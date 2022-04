RELX : Transactions in own shares - Form 6-K

Transactions in own shares

RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 138,303 RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 2371.0301 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 55,077,324 ordinary shares in treasury, and has 1,930,623,656 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 4 January 2022 RELX PLC has purchased 4,989,645 shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.

RELX PLC

Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/ 116 pence each

Issuer name: RELX PLC ISIN: GB00B2B0DG97 Intermediary name: UBS AG London Branch Intermediary Code: UBSWGB2L Timezone: UTC Currency: GBP

Aggregated information

Date of purchase: 1 April 2022 Number of ordinary shares purchased: 138,303 Volume weighted average price paid per share (p): 2371.0301

Disaggregated information

Transaction Date Transaction Time Volume Price (p) Platform Code MatchId 01-Apr-2022 15:24:00 466 2372.00 XLON 2084663 01-Apr-2022 15:24:00 1,082 2372.00 XLON 2084661 01-Apr-2022 15:23:05 1,119 2372.00 XLON 2082387 01-Apr-2022 15:20:06 1,104 2372.00 XLON 2075603 01-Apr-2022 15:18:32 135 2373.00 XLON 2072498 01-Apr-2022 15:18:32 139 2373.00 XLON 2072494 01-Apr-2022 15:18:32 118 2373.00 XLON 2072496 01-Apr-2022 15:18:32 343 2373.00 XLON 2072500 01-Apr-2022 15:18:32 194 2373.00 XLON 2072502 01-Apr-2022 15:18:32 293 2373.00 XLON 2072504 01-Apr-2022 15:18:32 70 2373.00 XLON 2072492 01-Apr-2022 15:16:21 100 2373.00 XLON 2068632 01-Apr-2022 15:16:21 288 2373.00 XLON 2068630 01-Apr-2022 15:16:21 194 2373.00 XLON 2068628

01-Apr-2022 15:16:21 290 2373.00 XLON 2068626 01-Apr-2022 15:16:21 300 2373.00 XLON 2068624 01-Apr-2022 15:12:46 212 2372.00 XLON 2061851 01-Apr-2022 15:12:46 341 2372.00 XLON 2061853 01-Apr-2022 15:12:46 603 2372.00 XLON 2061855 01-Apr-2022 15:10:39 640 2374.00 XLON 2058400 01-Apr-2022 15:10:39 250 2374.00 XLON 2058398 01-Apr-2022 15:10:38 86 2374.00 XLON 2058340 01-Apr-2022 15:10:05 830 2375.00 XLON 2057581 01-Apr-2022 15:10:05 279 2375.00 XLON 2057579 01-Apr-2022 15:05:13 409 2372.00 XLON 2049414 01-Apr-2022 15:05:13 618 2372.00 XLON 2049412 01-Apr-2022 15:05:09 42 2372.00 XLON 2049183 01-Apr-2022 15:03:57 269 2373.00 XLON 2046923 01-Apr-2022 15:03:57 1,137 2373.00 XLON 2046919 01-Apr-2022 15:00:38 659 2375.00 XLON 2041224 01-Apr-2022 15:00:38 460 2375.00 XLON 2041222 01-Apr-2022 14:59:38 155 2374.00 XLON 2037717 01-Apr-2022 14:58:14 529 2374.00 XLON 2035368 01-Apr-2022 14:55:57 118 2375.00 XLON 2031767 01-Apr-2022 14:55:57 343 2375.00 XLON 2031761 01-Apr-2022 14:55:57 194 2375.00 XLON 2031763 01-Apr-2022 14:55:57 330 2375.00 XLON 2031765 01-Apr-2022 14:55:57 71 2375.00 XLON 2031755 01-Apr-2022 14:55:57 1,036 2375.00 XLON 2031759 01-Apr-2022 14:55:57 594 2375.00 XLON 2031757 01-Apr-2022 14:55:20 379 2375.00 XLON 2030894 01-Apr-2022 14:49:12 1,114 2374.00 XLON 2020897 01-Apr-2022 14:48:51 1,002 2375.00 XLON 2020301 01-Apr-2022 14:48:51 643 2375.00 XLON 2020299 01-Apr-2022 14:48:51 351 2375.00 XLON 2020297 01-Apr-2022 14:44:08 961 2373.00 XLON 2011711 01-Apr-2022 14:41:14 976 2375.00 XLON 2006738 01-Apr-2022 14:39:05 799 2377.00 XLON 2003412 01-Apr-2022 14:39:05 191 2377.00 XLON 2003410 01-Apr-2022 14:39:05 183 2377.00 XLON 2003408 01-Apr-2022 14:35:33 1,070 2377.00 XLON 1996845 01-Apr-2022 14:34:53 194 2378.00 XLON 1995356 01-Apr-2022 14:34:53 141 2378.00 XLON 1995352 01-Apr-2022 14:34:53 100 2378.00 XLON 1995354 01-Apr-2022 14:34:53 431 2378.00 XLON 1995360 01-Apr-2022 14:34:53 343 2378.00 XLON 1995358 01-Apr-2022 14:34:53 5 2378.00 XLON 1995362 01-Apr-2022 14:34:53 57 2378.00 XLON 1995364 01-Apr-2022 14:34:53 300 2378.00 XLON 1995350 01-Apr-2022 14:28:25 243 2373.00 XLON 1983270 01-Apr-2022 14:28:25 194 2373.00 XLON 1983268 01-Apr-2022 14:28:25 370 2373.00 XLON 1983266 01-Apr-2022 14:28:25 280 2373.00 XLON 1983264 01-Apr-2022 14:25:58 259 2376.00 XLON 1977719

01-Apr-2022 14:25:58 440 2376.00 XLON 1977717 01-Apr-2022 14:25:58 310 2376.00 XLON 1977715 01-Apr-2022 14:25:58 635 2376.00 XLON 1977713 01-Apr-2022 14:25:56 171 2376.00 XLON 1977500 01-Apr-2022 14:25:52 272 2376.00 XLON 1977352 01-Apr-2022 14:22:15 1,126 2373.00 XLON 1968581 01-Apr-2022 14:18:22 1,036 2375.00 XLON 1960167 01-Apr-2022 14:14:56 141 2377.00 XLON 1953225 01-Apr-2022 14:14:56 928 2377.00 XLON 1953227 01-Apr-2022 14:13:36 1,104 2377.00 XLON 1950726 01-Apr-2022 14:12:43 194 2377.00 XLON 1948940 01-Apr-2022 14:12:43 274 2377.00 XLON 1948938 01-Apr-2022 14:12:43 132 2377.00 XLON 1948936 01-Apr-2022 14:12:43 114 2377.00 XLON 1948934 01-Apr-2022 14:12:43 109 2377.00 XLON 1948932 01-Apr-2022 14:12:43 300 2377.00 XLON 1948930 01-Apr-2022 14:10:52 153 2375.00 XLON 1945482 01-Apr-2022 14:06:17 1,004 2376.00 XLON 1936713 01-Apr-2022 14:03:29 1,007 2375.00 XLON 1930062 01-Apr-2022 14:01:34 1,102 2375.00 XLON 1924980 01-Apr-2022 14:01:03 97 2375.00 XLON 1923246 01-Apr-2022 14:01:03 96 2375.00 XLON 1923244 01-Apr-2022 14:01:03 111 2375.00 XLON 1923242 01-Apr-2022 14:01:03 300 2375.00 XLON 1923240 01-Apr-2022 14:00:03 192 2374.00 XLON 1918787 01-Apr-2022 14:00:03 190 2374.00 XLON 1918785 01-Apr-2022 13:58:03 443 2373.00 XLON 1913336 01-Apr-2022 13:58:03 300 2373.00 XLON 1913338 01-Apr-2022 13:52:52 1,095 2369.00 XLON 1903486 01-Apr-2022 13:52:24 732 2370.00 XLON 1902606 01-Apr-2022 13:52:19 291 2370.00 XLON 1902473 01-Apr-2022 13:47:17 1,073 2368.00 XLON 1893475 01-Apr-2022 13:43:18 742 2371.00 XLON 1886582 01-Apr-2022 13:43:18 240 2371.00 XLON 1886580 01-Apr-2022 13:42:29 640 2372.00 XLON 1884835 01-Apr-2022 13:42:29 97 2372.00 XLON 1884829 01-Apr-2022 13:42:29 6 2372.00 XLON 1884831 01-Apr-2022 13:42:29 236 2372.00 XLON 1884833 01-Apr-2022 13:40:37 988 2372.00 XLON 1881264 01-Apr-2022 13:37:04 485 2374.00 XLON 1874157 01-Apr-2022 13:37:04 101 2374.00 XLON 1874155 01-Apr-2022 13:37:04 106 2374.00 XLON 1874153 01-Apr-2022 13:37:04 377 2374.00 XLON 1874151 01-Apr-2022 13:33:44 1,083 2374.00 XLON 1866099 01-Apr-2022 13:32:53 488 2376.00 XLON 1863275 01-Apr-2022 13:32:53 318 2376.00 XLON 1863279 01-Apr-2022 13:32:53 300 2376.00 XLON 1863277 01-Apr-2022 13:31:56 171 2374.00 XLON 1859993 01-Apr-2022 13:29:19 231 2376.00 XLON 1850529 01-Apr-2022 13:29:19 589 2376.00 XLON 1850527

01-Apr-2022 13:29:19 310 2376.00 XLON 1850525 01-Apr-2022 13:29:19 361 2376.00 XLON 1850523 01-Apr-2022 13:29:19 425 2376.00 XLON 1850521 01-Apr-2022 13:29:19 175 2376.00 XLON 1850519 01-Apr-2022 13:28:57 63 2376.00 XLON 1849972 01-Apr-2022 13:24:46 1,055 2373.00 XLON 1845940 01-Apr-2022 13:19:27 1,094 2370.00 XLON 1840969 01-Apr-2022 13:19:27 83 2370.00 XLON 1840967 01-Apr-2022 13:15:13 950 2370.00 XLON 1836542 01-Apr-2022 13:15:13 275 2370.00 XLON 1836540 01-Apr-2022 13:09:56 780 2369.00 XLON 1832341 01-Apr-2022 13:09:56 208 2369.00 XLON 1832339 01-Apr-2022 13:09:11 81 2369.00 XLON 1831509 01-Apr-2022 13:08:56 164 2369.00 XLON 1831357 01-Apr-2022 13:07:56 156 2369.00 XLON 1830502 01-Apr-2022 13:06:56 207 2369.00 XLON 1829662 01-Apr-2022 13:05:56 216 2369.00 XLON 1828892 01-Apr-2022 13:04:56 193 2369.00 XLON 1827846 01-Apr-2022 13:03:56 23 2369.00 XLON 1826833 01-Apr-2022 13:00:40 968 2368.00 XLON 1824142 01-Apr-2022 12:59:57 602 2367.00 XLON 1822871 01-Apr-2022 12:59:57 158 2367.00 XLON 1822869 01-Apr-2022 12:57:57 144 2367.00 XLON 1821156 01-Apr-2022 12:56:57 155 2367.00 XLON 1820384 01-Apr-2022 12:56:17 823 2368.00 XLON 1819789 01-Apr-2022 12:56:17 170 2368.00 XLON 1819787 01-Apr-2022 12:55:56 62 2368.00 XLON 1819411 01-Apr-2022 12:48:24 1,156 2369.00 XLON 1812799 01-Apr-2022 12:44:56 241 2369.00 XLON 1810280 01-Apr-2022 12:44:56 931 2369.00 XLON 1810278 01-Apr-2022 12:42:53 810 2369.00 XLON 1808245 01-Apr-2022 12:41:56 161 2369.00 XLON 1807254 01-Apr-2022 12:37:46 969 2372.00 XLON 1803076 01-Apr-2022 12:35:56 49 2370.00 XLON 1801694 01-Apr-2022 12:34:28 170 2370.00 XLON 1800411 01-Apr-2022 12:33:10 389 2370.00 XLON 1799020 01-Apr-2022 12:33:10 256 2370.00 XLON 1799014 01-Apr-2022 12:33:10 187 2370.00 XLON 1799012 01-Apr-2022 12:32:56 18 2370.00 XLON 1798732 01-Apr-2022 12:29:51 717 2371.00 XLON 1795411 01-Apr-2022 12:29:30 387 2371.00 XLON 1795027 01-Apr-2022 12:21:07 1,027 2370.00 XLON 1789216 01-Apr-2022 12:15:38 798 2369.00 XLON 1785061 01-Apr-2022 12:14:57 150 2369.00 XLON 1784497 01-Apr-2022 12:13:58 165 2369.00 XLON 1783645 01-Apr-2022 12:08:30 959 2371.00 XLON 1780238 01-Apr-2022 12:08:30 28 2371.00 XLON 1780236 01-Apr-2022 12:02:12 1,191 2370.00 XLON 1775760 01-Apr-2022 12:02:10 1,285 2371.00 XLON 1775745 01-Apr-2022 11:46:49 957 2364.00 XLON 1765557

01-Apr-2022 11:44:57 115 2364.00 XLON 1764355 01-Apr-2022 11:38:10 880 2365.00 XLON 1759586 01-Apr-2022 11:37:42 114 2365.00 XLON 1759355 01-Apr-2022 11:31:57 1,110 2362.00 XLON 1755790 01-Apr-2022 11:24:56 557 2365.00 XLON 1751972 01-Apr-2022 11:24:56 511 2365.00 XLON 1751970 01-Apr-2022 11:24:56 90 2365.00 XLON 1751968 01-Apr-2022 11:20:13 1,103 2365.00 XLON 1749743 01-Apr-2022 11:18:57 67 2365.00 XLON 1749047 01-Apr-2022 11:17:57 204 2365.00 XLON 1748521 01-Apr-2022 11:16:56 197 2365.00 XLON 1747798 01-Apr-2022 11:15:56 155 2365.00 XLON 1747251 01-Apr-2022 11:14:56 190 2365.00 XLON 1746707 01-Apr-2022 11:11:56 148 2365.00 XLON 1745311 01-Apr-2022 11:05:57 1,098 2367.00 XLON 1742361 01-Apr-2022 11:05:57 19 2367.00 XLON 1742359 01-Apr-2022 11:00:32 1,110 2368.00 XLON 1738934 01-Apr-2022 10:59:34 548 2366.00 XLON 1738072 01-Apr-2022 10:59:12 21 2366.00 XLON 1737677 01-Apr-2022 10:57:41 148 2366.00 XLON 1736675 01-Apr-2022 10:56:57 249 2366.00 XLON 1736144 01-Apr-2022 10:54:30 726 2366.00 XLON 1734727 01-Apr-2022 10:54:30 102 2366.00 XLON 1734725 01-Apr-2022 10:53:28 188 2366.00 XLON 1734267 01-Apr-2022 10:51:19 1,003 2366.00 XLON 1732924 01-Apr-2022 10:48:47 186 2367.00 XLON 1731431 01-Apr-2022 10:48:47 936 2367.00 XLON 1731429 01-Apr-2022 10:44:13 1,099 2369.00 XLON 1728795 01-Apr-2022 10:32:57 739 2364.00 XLON 1722282 01-Apr-2022 10:32:57 163 2364.00 XLON 1722280 01-Apr-2022 10:32:57 205 2364.00 XLON 1722278 01-Apr-2022 10:32:57 91 2364.00 XLON 1722276 01-Apr-2022 10:26:07 161 2363.00 XLON 1718422 01-Apr-2022 10:26:07 309 2363.00 XLON 1718420 01-Apr-2022 10:26:07 495 2363.00 XLON 1718424 01-Apr-2022 10:26:07 9 2363.00 XLON 1718418 01-Apr-2022 10:16:43 334 2363.00 XLON 1712744 01-Apr-2022 10:16:43 301 2363.00 XLON 1712742 01-Apr-2022 10:16:43 240 2363.00 XLON 1712740 01-Apr-2022 10:16:43 319 2363.00 XLON 1712738 01-Apr-2022 10:16:43 979 2363.00 XLON 1712736 01-Apr-2022 10:09:03 611 2360.00 XLON 1708147 01-Apr-2022 10:09:03 385 2360.00 XLON 1708145 01-Apr-2022 10:04:56 93 2362.00 XLON 1705305 01-Apr-2022 10:04:56 920 2362.00 XLON 1705307 01-Apr-2022 10:00:11 1,077 2364.00 XLON 1700869 01-Apr-2022 09:53:06 177 2369.00 XLON 1693327 01-Apr-2022 09:53:06 320 2369.00 XLON 1693325 01-Apr-2022 09:53:06 310 2369.00 XLON 1693323 01-Apr-2022 09:53:06 300 2369.00 XLON 1693321

01-Apr-2022 09:51:34 991 2369.00 XLON 1691667 01-Apr-2022 09:51:34 56 2369.00 XLON 1691665 01-Apr-2022 09:43:08 967 2370.00 XLON 1681800 01-Apr-2022 09:37:21 876 2371.00 XLON 1674421 01-Apr-2022 09:37:21 225 2371.00 XLON 1674419 01-Apr-2022 09:31:10 673 2375.00 XLON 1667771 01-Apr-2022 09:31:10 364 2375.00 XLON 1667769 01-Apr-2022 09:28:05 310 2372.00 XLON 1663525 01-Apr-2022 09:28:05 1,179 2372.00 XLON 1663523 01-Apr-2022 09:23:04 144 2370.00 XLON 1657237 01-Apr-2022 09:23:04 300 2370.00 XLON 1657235 01-Apr-2022 09:23:04 260 2370.00 XLON 1657233 01-Apr-2022 09:23:04 290 2370.00 XLON 1657231 01-Apr-2022 09:23:04 1,095 2370.00 XLON 1657217 01-Apr-2022 09:23:04 19 2370.00 XLON 1657215 01-Apr-2022 09:17:55 1,018 2367.00 XLON 1649407 01-Apr-2022 09:10:10 1,093 2368.00 XLON 1641432 01-Apr-2022 09:05:21 92 2368.00 XLON 1635861 01-Apr-2022 09:05:21 55 2368.00 XLON 1635859 01-Apr-2022 09:05:21 903 2368.00 XLON 1635863 01-Apr-2022 09:05:21 55 2368.00 XLON 1635865 01-Apr-2022 09:05:19 1,015 2369.00 XLON 1635773 01-Apr-2022 08:57:50 1,118 2370.00 XLON 1625409 01-Apr-2022 08:51:09 660 2372.00 XLON 1615742 01-Apr-2022 08:51:09 341 2372.00 XLON 1615740 01-Apr-2022 08:44:53 211 2374.00 XLON 1606746 01-Apr-2022 08:44:53 300 2374.00 XLON 1606738 01-Apr-2022 08:44:53 330 2374.00 XLON 1606740 01-Apr-2022 08:44:53 112 2374.00 XLON 1606742 01-Apr-2022 08:44:53 151 2374.00 XLON 1606744 01-Apr-2022 08:44:31 300 2374.00 XLON 1606249 01-Apr-2022 08:44:31 220 2374.00 XLON 1606247 01-Apr-2022 08:44:31 220 2374.00 XLON 1606245 01-Apr-2022 08:39:19 590 2369.00 XLON 1599253 01-Apr-2022 08:39:19 584 2369.00 XLON 1599251 01-Apr-2022 08:30:06 896 2374.00 XLON 1588023 01-Apr-2022 08:30:06 300 2374.00 XLON 1588021 01-Apr-2022 08:30:06 1,008 2374.00 XLON 1588014 01-Apr-2022 08:29:30 104 2374.00 XLON 1587098 01-Apr-2022 08:21:38 1,137 2371.00 XLON 1578629 01-Apr-2022 08:14:21 1,197 2369.00 XLON 1570772 01-Apr-2022 08:08:25 90 2369.00 XLON 1564510 01-Apr-2022 08:08:25 340 2369.00 XLON 1564508 01-Apr-2022 08:08:25 300 2369.00 XLON 1564506 01-Apr-2022 08:08:25 319 2369.00 XLON 1564504 01-Apr-2022 08:05:40 1,190 2373.00 XLON 1559628 01-Apr-2022 07:59:56 334 2369.00 XLON 1549378 01-Apr-2022 07:59:56 786 2369.00 XLON 1549380 01-Apr-2022 07:56:00 1,130 2365.00 XLON 1542648 01-Apr-2022 07:46:59 988 2363.00 XLON 1525228