6)

Ordinary Shares

14,886,429

14,886,429

5.40%

Based on 275,920,223 Ordinary

Shares Outstanding

Ordinary Shares

14,886,429

14,886,429

5.40%

3.

Details of relevant interests

The nature of the relevant interest the substantial holder or an associate had in the following voting securities on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:

Holder of relevant interest

Nature of relevant interest (7)

Class and number of securities

Morgan Stanley & Co. International plc

Holder of securities subject to an obligation to return under a securities lending agreement.

1,082,416 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. LLC

Holder of securities subject to an obligation to return under a securities lending or prime brokerage agreement.

8,155 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

Holder of securities subject to an obligation to return under a securities lending or prime brokerage agreement through an associate.

3,159,201 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of sales and trading businesses.

7,086,526 Ordinary Shares

Morgan Stanley Investment Management Inc.

Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of investment management business.

3,343,432 Ordinary Shares

Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd

Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of discretionary managed business.

692 Ordinary Shares

Parametric Portfolio Associates LLC

Shares held or in respect of which the holder may exercise control over disposal in the ordinary course of investment management business.

206,007 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. LLC

8,155 Ordinary Shares

692 Ordinary Shares

Each of the entities (as listed in Annexure A) in the Morgan Stanley group upstream of the above entities

Each of the above entities is a body corporate that each upstream entity controls and therefore has the relevant interests that the above entities collectively have.

14,886,429 Ordinary Shares(N.B.: Total of the above direct interest)

4.

Details of present registered holders

The persons registered as holders of the securities referred to in paragraph 3 above are as follows:

Holder of relevant interest

Registered holder of securities

Person entitled to be registered as holder (8)

Class and number of securities

Morgan Stanley Investment Management Inc.

HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED

Not Applicable

64,348 Ordinary Shares

Parametric Portfolio Associates LLC

Unknown

Not Applicable

206,007 Ordinary Shares

Morgan Stanley Investment Management Inc.

HSBC Custody Nominees (Australia) Limited

Not Applicable

511,073 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

HSBC Custody Nominees (Australia) Limited

Not Applicable

1,082,416 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. LLC

HSBC Custody Nominees (Australia) Limited

Not Applicable

8,155 Ordinary Shares

Morgan Stanley Investment Management Inc.

JP MORGAN NOMINESS AUSTRALIA PTY LIMITED

Not Applicable

2,768,011 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

Morgan Stanley Australia Securities (Nominee) Pty Limited

Not Applicable

10,245,727 Ordinary Shares

Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd

Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty discretionary client account

Not Applicable

692 Ordinary Shares

Parametric Portfolio Associates LLC

Morgan Stanley & Co. International plcMorgan Stanley & Co. LLCUnknown

Not ApNot Applicable

692 Ordinary Shares

5.

Consideration

The consideration paid for each relevant interest referred to in paragraph 3 above, and acquired in the four months prior to the day that the substantial holder became a substantial holder is as follows:

Holder of relevant interest

Date of acquisition

Consideration (9)

Class and number interest of securities

Cash

Non-cash

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

5,030.84

Buy

1,454 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

3,235.23

Buy

927 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

66.50

Buy

19 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

25,994.98

Buy

7,513 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

637.98

Buy

186 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

17,750.14

Buy

5,086 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

9,737.00

Buy

2,782 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

18,746.76

Buy

5,387 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

5,149.76

Buy

1,463 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

723.73

Buy

211 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

6,660.72

Buy

1,914 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

6,435.56

Buy

1,844 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

19,513.27

Buy

5,689 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

1,151.28

Buy

328 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

488.48

Buy

142 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

2,805.96

Buy

804 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

1,660.80

Buy

480 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

7,804.03

Buy

2,249 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

2,245.08

Buy

636 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

45,187.84

Buy

13,136 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

7,272.16

Buy

2,114 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

24.47

Buy

7 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

53,707.61

Buy

15,389 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

884.08

Buy

257 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

4,140.00

Buy

1,200 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

2,810.50

Buy

803 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

3,629.50

Buy

1,037 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

1,038.40

Buy

295 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

6.90

Buy

2 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

17,142.48

Buy

4,926 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

1,563.52

Buy

448 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

883.26

Buy

252 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

25,559.02

Buy

7,387 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

821.28

Buy

236 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

8,697.78

Buy

2,478 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

20,396.40

Buy

5,912 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

40,814.14

Buy

11,762 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

804.96

Buy

234 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

2,355.50

Buy

673 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

324.30

Buy

94 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

716.87

Buy

209 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

834.90

Buy

242 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/24/2021

19,060.71

Buy

5,493 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

51,908.76

Buy

15,178 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

1,267.00

Buy

362 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

1,648.02

Buy

484 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

292.32

Buy

87 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

913.71

Buy

266 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

1,470.04

Buy

433 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

967.26

Buy

282 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

48.09

Buy

14 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

16,831.76

Buy

4,936 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

25,044.66

Buy

7,323 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

862.65

Buy

243 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

1,689.48

Buy

494 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

216,821.16

Buy

63,398 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

1,037.96

Buy

308 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

11,022.75

Buy

3,105 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

6,252.89

Buy

1,823 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

812.17

Buy

241 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

5,017.63

Buy

1,465 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

1,517.90

Buy

430 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

3,042.35

Buy

857 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

2,608.32

Buy

741 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

6,713.46

Buy

1,963 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

2,594.90

Buy

770 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

33,469.94

Buy

9,758 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

2,587.20

Buy

770 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

6,966.72

Buy

1,968 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

706.65

Buy

210 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

577.92

Buy

172 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

82,124.49

Buy

23,943 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

6,783.66

Buy

2,007 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

2,076.00

Buy

600 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

25,435.40

Buy

7,481 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

6,871.54

Buy

2,033 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

5,277.06

Buy

1,543 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

3,939.84

Buy

1,152 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

10,598.65

Buy

3,145 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

6,830.23

Buy

2,003 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

5,463.36

Buy

1,626 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

476.00

Buy

140 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

1,757.03

Buy

513 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

2,082.00

Buy

600 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

54,087.20

Buy

15,908 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

33,663.52

Buy

9,872 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

135.33

Buy

39 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

675.71

Buy

197 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/25/2021

78,608.70

Buy

22,985 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

3,454.36

Buy

1,022 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

3,202.21

Buy

946 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

34,672.92

Buy

10,228 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

3,477.84

Buy

1,032 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

22,672.32

Buy

6,688 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

5,134.22

Buy

1,519 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,137.30

Buy

340 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

925.38

Buy

275 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

2,475.65

Buy

739 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

5,583.76

Buy

1,652 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

17,285.60

Buy

5,084 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,738.24

Buy

512 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

6,416.55

Buy

1,890 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

8,936.40

Buy

2,640 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

11/26/2021

26,107.60

Buy

7,688 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,279.22

Buy

383 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

3,042.99

Buy

907 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

8,951.14

Buy

2,668 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

3,763.80

Buy

1,107 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

44,317.47

Buy

13,073 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,634.96

Buy

483 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,034.59

Buy

307 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

2,385.60

Buy

710 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

2,166.21

Buy

639 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

40.44

Buy

12 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,960.88

Buy

581 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,846.13

Buy

547 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

24,133.41

Buy

7,119 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,653.75

Buy

490 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,525.32

Buy

456 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

5,482.99

Buy

1,627 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

17,439.75

Buy

5,175 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

11/26/2021

46,885.12

Buy

13,881 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

34,780.20

Buy

10,290 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,923.75

Buy

570 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,683.00

Buy

495 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

2,536.38

Buy

756 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,569.57

Buy

463 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

1,394.40

Buy

415 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

774.06

Buy

228 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

2,486.74

Buy

739 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

450.87

Buy

133 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

10,753.08

Buy

3,172 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/26/2021

698.06

Buy

209 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

6,755.10

Buy

1,958 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

3,126.97

Buy

917 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

117.30

Buy

34 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

887.73

Buy

254 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

96,020.40

Buy

27,832 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

128.39

Buy

37 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

1,080.73

Buy

311 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

991.80

Buy

285 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

3,118.50

Buy

891 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

5,027.40

Buy

1,470 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

27,079.05

Buy

7,849 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

2,175.58

Buy

638 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

4,726.00

Buy

1,390 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

11/29/2021

31,294.92

Buy

8,984 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

15,661.38

Buy

4,566 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

2,243.52

Buy

656 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

11,799.00

Buy

3,420 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

7,081.21

Buy

2,029 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

1,162.77

Buy

343 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

1,132.20

Buy

333 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

57,870.30

Buy

16,774 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

7,571.88

Buy

2,214 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

9,195.18

Buy

2,778 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

17,227.32

Buy

5,052 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

2,204.02

Buy

637 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

4,725.66

Buy

1,394 Ordinary Shares

Morgan Stanley & Co. International plc

11/29/2021

34,398.29

Buy

9,943 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

1,249.32

Buy

359 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

17,329.68

Buy

5,112 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

6,869.08

Buy

2,069 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

1,081.08

Buy

308 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

255.30

Buy

74 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

17,278.80

Buy

5,082 Ordinary Shares

Morgan Stanley Australia Securities Limited

11/29/2021

3.45

Buy

1 Ordinary Shares

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Redbubble Ltd. published this content on 27 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 March 2022 21:30:05 UTC.


© Publicnow 2022
All news about REDBUBBLE LIMITED
03/13REDBUBBLE : Ceasing to be a substantial holder
PU
03/03REDBUBBLE : Ceasing to be a substantial holder from MQG
PU
03/02REDBUBBLE : Becoming a substantial holder from MQG
PU
03/01REDBUBBLE : Ceasing to be a substantial holder from MUFG
PU
02/27REDBUBBLE : Change in substantial holding
PU
02/27Osmium Partners Believes Redbubble is Significantly Undervalued and Urges the Board to ..
BU
02/17REDBUBBLE : Ceasing to be a substantial holder from MS
PU
02/17REDBUBBLE : Half Year Update Conference Call Transcript
PU
02/16Morgans rates RBL as Add
AQ
02/15Redbubble Swings to Net Loss in Fiscal H1 on Lower Revenue; Shares Rise 6%
MT
More news
Financials
Sales 2022 486 M 365 M 365 M
Net income 2022 -21,2 M -15,9 M -15,9 M
Net cash 2022 83,4 M 62,6 M 62,6 M
P/E ratio 2022 -21,6x
Yield 2022 -
Capitalization 441 M 331 M 331 M
EV / Sales 2022 0,74x
EV / Sales 2023 0,61x
Nbr of Employees 225
Free-Float 71,2%
Chart REDBUBBLE LIMITED
Duration : Period :
Redbubble Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends REDBUBBLE LIMITED
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 8
Last Close Price 1,61 AUD
Average target price 2,73 AUD
Spread / Average Target 69,5%
EPS Revisions
Managers and Directors
Michael John Ilczynski Chief Executive Officer
Emma Clark Chief Financial Officer
Anne D. F. Ward Chairman
Daniel Vydra Senior Vice President-Technology
Georg Friedrich Senior Vice President-Engineering
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
REDBUBBLE LIMITED-50.76%331
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED-4.88%303 661
MEITUAN INC.-40.11%105 836
SHOPIFY INC.-50.67%85 588
MERCADOLIBRE, INC.-13.50%58 805
PINDUODUO INC.-24.12%55 445