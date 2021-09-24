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Relatech S p A : Investor Presentation – Le Eccellenze del made in Italy – 23-24 settembre 2021

09/24/2021 | 09:32am EDT
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COMPANY OVERVIEW

September 2021

Agenda

OVERVIEW

MARKET

ECONOMIC AND FINANCIAL DATA

STRATEGY

RELATECH ON AIM

2021 Relatech Copyright - All information is strictly confidential and may not be disclosed without the consent of Relatech SPA

2

WE SUPPORT

CUSTOMERS IN THE

DEFINITION OF A DIGITAL

INNOVATION STRATEGY

WE INVEST SIGNIFICANTLY IN OPEN

INNOVATION THROUGH THE

COLLABORATION OF OUR INTERNAL R&D WITH THE SCIENTIFIC COMMUNITY WITH THE OBJECTIVE OF ANTICIPATING MARKET NEEDS AND OFFERING ADVANCED TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

WE MAKE AVAILABLE ALL THE ENABLING TECHNOLOGIES NECESSARY FOR THE MANAGEMENT OF THE CUSTOMER DIGITAL TRANSFORMATION PROCESS

WE OFFER INNOVATION SERVICES AND DIGITAL SOLUTIONS THROUGH A CLOUD BASED PLATFORM: REPLATFORM, WHICH COMBINES CONSTANT EVOLVING TECHNOLOGIES, SKILLS AND METHODOLOGIES

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3

CONTINUOS INTERNAL & EXTERNAL GROWTH

M&A

Year

Company

Ratio

2016

SHOPSTIC

TECHNOLOGICAL ACQUISITION

POINTSTIC

TECHNOLOGICAL ACQUISITION

CLEARDROP

REVENUES INCREASE

2018

OKT

R&D REINFORCEMENT

2019

CONNEXÒ

NEW PARTNERS AND CLIENTS

2020

MEDIATECH

INDUSTRIAL PARTNERSHIP

XONNE

KNOW-HOW AND NEW MARKETS

2021

GRUPPO SIGLA

NEW CLIENTS, NEW SECTORS,

DIALOG SISTEMI R&D

2021-22

NEW M&A FOCUSING ON ITALY

2022-23

INTERNATIONALIZATION

2021 Relatech Copyright - All information is strictly confidential and may not be disclosed without the consent of Relatech SPA

5

HOW WE BUILD OUR LEADERSHIP

LOYALTY

MORE THAN 180 ACTIVE CUSTOMERS EQUALLY DISTRIBUTED IN ALL SECTORS

OVER 50% CUSTOMERS WITH CONTRACTS OLDER THAN 3 YEARS

RECURRENT REVENUES(H12021): 28%

CUSTOMER CHURN RATE< 1% ON TURNOVER

OVER 55% OF THE INTERNAL TURNOVER ON INTERNATIONAL CUSTOMERS

9

21

TURNOVER 41

%

10

29

DIVERSIFICATION

PHARMA & HEALTH

TELCO & INDUSTRY

RETAIL & DISTRIBUTION

FINANCE & INSURANCE

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6

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Disclaimer

Relatech S.p.A. published this content on 24 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 September 2021 13:31:00 UTC.


© Publicnow 2021
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Sales 2021 36,4 M 42,6 M 42,6 M
Net income 2021 3,95 M 4,63 M 4,63 M
Net cash 2021 2,70 M 3,16 M 3,16 M
P/E ratio 2021 27,5x
Yield 2021 -
Capitalization 90,0 M 106 M 105 M
EV / Sales 2021 2,40x
EV / Sales 2022 1,86x
Nbr of Employees 241
Free-Float 39,0%
Chart RELATECH S.P.A.
Duration : Period :
Relatech S.p.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends RELATECH S.P.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 2
Last Close Price 2,86 €
Average target price 4,31 €
Spread / Average Target 50,5%
EPS Revisions
Managers and Directors
Pasquale Lambardi Chairman & Chief Executive Officer
Cosoleto Silvio Chief Operating Officer & Director
Donatella de Lieto Vollaro Independent Director
Gianni Franco Papa Independent Director
Antonio Patruno Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
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SALESFORCE.COM, INC.16.47%272 025
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DYNATRACE, INC.70.51%20 975
SINCH AB39.70%15 757
ANAPLAN, INC.-8.28%9 633