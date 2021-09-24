Relatech S p A : Investor Presentation – Le Eccellenze del made in Italy – 23-24 settembre 2021

COMPANY OVERVIEW
September 2021
Agenda
OVERVIEW
MARKET
ECONOMIC AND FINANCIAL DATA
STRATEGY
RELATECH ON AIM
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2
WE SUPPORT
CUSTOMERS IN THE
DEFINITION OF A DIGITAL
INNOVATION STRATEGY
WE INVEST SIGNIFICANTLY IN OPEN
INNOVATION THROUGH THE
COLLABORATION OF OUR INTERNAL R&D WITH THE SCIENTIFIC COMMUNITY WITH THE OBJECTIVE OF ANTICIPATING MARKET NEEDS AND OFFERING ADVANCED TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
WE MAKE AVAILABLE ALL THE ENABLING TECHNOLOGIES NECESSARY FOR THE MANAGEMENT OF THE CUSTOMER DIGITAL TRANSFORMATION PROCESS
WE OFFER INNOVATION SERVICES AND DIGITAL SOLUTIONS THROUGH A CLOUD BASED PLATFORM: REPLATFORM, WHICH COMBINES CONSTANT EVOLVING TECHNOLOGIES, SKILLS AND METHODOLOGIES
3
CONTINUOS INTERNAL & EXTERNAL GROWTH
M&A
Year
Company
Ratio
2016
SHOPSTIC
TECHNOLOGICAL ACQUISITION
POINTSTIC
CLEARDROP
REVENUES INCREASE
2018
OKT
R&D REINFORCEMENT
2019
CONNEXÒ
NEW PARTNERS AND CLIENTS
2020
MEDIATECH
INDUSTRIAL PARTNERSHIP
XONNE
KNOW-HOW AND NEW MARKETS
2021
GRUPPO SIGLA
NEW CLIENTS, NEW SECTORS,
DIALOG SISTEMI R&D
2021-22
NEW M&A FOCUSING ON ITALY
2022-23
INTERNATIONALIZATION
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HOW WE BUILD OUR LEADERSHIP
LOYALTY
MORE THAN 180 ACTIVE CUSTOMERS EQUALLY DISTRIBUTED IN ALL SECTORS
OVER 50% CUSTOMERS WITH CONTRACTS OLDER THAN 3 YEARS
RECURRENT REVENUES(H12021): 28%
CUSTOMER CHURN RATE< 1% ON TURNOVER
OVER 55% OF THE INTERNAL TURNOVER ON INTERNATIONAL CUSTOMERS
9
21
TURNOVER 41
%
10
29
DIVERSIFICATION
PHARMA & HEALTH
TELCO & INDUSTRY
RETAIL & DISTRIBUTION
FINANCE & INSURANCE
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Relatech S.p.A. published this content on 24 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 September 2021 13:31:00 UTC.